CA TP.HCM đổi sân nhà sang Bình Dương: "Cú hích" tâm lý cho Nguyễn Tiến Linh Do sân Thống Nhất nâng cấp quy mô lớn, CLB CA TP.HCM sẽ chính thức chuyển sang thi đấu tại sân Bình Dương từ vòng 19 V.League 2025/26, tạo lợi thế lớn cho Tiến Linh.

Thay đổi địa điểm thi đấu giữa mùa giải thường được xem là một thách thức về mặt logistics, nhưng với CA TP.HCM, đây có thể là một bước ngoặt chiến lược để bứt phá. Do sân vận động Thống Nhất chuẩn bị bước vào giai đoạn duy tu và sửa chữa quy mô lớn nhằm phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2026, đội bóng ngành công an đã chính thức xác nhận sẽ chọn sân Bình Dương làm "đại bản doanh" mới cho các trận đấu sân nhà còn lại của mùa giải.

Sự thay đổi mang tính chiến lược tại sân Bình Dương

Kế hoạch thay đổi này sẽ bắt đầu được áp dụng chính thức từ vòng đấu thứ 19 của V.League 2025/26. Đáng chú ý, trận đấu chào sân của CA TP.HCM tại địa điểm mới sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Công an Hà Nội (CAHN) vào ngày 20/4/2026. Đây được đánh giá là một bước đi "nhất cử lưỡng tiện" của ban huấn luyện dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức.

Việc thi đấu tại sân Bình Dương (sân Gò Đậu cũ) không chỉ giúp đội bóng đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về cơ sở vật chất và mặt cỏ chất lượng cao, mà còn mang lại một lợi thế tâm lý đặc biệt cho các cầu thủ. Với hạ tầng hiện đại, đây là môi trường lý tưởng để CA TP.HCM triển khai lối chơi kỹ thuật, vốn thường bị hạn chế bởi tình trạng mặt sân tại các đấu trường cũ.

Tiến Linh trở lại mái nhà xưa kể từ vòng 19 V.League 2025/26.

Nguyễn Tiến Linh: Khi "hổ về rừng"

Điểm nhấn quan trọng nhất trong sự thay đổi này chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Với chân sút sinh năm 1997, mặt cỏ sân Bình Dương chính là nơi gắn liền với những ký ức đẹp nhất và những cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của anh. Việc được thi đấu tại địa điểm từng làm nên tên tuổi của mình được kỳ vọng sẽ giúp Tiến Linh tìm lại bản năng sát thủ tốt nhất.

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn khoác áo Becamex TP.HCM ở mùa giải trước, Tiến Linh luôn thi đấu bùng nổ và nhận được sự tiếp lửa nồng nhiệt từ khán giả nơi đây. Việc trở lại "mái nhà xưa" trong tư thế chủ nhà sẽ là động lực cực lớn giúp anh giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn, qua đó đóng góp trực tiếp vào mục tiêu cải thiện vị trí của CA TP.HCM trên bảng xếp hạng.

Thử thách cuối cùng tại thánh đường Thống Nhất

Trước khi chính thức "chuyển nhà", CA TP.HCM vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết tại sân Thống Nhất. Cụ thể, vào lúc 19h15 ngày 8/2 tới đây, họ sẽ có cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 13. Đây là trận đấu bản lề để đội bóng tích lũy điểm số trước khi bước vào giai đoạn tạm nghỉ nhường chỗ cho các kế hoạch khác.

Hiện tại, đội bóng của Tiến Linh đang đứng thứ 5 với 20 điểm, bám đuổi sát sao vị trí thứ 3 của Thể Công Viettel với chỉ 2 điểm ít hơn (dù đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận). Một kết quả thuận lợi trước Thanh Hóa sẽ là bàn đạp hoàn hảo để đội bóng tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ về mặt tâm lý trước khi chính thức hành quân về đất Thủ vào tháng 4 tới. Sự kết hợp giữa phong độ ổn định và lợi thế sân bãi mới đang biến CA TP.HCM trở thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vào top 3 mùa này.