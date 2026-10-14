Cách bù khoáng và cân bằng độ pH cơ thể hiệu quả cùng nước La Vie+ Kiềm mới tại Bách hóa XANH Nước La Vie+ Kiềm có độ pH 8.1 - 9.1 giúp bổ sung khoáng chất thiết yếu cho người vận động, hiện có mức giá dùng thử chỉ từ 4.000 đồng/chai tại Bách hóa XANH.

Bù nước và nạp lại lượng khoáng chất thất thoát qua tuyến mồ hôi là nguyên tắc quan trọng để duy trì thể trạng bền bỉ cho người thường xuyên vận động mạnh hoặc tập luyện thể thao. Việc sử dụng dòng sản phẩm nước La Vie+ Kiềm mới là giải pháp tiện lợi giúp nhanh chóng cân bằng cơ thể và đánh thức năng lượng mỗi ngày.

Lợi ích của nước La Vie+ Kiềm đối với cơ thể khi vận động

Khi tham gia các hoạt động thể chất, cơ thể không chỉ tiêu hao một lượng lớn nước mà còn mất đi các chất điện giải cần thiết. Nước kiềm có khoáng La Vie+ được sản xuất từ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nguồn khoáng thiên nhiên, mang đến những ưu điểm thiết thực cho người dùng:

Hỗ trợ cân bằng môi trường cơ thể: Sản phẩm sở hữu dải pH lý tưởng từ 8.1 đến 9.1, có tính kiềm tự nhiên tốt cho sức khỏe tổng thể.

Sản phẩm sở hữu dải pH lý tưởng từ 8.1 đến 9.1, có tính kiềm tự nhiên tốt cho sức khỏe tổng thể. Cung cấp khoáng chất thiết yếu: Bổ sung kịp thời các vi khoáng quan trọng gồm Canxi (Ca+), Natri (Na+) và Kali (K+) bị đào thải qua mồ hôi trong quá trình tập luyện.

Bổ sung kịp thời các vi khoáng quan trọng gồm Canxi (Ca+), Natri (Na+) và Kali (K+) bị đào thải qua mồ hôi trong quá trình tập luyện. Hương vị thanh mát tự nhiên: Tạo cảm giác đã khát nhanh chóng, giúp sảng khoái tức thì và phục hồi tinh thần làm việc.

Lựa chọn dung tích nước kiềm phù hợp với từng nhu cầu

Tùy theo cường độ sinh hoạt và lịch trình di chuyển, người dùng có thể linh hoạt chọn các phiên bản dung tích đang có mức giá dùng thử hấp dẫn tại chuỗi siêu thị Bách hóa XANH:

Chai 500ml (4.000 đồng/chai): Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ vào túi xách, balo để mang theo khi đến phòng gym, đi dã ngoại hoặc làm việc tại văn phòng.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ vào túi xách, balo để mang theo khi đến phòng gym, đi dã ngoại hoặc làm việc tại văn phòng. Chai 1.5 lít (7.500 đồng/chai): Dung tích lớn phù hợp để đáp ứng đủ lượng nước uống bù khoáng cần thiết suốt cả ngày dài.

Dung tích lớn phù hợp để đáp ứng đủ lượng nước uống bù khoáng cần thiết suốt cả ngày dài. Bình 5 lít (20.000 đồng/bình): Phương án tiện lợi và kinh tế, thích hợp trữ sẵn tại gia đình nhằm phục vụ nhu cầu nước uống thường nhật.

Cách đặt mua online nguyên thùng tiết kiệm chi phí và công sức

Việc vận chuyển các thùng nước lớn bằng xe máy thường gây nhiều khó khăn và mất sức. Người tiêu dùng có thể tận dụng các kênh trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc trang web của Bách hóa XANH để nhận hàng tận nơi kèm nhiều ưu đãi giá sốc:

Combo giá ưu đãi: Mức giá chỉ còn 85.000 đồng/thùng khi chốt đơn từ 3 thùng nước kiềm có khoáng La Vie+ loại 500ml.

Mức giá chỉ còn 85.000 đồng/thùng khi chốt đơn từ 3 thùng nước kiềm có khoáng La Vie+ loại 500ml. Khuyến mãi Flashsale: Phiên bản thùng nước kiềm có khoáng La Vie+ 1.5 lít được giảm giá chỉ từ 79.000 đồng đến 85.000 đồng/thùng.

Đặt mua nguyên thùng qua kênh online không chỉ hỗ trợ tối ưu ngân sách chi tiêu hàng ngày mà còn giúp các gia đình luôn có sẵn nguồn nước uống chất lượng mà không tốn công vận chuyển.