Cách chọn mua, chế biến và bảo quản phô mai trái cây vị ngọt béo để ăn ngon, không bị ngấy Phô mai trái cây là phô mai chế biến vị ngọt béo, thường ở dạng viên hộp 90g gồm 6 viên. Bài viết hướng dẫn cách chọn mua, làm món ăn và bảo quản đúng cách.

Phô mai trái cây là loại phô mai chế biến có vị ngọt dịu, béo mịn, pha hương hoặc mẩu trái cây như việt quất, dâu, nho, dưa lưới, xoài. Dạng phổ biến nhất là phô mai viên QBB của Nhật, hộp 90g gồm 6 viên, thường ăn trực tiếp, kèm bánh mì, bánh quy hoặc trộn salad trái cây.

Phô mai trái cây là gì và có những dạng nào?

Phô mai trái cây còn gọi là phô mai hoa quả hay phô mai ngọt vị trái cây. Bạn có thể ăn trực tiếp, kẹp bánh mì, trộn salad hoặc làm nhân bánh hotteok.

Dạng viên bọc giấy bạc từng viên và dạng hũ phết bánh

Dạng viên: hộp 90g gồm 6 viên, mỗi viên bọc giấy bạc riêng.

hộp 90g gồm 6 viên, mỗi viên bọc giấy bạc riêng. Dạng hũ nhỏ: dùng để phết bánh hoặc ăn bằng thìa.

dùng để phết bánh hoặc ăn bằng thìa. Vị thường gặp: việt quất, dâu mâm xôi, nho, vani, dưa lưới, chuối, chanh, xoài.

Vị ngọt hoàn toàn, không mặn như phô mai con bò cười nên hợp với trẻ nhỏ và người lớn thích đồ ngọt. Tỷ lệ trái cây thật thường thấp, phần lớn mùi vị đến từ hương liệu.

Đáng lưu ý, phô mai trái cây kiểu Nhật khác với fruit cheese kiểu châu Âu. Fruit cheese là mứt trái cây nấu đặc, cắt thành lát, không chứa sữa và thường ăn kèm các loại phô mai thật. Đừng nhầm hai món này khi tìm mua hoặc đọc công thức.

Thành phần và lưu ý khi dùng

Phô mai trái cây không phải thạch mà là phô mai chế biến nên kết cấu mềm dẻo, không trong và rung như thạch. Thành phần thường gồm kem phô mai, đường, sữa bột tách béo, bơ và hương liệu trái cây. Món cung cấp đạm và canxi từ sữa, phù hợp ăn vặt hoặc bữa sáng gọn nhẹ, nhưng đây là món ăn vặt, không có tác dụng chữa bệnh.

Món có cả đường lẫn chất béo, nên mỗi lần chỉ dùng khoảng 1-2 viên.

Đọc kỹ nhãn nếu trong nhà có người dị ứng sữa hoặc trái cây.

Một số vị có nho khô hoặc hương rượu nho, cần cân nhắc với trẻ nhỏ và người kiêng cồn.

Nhiều nơi bán ghi dùng được từ khoảng 6 tháng tuổi, nhưng nên xem nhãn và hỏi bác sĩ nhi trước khi cho bé thử.

Cách chọn mua phô mai trái cây ngon

Phô mai ngon có bao bì kín, còn hạn dùng và viên phô mai mềm mịn. Hạn dùng của hộp viên khoảng 9 tháng.

Viên phô mai tốt phải mềm mịn, không chảy nước, không vón cục

Kiểm tra hộp: hộp nguyên vẹn, giấy bạc từng viên không rách, thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Kiểm tra viên phô mai: viên mềm mịn, không chảy nước, không vón cục, mùi sữa thơm nhẹ, không có mùi lạ. Chọn vị: người mới thử nên chọn vị dễ ăn như việt quất, vani, nho xanh. Vị đào và nho khô đôi khi bị chê hương nhân tạo.

Tránh hộp móp, rách hoặc bày ở nơi nóng, không rõ nguồn gốc. Bạn có thể mua ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm nhập khẩu hoặc online. Giá hộp 90g thường ở mức vài chục nghìn đồng, tùy nơi bán và thời điểm, nên so giá theo hộp và chọn nơi giữ lạnh tốt.

Các món ngon từ phô mai trái cây

Nguyên tắc dễ nhớ là lấy vị chua của trái cây để cân độ béo của phô mai. Mẹo nhỏ: bẻ đôi viên rồi ăn phần vị chua sau vị béo sẽ đỡ ngấy.

Ăn trực tiếp hoặc kèm bánh

Bóc giấy bạc và ăn ngay khi còn mát lạnh, rất hợp sau bữa cơm hoặc lúc đói nhẹ buổi chiều. Bạn cũng có thể phết hoặc kẹp viên phô mai mềm vào bánh mì mềm, bánh mì nướng hay bánh quy giòn. Thêm vài lát chuối hoặc dâu tây sẽ tròn vị hơn.

Salad trái cây phô mai

Salad trái cây phô mai mát, nhiều màu sắc, hợp bữa phụ

Cắt nhỏ táo, dâu, nho, dưa lưới. Trộn cùng vài viên phô mai bẻ miếng. Thêm ít sữa chua không đường để lớp sốt mịn và nhẹ vị.

Sữa chua phô mai trái cây

Trộn phô mai trái cây đã bẻ nhỏ với sữa chua, để mát rồi dùng thìa múc ăn. Vị chua của sữa chua cân bằng độ béo, thêm trái cây tươi là đủ vị. Nếu thích kết cấu mịn, bạn có thể xay cho đều, gần với sinh tố sữa chua.

Bánh hotteok nhân phô mai trái cây

Hotteok là bánh rán kiểu Hàn, vỏ mềm dẻo, ruột nhân nóng chảy. Bạn có thể dùng phô mai trái cây làm nhân thay cho đường nâu truyền thống.

Chảo chống dính giúp bánh hotteok vàng đều, dễ trở mặt

Dùng chảo chống dính và lửa vừa để dễ kiểm soát. Rán vàng hẳn một mặt rồi mới trở bánh để phô mai không trào ra.

Cách bảo quản phô mai trái cây

Ngăn mát: để hộp ở ngăn mát tủ lạnh, đậy kín. Không nên cấp đông vì dễ đổi kết cấu.

để hộp ở ngăn mát tủ lạnh, đậy kín. Không nên cấp đông vì dễ đổi kết cấu. Đã mở bao bì: nên ăn ngay sau khi mở gói. Phần còn lại bọc kín và cất lại ngăn mát.

nên ăn ngay sau khi mở gói. Phần còn lại bọc kín và cất lại ngăn mát. Khi mang đi: dùng túi giữ lạnh nếu đi xa hoặc trời nóng, tránh để ngoài nơi nắng nóng lâu.

Câu hỏi thường gặp

Phô mai trái cây có phải là thạch không?

Không. Đây là phô mai chế biến từ kem phô mai, kết cấu mềm dẻo, vị ngọt béo. Một số loại có thêm chất tạo đông nhưng bản chất vẫn là phô mai.

Vị nào ngon nhất?

Tùy khẩu vị, nhưng vani, việt quất, nho xanh và xoài được khen nhiều. Vị đào và nho khô dễ bị chê hơn.

Ăn phô mai trái cây có bị béo không?

Món có cả chất béo lẫn đường nên ăn quá nhiều dễ dư năng lượng. Mỗi lần chỉ nên dùng khoảng 1-2 viên.

Nhìn chung, phô mai trái cây là món ăn vặt ngọt béo, dễ biến tấu từ bánh mì, salad đến hotteok. Hãy ăn vừa phải, đọc kỹ nhãn trước khi dùng và giữ lạnh ở ngăn mát để món luôn mềm mịn, an toàn.