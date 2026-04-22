Các hãng xe Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Nhật Bản trong phân khúc xe hybrid Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển xe điện hybrid (HEV) nhằm chiếm lĩnh thị trường vốn do các thương hiệu Nhật Bản thống trị. Với công nghệ mới đạt mức tiêu thụ chỉ 2,22 lít/100 km, nhóm hãng xe này đặt mục tiêu xoay chuyển cục diện thị trường toàn cầu từ năm 2026.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang triển khai chiến lược mới, nhắm thẳng vào thị phần xe điện hybrid (HEV) – phân khúc từ lâu được coi là "pháo đài" của các hãng xe Nhật Bản. Bằng việc quảng bá các hệ thống truyền động tiên tiến vốn trước đây chỉ là thị trường ngách tại quốc gia tỷ dân, các thương hiệu như Geely, GAC và Great Wall Motor đang kỳ vọng tạo ra một bước ngoặt lớn trên bản đồ ô tô thế giới.

Cuộc đua hiệu suất: Vượt qua Toyota Prius

Ngày 19/04, Geely Automobile đã ra mắt hai mẫu xe hybrid mới nhất là Xingyue và Xingrui tại Trung Quốc. Hãng cam kết sẽ "phá vỡ" phân khúc xe hybrid vốn đang bị thống trị bởi các đối thủ Nhật Bản bằng nền tảng công nghệ thế hệ mới nhất.

Geely ra mắt hai mẫu xe hybrid điện mới nhất Xingyue và Xingrui tại Trung Quốc

Đáng chú ý, kiến trúc hybrid mới của Geely mang lại hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ ở mức 2,22 lít/100 km. Con số này tốt hơn khoảng 12% so với Prius – mẫu xe hybrid biểu tượng của Toyota. Bên cạnh Geely, hàng loạt tên tuổi khác như GAC, Great Wall Motor, Changan Automobile và Chery Automobile cũng đồng loạt công bố những đột phá quan trọng về công nghệ HEV trong năm nay.

Sự thay đổi từ áp lực chính sách

Trong thập kỷ qua, công nghệ HEV phần lớn bị gạt sang một bên tại Trung Quốc do không nằm trong danh mục nhận trợ cấp xe điện của chính phủ. Tuy nhiên, cục diện đang thay đổi khi các ưu đãi thuế cho xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm điện (PHEV) dự kiến sẽ giảm dần từ năm 2026.

Hơn thế nữa, quy định mới yêu cầu các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc phải đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình toàn danh mục sản phẩm là 3,3 lít/100 km vào năm 2030. Điều này tạo áp lực buộc các hãng phải cải tiến dòng xe động cơ đốt trong truyền thống sang hybrid. Theo dự báo của Automotive Foresight, các nhà sản xuất có thể sẽ ngừng tung ra các mẫu xe động cơ đốt trong thuần túy ngay từ năm tới.

Doanh số xe HEV ở Trung Quốc hiện vẫn còn nhỏ so với các phân khúc khác

Tham vọng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu

Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy tính đến năm ngoái, Toyota, Honda và Nissan vẫn nắm giữ hơn 70% thị phần xe hybrid toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định lợi thế này có thể sớm bị đe dọa. Xe hybrid được xem là giải pháp tối ưu cho những thị trường nước ngoài có mạng lưới trạm sạc chưa phát triển hoặc nơi giá xăng đang tăng cao.

Ông Gan Jiayue, Giám đốc điều hành Geely, khẳng định hãng sẽ thay đổi căn bản công nghệ hybrid bằng cách tiếp cận hướng đến điện năng và hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống i-HEV của Geely tích hợp các tính năng thông minh như điều khiển giọng nói và hỗ trợ lái cao cấp, nhằm tạo sự khác biệt so với các đối thủ Nhật Bản.

Hãng Great Wall Motor ra mắt mẫu SUV hybrid Haval H6 tại thị trường quốc tế

Trong quý I/2026, Trung Quốc đã bán được 228.000 xe HEV, chiếm khoảng 4% tổng doanh số xe chở khách. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư CMBI nhận định, việc sử dụng bộ pin nhỏ hơn giúp xe HEV giảm thiểu tác động từ chi phí nguyên vật liệu đang tăng cao, tạo lợi thế cạnh tranh về giá.

Dự báo từ giới chuyên gia ngành xe cho thấy, bắt đầu từ quý I/2026, thị trường xe hybrid toàn cầu sẽ không còn là sân chơi riêng của các công ty Nhật Bản. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Geely và các thương hiệu đồng hương, cán cân quyền lực trong ngành ô tô đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu lớn.