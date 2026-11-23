Cách chọn mua cá lạc tươi, sơ chế sạch nhớt và khía xương dăm để nấu món ngon đưa cơm tại nhà Cá lạc có thân dài như lươn, thịt trắng ngọt nhưng nhiều xương dăm và nhớt. Hướng dẫn chọn cá tươi, làm sạch nhớt, khía xương, bảo quản và nấu món ngon.

Cá lạc (còn gọi là cá dưa xám) là loài cá biển thân dài hình lươn, thịt trắng dai, vị ngọt thanh và béo bùi. Để nấu ngon, bạn cần nắm 3 việc chính: chọn cá tươi, làm sạch lớp nhớt và khía đứt xương dăm trước khi chế biến. Làm đúng các bước này, cá lạc có thể thành nhiều món đưa cơm như kho nghệ sả, nhúng mẻ, canh chua lá dít, chiên sả ớt hay nướng than hoa.

Nhận biết cá lạc trước khi mua

Cá lạc thân tròn dài, da trơn láng, đầu nhọn đặc trưng của họ cá dưa

Cá lạc (tên khoa học: Muraenesox cinereus), còn gọi là mạn lệ ngư, thuộc họ cá dưa và thường sống ở tầng đáy vùng biển sâu. Theo nguồn tin, loài cá này phân bố rộng tại Phú Yên, Cần Giờ, Cà Mau và Phú Quốc.

Kích thước: cá trưởng thành dài trung bình 1,5 đến 2 mét, con lớn nặng tới vài chục kilôgam.

cá trưởng thành dài trung bình 1,5 đến 2 mét, con lớn nặng tới vài chục kilôgam. Hình dáng: thân tròn dài, đuôi dẹp dần, da trơn láng không có vảy.

thân tròn dài, đuôi dẹp dần, da trơn láng không có vảy. Phần đầu: miệng dài nhọn, hàm khỏe, nhiều răng sắc.

Ngoài chợ, bạn thường gặp hai loại. Cá lạc vàng có da ngả vàng nhẹ, thịt béo ngậy, hợp kho nghệ hoặc nướng. Cá lạc ù xám bạc thân to tròn, thớ thịt dày và săn chắc, hợp nhúng mẻ, nấu lẩu hoặc canh chua.

Cách chọn cá lạc tươi ngon

Mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi là dấu hiệu cá lạc còn tươi

Hãy quan sát kỹ các dấu hiệu sau khi chọn cá:

Da và mắt: da trơn bóng có ánh kim tự nhiên, mắt hơi lồi và trong suốt.

da trơn bóng có ánh kim tự nhiên, mắt hơi lồi và trong suốt. Mang và miệng: mang đỏ tươi, bám chặt, không có nhớt đục; miệng khép kín.

mang đỏ tươi, bám chặt, không có nhớt đục; miệng khép kín. Độ đàn hồi: ấn nhẹ vào thân thấy thịt chắc, đàn hồi nhanh, không để lại vết lõm.

ấn nhẹ vào thân thấy thịt chắc, đàn hồi nhanh, không để lại vết lõm. Mùi: chỉ có mùi tanh mặn đặc trưng của biển, không có mùi hôi lạ.

Về kích cỡ, nên mua con to hẳn (trên 2–3kg) hoặc con thật nhỏ. Cá cỡ lỡ cỡ có mật độ xương dăm dày và khó xử lý nhất.

Tránh mua cá có mắt đục, lõm sâu, da xỉn hoặc bong tróc, mang thâm đen hoặc nâu sẫm, thân mềm nhũn và chảy nhớt đục.

Cách sơ chế cá lạc sạch nhớt, hết tanh

Chà muối hột cùng chanh giúp cạo sạch lớp nhớt và khử mùi tanh

Da cá lạc trơn và có lớp nhớt dày nên cần làm sạch kỹ trước khi nấu.

Chà muối và chanh: dùng muối hột kết hợp nước cốt chanh hoặc giấm chà xát đều thân cá, rồi dùng sống dao cạo sạch lớp nhớt. Cá sạch khi da không còn trơn nhầy. Khử mùi tanh: rửa lại cá bằng nước vo gạo hoặc rượu trắng pha loãng. Mổ bụng: bỏ ruột, cạo sạch màng đen trong khoang bụng và rửa lại bằng nước sạch. Giữ lại bong bóng cá để chế biến món ngon.

Khía xương dăm để ăn an toàn

Theo nguồn tin, một con cá lạc dài khoảng 1,1m có thể chứa tới khoảng 3.500 xương dăm nhỏ, tập trung nhiều ở phần thân dưới và đuôi. Đừng bỏ phần đuôi, hãy xử lý theo cách sau:

Dùng dao thật bén, đặt cá trên thớt kháng khuẩn. Khía chéo thịt thật mỏng, đều tay, sâu sát xương sống ở cả hai mặt để cắt đứt xương dăm. Nấu chín kỹ để các đoạn xương nhỏ mềm ra.

Lưu ý an toàn: thao tác chậm, giữ chắc thân cá trơn để tránh đứt tay. Với trẻ nhỏ, cần lọc kỹ xương dăm khi chế biến.

Gợi ý món ngon từ cá lạc

Cá lạc kho nghệ sả thấm vị, màu vàng ươm bắt mắt rất đưa cơm

Kho nghệ sả: chiên sơ cá cắt khúc cho săn mặt, rồi kho cùng nghệ tươi giã nhuyễn, sả băm, ớt và nước mắm. Cho rất ít nước để thịt săn chắc, không bở nát.

chiên sơ cá cắt khúc cho săn mặt, rồi kho cùng nghệ tươi giã nhuyễn, sả băm, ớt và nước mắm. Cho rất ít nước để thịt săn chắc, không bở nát. Nhúng mẻ: nấu nước dùng từ cơm mẻ lọc mịn, nước dừa tươi, sả đập dập và chút ớt. Nhúng lát cá đã khía sạch xương vừa chín tới, cuốn bánh tráng và rau sống.

nấu nước dùng từ cơm mẻ lọc mịn, nước dừa tươi, sả đập dập và chút ớt. Nhúng lát cá đã khía sạch xương vừa chín tới, cuốn bánh tráng và rau sống. Canh chua lá dít: nấu cá với cà chua, thơm, đậu bắp, bạc hà; rắc ngò gai, rau om thái nhỏ.

nấu cá với cà chua, thơm, đậu bắp, bạc hà; rắc ngò gai, rau om thái nhỏ. Chiên muối sả ớt: ướp cá với muối ớt và sả băm nhuyễn, chiên vàng hai mặt đến khi vỏ giòn.

ướp cá với muối ớt và sả băm nhuyễn, chiên vàng hai mặt đến khi vỏ giòn. Nướng than hoa: tẩm ướp đậm đà, nướng trên than hồng đến khi chín vàng, chấm muối ớt xanh.

tẩm ướp đậm đà, nướng trên than hồng đến khi chín vàng, chấm muối ớt xanh. Lẩu nước dừa: dùng nước dừa tươi làm nền, ăn kèm bún tươi, rau muống và hoa chuối bào.

Cách bảo quản cá lạc

Ngăn mát (dưới 24 giờ): sơ chế sạch nhớt, cắt khúc, thấm khô bằng khăn giấy, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp kín.

sơ chế sạch nhớt, cắt khúc, thấm khô bằng khăn giấy, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp kín. Ngăn đá (1–2 tháng): chia cá thành từng phần vừa đủ mỗi bữa, cho vào túi zip hoặc hút chân không. Khi nấu, chuyển xuống ngăn mát để rã đông từ từ.

Giá trị dinh dưỡng và giá tham khảo

Theo nguồn tin, 100g thịt cá lạc chứa khoảng 15–20g protein, cùng omega-3 và vitamin A. Bong bóng cá chứa nhiều collagen tự nhiên. Giá cá lạc tươi nguyên con tham khảo khoảng 220.000 đến 400.000 đồng/kg, tùy kích thước, mùa vụ và vùng miền.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có thể ăn với lượng vừa phải. Do cá biển có thể chứa thủy ngân, nên chọn cá kích thước nhỏ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Câu hỏi thường gặp

Cá lạc có phải cá thác lác không?

Không. Cá lạc là cá biển thân tròn dài dạng lươn, còn cá thác lác là cá nước ngọt thân dẹp, thường dùng nạo thịt làm chả.

Ăn cá lạc có bị hóc không?

Cá có nhiều xương dăm nhỏ, nhưng khía các đường xéo mỏng sâu sát xương sống trước khi nấu sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị hóc.