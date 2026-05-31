CA TPHCM quyết đấu Thể Công Viettel: Mục tiêu Á quân và Top 5 V-League 2025/26 Thể Công Viettel cần tối thiểu 1 điểm tại sân Thống Nhất để chính thức giành ngôi Á quân V-League 2025/26 sớm một vòng đấu bất chấp những tổn thất nặng nề về nhân sự.

Vòng 25 V-League 2025/26 chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa CA TPHCM và Thể Công Viettel tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM vào lúc 18h00 ngày 31/5. Đây là trận đấu mang ý nghĩa then chốt cho tham vọng của cả hai đội trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Thể Công Viettel cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo ngôi á quân V-League 2025/26. Ảnh: CLB Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel và bài toán khủng hoảng nhân sự hàng thủ

Đội bóng áo lính đang tiến rất gần đến ngôi vị Á quân khi sở hữu 50 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm an toàn với đội xếp sau là Hà Nội FC. Tuy nhiên, hành trình tại TP.HCM dự báo sẽ vô cùng gian nan khi HLV Velizar Popov mất cùng lúc ba trụ cột quan trọng: tiền vệ Wesley Nata, hậu vệ Đinh Viết Tú và trung vệ ngoại binh Kyle Colona do án treo giò.

Sự vắng mặt của Kyle Colona và Đinh Viết Tú khiến hệ thống phòng ngự của Thể Công Viettel mất đi sự vững chãi cần thiết. HLV Popov sẽ buộc phải trông chờ vào những phương án thay thế như Tuấn Phong hay Văn Nam để đối mặt với hàng công đang đầy hưng phấn của đội chủ nhà.

Sự lột xác của CA TPHCM dưới thời HLV Phùng Thanh Phương

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng thay ông Lê Huỳnh Đức, HLV Phùng Thanh Phương đã giúp CA TPHCM lột xác mạnh mẽ về cả tinh thần lẫn lối chơi. Đại diện phía Nam đang sở hữu chuỗi 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hòa). Việc giành được 1 điểm quý giá trên sân của Ninh Bình ở vòng trước đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

CA TPHCM đang tìm lại phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thanh Phương. Ảnh: CA TPHCM FC.

Trái ngược với đối thủ, CA TPHCM bước vào trận đấu với lực lượng mạnh nhất. Sự ổn định của thủ thành Lê Giang cùng khả năng điều tiết của Endrick sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà hướng tới mục tiêu bảo vệ vị trí trong top 5.

Phân tích chiến thuật: Lối chơi rình rập đối đầu triết lý áp đặt

Mặc dù sứt mẻ lực lượng, Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov khó có thể từ bỏ lối chơi dâng cao áp đặt. Ngược lại, HLV Phùng Thanh Phương nhiều khả năng sẽ chỉ đạo CA TPHCM lựa chọn lối chơi rình rập, ưu tiên khối phòng ngự lùi sâu và tận dụng các tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của "máy quét" Wesley Nata bên phía đội khách sẽ mở ra cơ hội cho bộ đôi Đức Phú và Ngọc Long của CA TPHCM kiểm soát khu vực trung tuyến. Trên hàng công, Pedro Henrique vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Thể Công Viettel cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Đội hình dự kiến:

Câu lạc bộ Đội hình dự kiến CA TPHCM Lê Giang; Quang Hùng, Hoàng Phúc, Gia Bảo, Minh Trọng; Đức Phú, Ngọc Long; Raphael, Endrick, Lee Williams; Peter. Thể Công Viettel Văn Việt; Tuấn Phong, Tiến Dũng, Văn Nam, Tuấn Tài; Xuân Tiến, Văn Tú; Hoàng Minh, Damian Vũ, Mạnh Dũng; Pedro Henrique.

Dựa trên tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, một kết quả hòa sẽ phản ánh đúng cục diện trận đấu. Điều này vừa đủ để Thể Công Viettel chính thức giành ngôi Á quân, đồng thời giúp CA TPHCM duy trì lợi thế trong cuộc đua vào top 5 V-League 2025/26.