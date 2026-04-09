Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất huy động và cho vay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Tại cuộc họp chiều 9/4 với Thống đốc Phạm Đức Ấn, các ngân hàng thương mại cam kết giảm lãi suất tiền gửi và cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định thị trường.

Chiều 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác điều hành dưới sự chủ trì của Thống đốc Phạm Đức Ấn. Tại đây, các ngân hàng thương mại đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cam kết giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thị trường ghi nhận tình trạng cạnh tranh huy động vốn giữa một số ngân hàng, khiến mặt bằng lãi suất tăng nóng. Các tổ chức tín dụng cam kết sẽ điều chỉnh giảm cả lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngay sau cuộc họp này để quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt. Cơ quan điều hành vẫn giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, từ đó hỗ trợ nền kinh tế.

Áp lực từ thị trường quốc tế và mục tiêu tín dụng

Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp với căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đẩy giá dầu tăng cao và tạo áp lực lên lạm phát toàn cầu. Trong nước, nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức lớn đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều hành.

Về định hướng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng 15% cho cả năm. Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, đồng thời tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Tăng cường giám sát và ổn định tỷ giá

Bên cạnh lãi suất, công tác điều hành tỷ giá cũng được thực hiện linh hoạt để hấp thu các cú sốc thị trường. Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đồng bộ các công cụ, bao gồm cả việc bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết để ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất và việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng. Cơ quan quản lý sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.