Cách chọn mua, tự làm và bảo quản bánh ăn vặt giòn xốp tại nhà với 6 món dễ làm cho cả gia đình Cách nhận biết bánh ăn vặt chất lượng, sơ chế nguyên liệu để bánh không tanh, không vón cục và bảo quản bánh giòn trong hũ kín, bánh tươi trong ngăn mát.

Để có bánh ăn vặt ngon và an toàn, bạn cần làm đúng ba việc: chọn mua sản phẩm rõ nguồn gốc, sơ chế nguyên liệu đúng cách khi tự làm, và bảo quản theo từng loại bánh. Bánh ăn vặt là nhóm món ăn nhẹ gồm bánh quy, bông lan, bánh tráng nướng, bánh chuối chiên, bánh khoai và nhiều loại khác. Nhóm món này giúp nạp nhanh năng lượng trong giờ giải lao và khá dễ tự làm tại nhà.

Bánh ăn vặt gồm những dòng nào?

Thị trường hiện chia bánh ăn vặt thành ba dòng chính, giúp bạn chọn theo nhu cầu:

Bánh đóng gói sẵn: bánh quy, bánh xốp, snack khoai tây, bánh gạo, tiện mang đi học, đi làm.

bánh quy, bánh xốp, snack khoai tây, bánh gạo, tiện mang đi học, đi làm. Bánh tươi truyền thống: bánh chuối chiên, bánh khoai, bánh tráng nướng, bánh cuốn dừa, thường dùng nóng.

bánh chuối chiên, bánh khoai, bánh tráng nướng, bánh cuốn dừa, thường dùng nóng. Bánh ăn kiêng lành mạnh: bánh yến mạch, bánh gạo lứt, bánh hạt dinh dưỡng, phù hợp người kiểm soát cân nặng.

Bánh đóng gói, bánh tươi truyền thống và bánh ăn kiêng lành mạnh

Cách chọn mua bánh ăn vặt tươi ngon, an toàn

Dù mua bánh công nghiệp hay bánh làm sẵn, bạn nên kiểm tra kỹ bao bì và hình thức bên ngoài trước khi mua.

Kiểm tra bao bì: chọn sản phẩm còn nguyên vẹn, in rõ tên thương hiệu, ngày sản xuất và hạn sử dụng còn xa. Ưu tiên đóng gói kín: chọn bánh chia túi nhỏ, hộp thiếc cứng hoặc túi khóa khí để hạn chế vỡ vụn và giữ độ giòn lâu hơn. Đọc bảng thành phần: ưu tiên sản phẩm có đường, muối và chất béo bão hòa ở mức vừa phải, ít phẩm màu tổng hợp.

Chọn bánh còn nguyên bao bì, hạn sử dụng xa và màu sắc tươi mới

Không nên dùng bánh có một trong các dấu hiệu sau:

Có mùi dầu chiên khét, mùi hôi dầu cũ hoặc vị chua lạ.

Bánh quy mềm ỉu, mất độ giòn; bánh tươi chảy nước hoặc xuất hiện đốm mốc li ti.

Bao bì rách mép, hở khí hoặc phồng căng bất thường.

6 món bánh ăn vặt dễ làm tại nhà

Tự làm bánh không quá phức tạp và nhiều món không cần lò nướng. Bạn có thể bắt đầu từ các gợi ý sau:

Bánh khoai tây chiên: kết hợp khoai tây nghiền mịn với bột gạo lọc và bột năng, chiên ngập dầu ở lửa vừa để viên bánh vàng giòn, ruột mềm dẻo.

kết hợp khoai tây nghiền mịn với bột gạo lọc và bột năng, chiên ngập dầu ở lửa vừa để viên bánh vàng giòn, ruột mềm dẻo. Bánh chuối chiên: ép dẹp chuối sứ chín, nhúng bột pha loãng rồi chiên vàng ruộm.

ép dẹp chuối sứ chín, nhúng bột pha loãng rồi chiên vàng ruộm. Bánh tráng nướng mỡ hành phô mai: nướng trên chảo hoặc bếp than, thêm trứng cút, xúc xích và phô mai kéo sợi.

nướng trên chảo hoặc bếp than, thêm trứng cút, xúc xích và phô mai kéo sợi. Bánh cuốn dừa: tráng vỏ mỏng trên chảo chống dính có pha chút bột nghệ, cuốn cùng dừa nạo sên đường và đậu phộng rang giã dập.

tráng vỏ mỏng trên chảo chống dính có pha chút bột nghệ, cuốn cùng dừa nạo sên đường và đậu phộng rang giã dập. Bánh bông lan trứng muối: cốt bánh mềm, phủ sốt dầu trứng, phô mai và chà bông.

cốt bánh mềm, phủ sốt dầu trứng, phô mai và chà bông. Cơm cháy chà bông: ép mỏng cơm nguội, sấy khô, chiên giòn rồi rưới sốt mắm ớt tỏi phi.

Bánh chuối chiên phồng xốp, giòn tan mà không ngấm dầu

Mẹo sơ chế nguyên liệu để bánh không tanh, không vón cục

Khâu sơ chế quyết định độ giòn, độ xốp và mùi thơm của bánh. Bạn áp dụng các mẹo sau:

Khử tanh trứng gà: khi đánh trứng làm cốt bánh hoặc pha bột chiên, thêm vài giọt tinh chất vani, bơ lạt đun chảy hoặc một ít nước cốt dừa. Rây bột: rây mịn bột mì trước khi trộn. Với bột gạo lọc, hòa tan trước cùng sữa tươi hoặc nước lọc để hỗn hợp sánh mượt, không lợn cợn. Nghiền khoai lúc còn nóng: khoai tây hoặc khoai lang luộc chín cần nghiền nhuyễn ngay khi còn nóng để khối bột dẻo mịn. Để bột nghỉ: với bánh cần cán mỏng, cho bột nghỉ xen kẽ giữa các lần cán để bánh không co rút khi chiên hoặc nướng. Sên nhân dừa: sên lửa nhỏ đến khi đường tan và sợi dừa vừa ráo. Không sên quá kỹ vì dừa tươm dầu sẽ nồng mùi khi để nguội.

Rây mịn bột và nghiền khoai lúc còn nóng giúp bánh dẻo mịn, không vón cục

Cách chiên bánh không ngấm dầu

Hãy đun dầu thật nóng trước khi thả bánh và giữ lửa vừa trong suốt quá trình chiên. Khi bánh vàng, vớt ra đĩa lót giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa trên bề mặt.

Lưu ý an toàn: dầu nóng dễ bắn. Hãy để bánh và nguyên liệu thật ráo nước trước khi thả vào chảo, thả bánh nhẹ tay và không để trẻ nhỏ đến gần khu vực chiên.

Cách bảo quản bánh ăn vặt giữ trọn vị ngon

Mỗi loại bánh có độ ẩm khác nhau nên cần cách bảo quản riêng.

Bánh giòn: bảo quản ở nhiệt độ phòng

Với bánh quy, cơm cháy, bánh chiên giòn, để nguội hoàn toàn rồi cho ngay vào hũ thủy tinh nắp kín hoặc túi zip khóa khí. Đặt kèm một gói hút ẩm thực phẩm và để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nếu bánh bị ỉu nhẹ, bạn có thể cho vào nồi chiên không dầu, sấy lại khoảng 3 - 5 phút ở nhiệt độ thấp để lấy lại độ giòn.

Bánh tươi nhân kem: bảo quản trong tủ lạnh

Bánh bông lan trứng muối, bánh cuốn dừa hoặc bánh có nhân kem tươi dễ bị chua ở nhiệt độ phòng. Hãy bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc đặt trong hộp nhựa có nắp rồi cất vào ngăn mát. Cách này giữ bánh ngon trong khoảng 2 - 3 ngày.

Giải đáp nhanh một số thắc mắc

Bánh giòn để qua đêm có bị ỉu không? Có, nếu để hở ngoài không khí. Hãy cho bánh vào túi zip hoặc hũ kín ngay sau khi dùng.

Có, nếu để hở ngoài không khí. Hãy cho bánh vào túi zip hoặc hũ kín ngay sau khi dùng. Người ăn kiêng nên chọn bánh nào? Nên ưu tiên bánh gạo lứt, bánh yến mạch nguyên cám hoặc bánh hạt ít đường vì giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu.

Nên ưu tiên bánh gạo lứt, bánh yến mạch nguyên cám hoặc bánh hạt ít đường vì giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu. Chảo chống dính có thay được lò nướng không? Với bánh tráng nướng, bánh crepe, bánh cuốn dừa, bánh chuối chiên thì hoàn toàn được.

Với bánh tráng nướng, bánh crepe, bánh cuốn dừa, bánh chuối chiên thì hoàn toàn được. Trẻ nhỏ ăn bánh đóng gói có an toàn không? Có thể, nếu chọn thương hiệu uy tín, ít phẩm màu, muối và đường, đồng thời ăn lượng vừa phải để không ảnh hưởng bữa chính.

Nhìn chung, chỉ cần chọn bánh kỹ, sơ chế đúng cách và bảo quản phù hợp, bạn có thể thưởng thức bánh ăn vặt ngon, giòn xốp và an toàn tại nhà. Dù vậy, nên ăn một khẩu phần nhỏ và tránh ăn sát giờ ăn chính.