CA TPHCM đối đầu SLNA: Thử thách đầu tiên của HLV Phùng Thanh Phương Tại vòng 22 V-League 2025/26, CA TPHCM tiếp đón SLNA trong bối cảnh đội khách mất thủ thành số một Văn Bình, mở ra cơ hội cho tân HLV Phùng Thanh Phương giành 3 điểm đầu tay.

Cuộc đối đầu giữa CA TPHCM và SLNA tại vòng 22 V-League 2025/26 diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang ở những ngã rẽ quan trọng của mùa giải. Trận đấu bắt đầu lúc 18h00 ngày 10/5 trên sân vận động Bình Dương, nơi được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đội chủ nhà chính thức bước vào triều đại mới dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thanh Phương.

CA TPHCM được đánh giá cao hơn SLNA ở màn đọ sức tới. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Bước ngoặt trên băng ghế chỉ đạo của CA TPHCM

Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn chính là sự thay đổi nhân sự ở thượng tầng ban huấn luyện CA TPHCM. Việc HLV Lê Huỳnh Đức chia tay đội bóng đã đưa HLV Phùng Thanh Phương lên vị trí tạm quyền. Dù đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và không còn nhiều cơ hội cạnh tranh top 3, CA TPHCM vẫn cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần sau chuỗi trận ghi bàn thiếu hiệu quả.

Vấn đề nan giải nhất mà ông Phùng Thanh Phương cần giải quyết ngay lập tức chính là khả năng dứt điểm của hàng công. Sự bế tắc trong việc chuyển hóa cơ hội đã khiến đội bóng ngành công an đánh rơi nhiều điểm số quý giá trong các vòng đấu vừa qua. Một chiến thắng trước SLNA không chỉ là món quà ra mắt mà còn là lời khẳng định cho năng lực của vị chiến lược gia này.

SLNA và bài toán nhân sự nơi khung gỗ

Ngược lại với áp lực của đội chủ nhà, SLNA hành quân đến Bình Dương với tâm lý khá thoải mái sau khi mục tiêu trụ hạng gần như đã hoàn thành. Tuy nhiên, sự chủ quan đã sớm bộc lộ trong thất bại trước HAGL ở vòng đấu trước. Đáng lo ngại hơn, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn sẽ thiếu vắng thủ môn số một Văn Bình do án treo giò.

Việc phải đặt niềm tin vào thủ thành dự bị Hữu Hậu - người còn thiếu kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao - được xem là "tử huyệt" mà CA TPHCM chắc chắn sẽ khai thác triệt để. SLNA cần một sự tập trung tối đa ở hàng thủ nếu không muốn phải trả giá sớm trước sức ép từ đội chủ nhà.

Nguyễn Tiến Linh vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của CLB CA TPHCM. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trên sân

Với lợi thế có đầy đủ quân bài tốt nhất, HLV Phùng Thanh Phương nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò chơi tấn công áp đặt ngay từ đầu. Các tình huống bóng bổng, tạt cánh từ hai hành lang và những cú sút xa từ tuyến hai sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm thử thách tâm lý của thủ thành đóng thế bên phía SLNA. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Nguyễn Tiến Linh sẽ đóng vai trò trung phong cắm, làm cầu nối và thu hút hậu vệ đối phương.

Phía bên kia, SLNA với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc sẽ dựa nhiều vào khả năng điều tiết của Khắc Ngọc và sự càn lướt của Michael Olaha. Đội bóng xứ Nghệ dự kiến sẽ chơi phòng ngự phản công, tận dụng các đường chuyền dài vượt tuyến để Olaha bứt tốc khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ CA TPHCM.

Đội hình dự kiến của hai đội

CA TPHCM (4-2-3-1) SLNA (4-4-2) Patrik Lê Giang Hữu Hậu Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Minh Trọng Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền Đức Huy, Quốc Cường Quang Vinh, Khắc Ngọc, Mạnh Quỳnh, Văn Lương Raphael, Nascimento, Lee Williams Dale Moore, Olaha Tiến Linh -

Nhìn chung, đây là trận đấu mà CA TPHCM nắm giữ nhiều lợi thế về cả nhân sự lẫn động lực thi đấu. Nếu biết cách tận dụng sai lầm từ hàng thủ chắp vá của SLNA, 3 điểm trọn vẹn tại sân vận động Bình Dương hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Dự đoán tỷ số: CA TPHCM 2-1 SLNA