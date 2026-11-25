Cách chọn mua, sơ chế và bảo quản cá tráo tươi ngon, không tanh, kèm 6 món dễ nấu tại nhà Cá tráo là cá biển họ Cá khế, thịt trắng ngọt, ít xương dăm. Bài viết hướng dẫn cách chọn cá tươi, sơ chế khử tanh, bảo quản và 6 món ngon dễ làm cho bữa cơm.

Cá tráo (còn gọi là cá trao tráo, cá say) là loài cá biển thuộc họ Cá khế, thịt trắng, săn dai, vị ngọt thanh và ít xương dăm. Để món ăn ngon, bạn cần chọn được cá tươi, sơ chế sạch mùi tanh và bảo quản đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn từng bước, kèm 6 gợi ý món ăn quen thuộc.

Nhận biết cá tráo biển trước khi mua

Cá tráo biển có thân thuôn dài, dẹp hai bên, lưng xanh xám hoặc ánh xanh vàng, bụng trắng bạc. Vảy cá nhỏ, mịn, bám sát thân. Đôi mắt to tròn nổi bật nên nhiều nơi gọi là cá tráo mắt to. Cá trưởng thành thường dài khoảng 14 đến 16cm.

Thân dẹp hai bên, mắt to tròn là đặc điểm dễ nhận ra của cá tráo

Cần tránh nhầm lẫn do cách gọi theo vùng miền. Cá trao tráo nước ngọt thuộc họ Cá chép, thân tròn và vảy to hơn. Còn "cá tràu" ở nhiều tỉnh miền Trung là tên gọi địa phương của cá lóc, khác hoàn toàn với cá tráo biển.

Bước 1: Chọn mua cá tráo tươi

Cá tươi giúp món ăn giữ độ ngọt thanh và không bị bở nát khi nấu. Kiểm tra theo 3 dấu hiệu sau:

Mắt cá: trong suốt, sáng, hơi lồi nhẹ, nhìn rõ con ngươi.

trong suốt, sáng, hơi lồi nhẹ, nhìn rõ con ngươi. Mang cá: vạch nắp mang thấy màu đỏ tươi, bám chặt vào hoa khế, không có nhớt đục.

vạch nắp mang thấy màu đỏ tươi, bám chặt vào hoa khế, không có nhớt đục. Da và thịt: da sáng bóng, vảy bám chắc; ấn nhẹ vào lưng thấy thịt săn, đàn hồi nhanh.

Cá tươi có mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi nhanh khi ấn

Ngược lại, không nên mua cá có mắt đục mờ hoặc lõm sâu, mang xám thâm hay nâu đen. Thân cá ấn vào bị lõm không đàn hồi, bụng mềm hoặc lòi ruột cũng là dấu hiệu cá để lâu. Cá tươi chỉ có mùi tanh nhẹ của biển; nếu có mùi hôi nồng, mùi khai hoặc hắc lạ thì nên bỏ qua.

Về giá, cá tráo thường dao động khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, mùa đánh bắt và loại cá tươi sống hay cấp đông.

Bước 2: Sơ chế cá tráo sạch, không tanh

Sơ chế sạch vảy, mang, nội tạng rồi rửa nước muối chanh để khử tanh

Làm sạch cá: đánh vảy từ đuôi lên đầu, cắt bỏ vây và mang, mổ bụng lấy sạch nội tạng. Dùng dao cạo kỹ màng đen và đường máu bầm dọc xương sống. Cá sạch sẽ không còn nhớt hay máu ở bụng. Rửa khử nhớt: rửa cá với nước muối loãng pha chút giấm hoặc nước cốt chanh tươi, sau đó xả lại bằng nước sạch. Khử tanh lần cuối: rửa sơ với ít rượu trắng hoặc nước vo gạo, rồi thấm thật khô thân cá bằng khăn giấy.

Mẹo chiên không bắn dầu: rắc một chút bột mì mỏng vào chảo dầu nóng trước khi thả cá. Cách này giúp hạn chế dầu văng và làm da cá giòn đẹp hơn. Hãy thả cá thật khô, cẩn thận với dầu nóng để tránh bỏng.

Bước 3: Bảo quản cá tráo đúng cách

Ngăn mát (1–2 ngày): làm sạch, thấm khô nước, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy nắp.

làm sạch, thấm khô nước, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy nắp. Ngăn đá (3–6 tháng): chia cá thành từng phần vừa ăn, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín, giữ ở -18°C.

chia cá thành từng phần vừa ăn, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín, giữ ở -18°C. Rã đông: chuyển cá từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông chậm qua đêm, không ngâm nước nóng để thớ thịt không bị bở.

6 món ngon dễ làm từ cá tráo

Cá tráo kho tiêu

Chiên sơ cá hai mặt để thịt săn, không vỡ khi kho. Sau đó kho liu riu lửa nhỏ với nước mắm, nước màu, hành tím và tiêu giã dập đến khi nước sốt sánh keo. Món này hợp dùng nồi đất vì giữ nhiệt ổn định, cá lên màu đẹp.

Cá tráo kho tiêu đậm đà, nước sốt sánh keo ăn cùng cơm nóng

Cá tráo nướng muối ớt

Khứa nhẹ thân cá, ướp muối hột, ớt hiểm giã nhuyễn, tỏi băm và chút dầu ăn cho thấm vị. Nướng trên than hoa hoặc bằng nồi chiên không dầu đến khi da vàng giòn, thịt bên trong vẫn ẩm ngọt. Món thích hợp cuốn bánh tráng và rau sống.

Canh ngót cá tráo

Nấu nước dùng từ cà chua bổ múi cau, thơm cắt lát và hành tím phi thơm. Khi nước sôi, thả cá vào nấu chín tới, nêm vừa ăn rồi thêm cần tàu, hành lá và vài lát ớt tươi.

Cá tráo chiên giòn sốt cà chua

Chiên ngập dầu đến khi da vàng rụm, vớt ra để ráo. Xào nhuyễn cà chua với hành tỏi băm, nêm đường, nước mắm và tương ớt, rồi rưới lên cá nóng. Món chua ngọt này thường được trẻ nhỏ yêu thích.

Cá tráo kho thơm

Ướp sơ cá, xếp xen kẽ với các lát thơm (dứa) trong nồi, kho lửa vừa đến khi nước thơm thấm đều vào thớ thịt. Vị béo ngọt của cá hòa với vị chua dịu của thơm nên món rất bắt cơm.

Cá tráo hấp hành gừng

Nhồi gừng thái sợi và đầu hành lá vào bụng cá, xếp lên đĩa cùng ít nấm mèo hoặc bún tàu. Hấp cách thủy khoảng 15 phút đến khi thịt chín trắng, dùng kèm nước mắm gừng ớt.

Lưu ý khi dùng cá tráo

Cá có rất ít xương dăm. Với trẻ nhỏ, người lớn chỉ cần gỡ bỏ xương sống chính và các xương sườn lớn.

Phụ nữ mang thai có thể ăn cá tráo, nhưng nên chọn cá tươi, nguồn gốc rõ ràng và nấu chín kỹ.

Theo kinh nghiệm dân gian, nên tránh nấu cá chung với rau kinh giới hoặc uống sữa tươi ngay sau khi ăn để hạn chế nguy cơ khó tiêu.

Có thể thấy, chỉ cần chọn đúng cá tươi, sơ chế kỹ và bảo quản hợp lý, cá tráo sẽ là nguyên liệu dễ chế biến, giúp bữa cơm gia đình thêm đa dạng.