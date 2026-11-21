Cách chọn, luộc bóc vỏ nhanh và bảo quản trứng cút tươi ngon, kèm 6 món dễ nấu cho cả nhà Trứng cút giàu đạm, sắt, vitamin B12. Hướng dẫn chọn trứng tươi, luộc 3–5 phút, bóc vỏ nhanh, chiên không bắn dầu, bảo quản đúng cách và 6 món dễ nấu.

Để dùng trứng cút hiệu quả trong bếp, bạn chỉ cần nắm ba điểm chính: chọn trứng tươi bằng cách kiểm tra vỏ, độ nặng và thử bằng nước; luộc 3–5 phút rồi sốc nước đá để bóc vỏ nhanh; thấm khô và lăn bột mỏng trước khi chiên để không bắn dầu. Loại trứng nhỏ này còn cung cấp nhiều đạm, sắt, vitamin B12, riboflavin và lecithin.

Trứng cút có gì đặc biệt?

Trứng cút có nguồn gốc từ loài chim cút Nhật Bản, được nuôi phổ biến để lấy trứng thương phẩm. Trứng nhỏ bằng khoảng 1/3 trứng gà, mỗi quả nặng khoảng 9–10g, vỏ trắng ngà hoặc kem nhạt, điểm các đốm nâu đen.

Trứng cút chỉ nhỏ bằng khoảng 1/3 trứng gà nhưng lòng đỏ chiếm tới 45–50%

Mỗi quả cung cấp khoảng 14 kcal và 1g protein. Tính trên 100g, trứng cút có khoảng 158 kcal, 13g protein cùng vitamin B2, vitamin B12, sắt và selen.

Ăn bao nhiêu là hợp lý?

100g trứng cút chứa khoảng 844mg cholesterol, cao gấp đôi trứng gà cùng trọng lượng. Vì vậy, người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 4–6 quả mỗi ngày. Người bị mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ hoặc có bệnh tim mạch nên hạn chế, chỉ dùng khoảng 3–5 quả mỗi tuần và ăn kèm nhiều rau xanh.

Cách chọn trứng cút tươi

Chọn đúng trứng giúp món ăn thơm ngon và an toàn hơn. Hãy kiểm tra theo các bước sau:

Quan sát vỏ: vỏ cứng cáp, đốm nâu đen rõ nét, còn lớp phấn trắng mỏng tự nhiên. Cầm và lắc nhẹ: trứng chắc, nặng tay; lắc sát tai không nghe tiếng động bên trong. Thử bằng nước: thả trứng vào chậu nước sạch, trứng tươi sẽ chìm và nằm ngang dưới đáy. Kiểm tra nguồn gốc: ưu tiên vỉ trứng có ngày đóng gói và hạn sử dụng rõ ràng.

Trứng tươi mới sẽ chìm hoàn toàn và nằm ngang dưới đáy chậu nước

Loại bỏ ngay những quả có vỏ nứt, dập, đốm mốc đen, chảy dịch nhớt hoặc bốc mùi lạ. Trứng lắc nghe tiếng lọc xọc, hoặc nổi lơ lửng, nổi hẳn lên mặt nước cũng là trứng cũ, có thể đã ung.

Cách luộc và bóc vỏ trứng cút nhanh

Rửa vỏ: rửa nhẹ trứng dưới vòi nước mát để loại bụi bẩn. Luộc: cho trứng vào nồi nước lạnh ngập mặt, thêm 1 nhúm muối và vài giọt giấm trắng để vỏ dễ tróc. Đun sôi rồi hạ lửa vừa, luộc 3–4 phút nếu muốn lòng đào, hoặc 5 phút để trứng chín tới, không khô xơ. Sốc nhiệt: vớt trứng, ngâm ngay vào thau nước đá lạnh khoảng 5 phút. Lắc hộp: cho trứng vào hộp nhựa có nắp đậy kín, lắc đều 10–15 giây cho vỏ nứt vụn đồng loạt, rồi tuốt vỏ.

Luộc 3–5 phút, sốc nước đá rồi lắc hộp để bóc vỏ trứng cút thật nhanh

Mẹo chiên trứng cút không bắn dầu

Trứng luộc còn đọng nước trên bề mặt nên dễ nổ và bắn dầu khi gặp nhiệt độ cao. Để khắc phục, hãy làm theo hai bước:

Bóc vỏ, dùng khăn giấy bếp thấm thật khô từng quả. Lăn trứng qua một lớp bột mì hoặc bột bắp thật mỏng, rũ bỏ bột thừa rồi mới thả vào chảo dầu nóng.

Lớp bột mỏng giúp hạn chế tia dầu bắn và tạo độ giòn dai cho vỏ trứng.

6 món ngon dễ làm từ trứng cút

Trứng cút rim mắm tỏi: chiên vàng trứng đã luộc, bóc vỏ, rồi đảo nhanh tay trên lửa vừa với nước mắm, đường, tỏi và ớt băm đến khi sốt sệt bám đều.

chiên vàng trứng đã luộc, bóc vỏ, rồi đảo nhanh tay trên lửa vừa với nước mắm, đường, tỏi và ớt băm đến khi sốt sệt bám đều. Thịt ba chỉ kho trứng cút: kho thịt liu riu với nước màu và nước dừa hoặc nước lọc; khi thịt gần mềm, thả trứng vào kho tiếp ở lửa nhỏ.

kho thịt liu riu với nước màu và nước dừa hoặc nước lọc; khi thịt gần mềm, thả trứng vào kho tiếp ở lửa nhỏ. Trứng cút chiên sốt me: chiên sơ trứng, rưới nước cốt me nấu sệt cùng đường, nước mắm và tương ớt, rồi rắc đậu phộng rang giã dập và rau răm.

chiên sơ trứng, rưới nước cốt me nấu sệt cùng đường, nước mắm và tương ớt, rồi rắc đậu phộng rang giã dập và rau răm. Trứng cút ngâm nước tương: luộc lòng đào, bóc vỏ, ngâm ngập trong hỗn hợp nước tương, đường, hành tây, tỏi, ớt sừng và mè rang đã đun sôi để nguội. Ngâm một đêm trong ngăn mát.

luộc lòng đào, bóc vỏ, ngâm ngập trong hỗn hợp nước tương, đường, hành tây, tỏi, ớt sừng và mè rang đã đun sôi để nguội. Ngâm một đêm trong ngăn mát. Chả cá bọc trứng cút chiên xù: bọc chả cá quanh trứng luộc, lăn qua bột chiên giòn, trứng gà đánh tan và bột chiên xù rồi chiên vàng đều.

bọc chả cá quanh trứng luộc, lăn qua bột chiên giòn, trứng gà đánh tan và bột chiên xù rồi chiên vàng đều. Súp cua gà xé trứng cút: nấu nước hầm xương với gà xé, thịt cua, nấm đông cô, tạo độ sánh bằng bột năng và thả trứng luộc vào sau cùng.

Thịt ba chỉ kho trứng cút lên màu cánh gián, cả thịt và trứng đều ngấm vị

Cách bảo quản trứng cút

Trứng tươi chưa chế biến

Không rửa trứng trước khi cất, vì nước làm trôi lớp màng phấn bảo vệ tự nhiên. Nếu vỏ dính bẩn, hãy lau nhẹ bằng khăn khô. Xếp trứng vào khay với đầu to hướng lên trên, để trong ngăn mát tủ lạnh. Trứng giữ chất lượng tốt trong khoảng 3–4 tuần.

Trứng đã luộc chín

Cho trứng đã bóc vỏ vào bát nước lạnh sạch, đậy kín nắp và để ngăn mát, dùng tốt nhất trong 3–5 ngày. Nên thay nước ngâm mỗi ngày một lần để trứng không bị nhớt. Nếu muốn trữ lâu hơn, hãy chiên sơ hoặc kho chín trứng, chia khẩu phần nhỏ rồi cấp đông.

Lưu ý an toàn khi chế biến

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có thể ăn trứng cút, nhưng cần nấu chín kỹ hoàn toàn, tránh ăn trứng lòng đào.

Không nấu chung trứng cút với sữa đậu nành chưa đun chín kỹ hoặc óc heo vì dễ gây khó tiêu.

Tránh uống trà đặc ngay sau khi ăn trứng để không cản trở hấp thu sắt và protein.

Khi chiên, luôn thấm khô trứng trước và đứng cách chảo một khoảng an toàn để tránh bỏng dầu.

Có thể thấy, chỉ cần chọn trứng tươi, nắm vững mẹo luộc bóc vỏ nhanh và kiểm soát lượng ăn mỗi ngày, bạn sẽ tận dụng trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của trứng cút trong bữa cơm gia đình.