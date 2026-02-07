CA TP.HCM đối đầu Thanh Hóa: Bài toán hàng công của HLV Lê Huỳnh Đức Tại vòng 13 V-League, CA TP.HCM đối diện thử thách lớn khi tiếp đón Thanh Hóa trong bối cảnh thiếu vắng trụ cột tuyến giữa và cơn khát bàn thắng của Tiến Linh.

Trận đấu giữa CA TP.HCM và Thanh Hóa tại vòng 13 V-League là cuộc đối đầu giữa một đội bóng đang nỗ lực tìm lại bản sắc tấn công và một tập thể đang sở hữu tinh thần hưng phấn nhờ tháo gỡ được những nút thắt về tài chính. Cuộc đọ sức trên sân Thống Nhất lúc 19h15 ngày 8/2 mang ý nghĩa quan trọng trong việc phân chia lại thứ hạng ở nhóm đầu bảng.

Tiến Linh và các đồng đội khó giành trọn 3 điểm dù có lợi thế sân nhà.

Sự tương phản về tâm lý và phong độ

Thanh Hóa hành quân đến phương Nam với sự tự tin cao độ sau màn ngược dòng kịch tính trước Nam Định. Dù không còn sự phục vụ của tiền vệ Thái Sơn, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vẫn duy trì được sự gắn kết và tính chiến đấu đặc trưng. Việc giành lại 1 điểm trong thế bị dẫn trước hai bàn đã chứng minh bản lĩnh của đội bóng xứ Thanh, đặc biệt khi họ vừa nhận tin vui về các gói hỗ trợ tài chính từ nhà tài trợ mới.

Trái lại, CA TP.HCM dù có những chuyển biến tích cực dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Chiến thắng trước PVF-CAND ở vòng đấu trước chưa thể khỏa lấp được nỗi lo về hiệu suất ghi bàn của hàng công. Sự xuất hiện của những tân binh như Minh Trọng giúp khả năng luân chuyển bóng ở biên tốt hơn, nhưng khả năng kết thúc tình huống vẫn là dấu hỏi lớn.

Tổn thất lực lượng và biến động chiến thuật

Bước vào trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi ngoại binh Williams Lee vắng mặt do án treo giò. Sự thiếu vắng này buộc đội chủ nhà phải điều chỉnh lại cấu trúc tuyến giữa, nơi họ vốn cần sự kiểm soát để áp đặt lối chơi. Nhiều khả năng Endrick và Quốc Cường sẽ phải gánh vác trọng trách kết nối lối chơi nhiều hơn.

Về phía đội khách, Thanh Hóa có được lực lượng mạnh nhất. Sơ đồ 5-4-1 với sự chỉ huy của trung vệ Odilzhon Alisherovich dự kiến sẽ tạo nên một khối phòng ngự lùi sâu, sẵn sàng hóa giải sức ép từ phía CA TP.HCM trước khi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng.

Tinh thần của Thanh Hóa đang lên cao.

Điểm nóng trên sân và vai trò của Tiến Linh

Tâm điểm của trận đấu sẽ đổ dồn vào tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đội trưởng của CA TP.HCM đang trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý sau tình huống hỏng phạt đền ở trận đấu trước. HLV Lê Huỳnh Đức cần Tiến Linh lấy lại bản năng sát thủ để xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Thanh Hóa. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tiến Linh và Alisherovich sẽ quyết định phần lớn cục diện trận đấu.

Bên cạnh đó, hành lang cánh trái với sự hiện diện của Minh Trọng cũng là nơi CA TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng. Những quả tạt chất lượng từ chân trái của hậu vệ này là vũ khí lợi hại, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro nếu Thanh Hóa khai thác được khoảng trống phía sau khi anh dâng cao tấn công.

Đội hình dự kiến của hai đội

CA TP.HCM (4-2-3-1) Thanh Hóa (5-4-1) Lê Giang Xuân Hoàng Gia Bảo, Matheus, Quang Hùng, Minh Trọng Minh Đoàn, Bá Tiến, Alisherovich, Văn Lợi, Đinh Huyền Endrick, Quốc Cường Ngọc Hà, Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ Khoa Ngô, Makrillos, Thanh Bình Ngọc Tân Tiến Linh -

Nhìn chung, CA TP.HCM có lợi thế sân nhà nhưng Thanh Hóa lại sở hữu sự thoải mái về tâm lý. Trong một trận đấu mà cả hai HLV đều ưu tiên sự chặt chẽ, một kết quả hòa có thể là kịch bản hợp lý nhất cho màn so tài này.