Cách chọn mua và sơ chế thịt heo mọi sạch mùi hôi, nhận biết hàng thật để nấu món ngon tại nhà Thịt heo mọi ngon khi chọn đúng thịt đỏ tươi, bì dày, lỗ chân lông mọc chụm ba sợi và sơ chế bằng muối, chanh, gừng; hướng dẫn từng bước và 6 món dễ làm.

Heo mọi (còn gọi là lợn mán, lợn Mường, lợn cắp nách) là giống lợn bản địa hoặc lai tạo, vóc dáng nhỏ, thịt săn chắc, bì dày giòn và ít mỡ. Để món ăn ngon, bạn cần chọn đúng thịt, sơ chế sạch mùi và chế biến phù hợp, chẳng hạn nướng riềng mẻ, hấp sả gừng, xào lăn sả ớt, nấu rựa mận hoặc nướng chao.

Heo mọi có đặc điểm gì để nhận biết?

Heo mọi thuộc nhóm thịt gia súc, là giống lợn bản địa lâu đời hoặc lai giữa lợn nhà và lợn rừng ở vùng đồi núi. Giống lợn này được gọi là heo mọi ở miền Trung và miền Nam, còn ở các tỉnh miền núi phía Bắc thường gọi là lợn mán, lợn Mường hoặc lợn cắp nách.

Heo mọi nuôi thả tự nhiên thường nhỏ gọn, mõm nhọn, lưng hơi võng và đạt thể trọng lý tưởng khi xuất bán từ 10 - 15 kg/con. Nếu nuôi nhốt và cho ăn nhiều tinh bột, con vật vẫn có thể nặng hơn mức này.

Thịt heo mọi chuẩn có màu đỏ tươi, thớ săn và lớp bì dày giòn

Dấu hiệu đặc trưng nhất nằm ở da: lỗ chân lông mọc chụm ba sợi trên một gốc. Khi pha lóc, thịt đỏ tươi, thớ săn chắc, lớp mỡ rất mỏng nên ăn không ngấy.

Cách chọn mua thịt heo mọi tươi, đúng chuẩn

Quan sát màu sắc, độ đàn hồi và cấu trúc da mỡ của miếng thịt trước khi mua:

Màu sắc, độ đàn hồi: thịt đỏ hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo. Ấn nhẹ tay thấy thớ thịt săn và đàn hồi trở lại ngay.

thịt đỏ hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo. Ấn nhẹ tay thấy thớ thịt săn và đàn hồi trở lại ngay. Da và mỡ: bì dày, sau khi thui có màu nâu vàng. Lớp mỡ dưới da chỉ dày khoảng 0,5 - 1 cm và dính chặt vào phần nạc.

bì dày, sau khi thui có màu nâu vàng. Lớp mỡ dưới da chỉ dày khoảng 0,5 - 1 cm và dính chặt vào phần nạc. Lỗ chân lông: phân bố đều thành từng cụm ba lỗ nhỏ sát nhau.

Cảnh giác thịt làm giả từ lợn sề

Trên thị trường đôi khi có thịt lợn sề thải loại được khò hoặc bắn lông để giả heo mọi. Hãy tránh miếng thịt có các dấu hiệu sau:

Thịt màu tím tái hoặc nhợt nhạt bất thường, bề mặt rỉ dịch nhớt, mùi tanh nồng.

Lớp mỡ dày bất thường hoặc tách lỏng lẻo khỏi phần nạc.

Lỗ chân lông có dấu hiệu bị châm kim nhân tạo, cụm lông không đều, bì cứng dai thay vì giòn mềm.

Về giá, tùy bộ phận (ba chỉ, sườn, chân giò), hình thức móc hàm hay pha lóc sẵn và nguồn gốc chăn nuôi, thịt heo mọi dao động khoảng 180.000 đến 280.000 đồng/kg.

Cách sơ chế thịt heo mọi sạch mùi hôi

Thịt heo mọi nuôi thả thường có mùi đặc trưng ở phần da và tuyến mồ hôi, nên khâu làm sạch trước khi nấu rất quan trọng.

Sơ chế kỹ với muối, chanh và chần nước gừng giúp khử sạch mùi hôi

Làm sạch lông: dùng dao lam cạo sạch lớp lông tơ và phần chân lông còn sót trên bì. Thao tác chậm để tránh đứt tay. Bề mặt bì nhẵn là đạt. Thui vàng da: dùng rơm khô hoặc đèn khò thui nhẹ đến khi da chuyển vàng nâu đều. Bước này tạo mùi thơm và làm săn lớp bì. Giữ lửa vừa phải, tránh cháy xém và để xa vật dễ bắt lửa. Khử mùi bằng muối và chanh: chà xát kỹ thịt với muối hạt và nước cốt chanh trong vài phút. Rửa lại nhiều lần với nước sạch để loại bỏ tạp chất. Chần sơ nước sôi: đun sôi nồi nước có vài lát gừng đập dập và ít rượu trắng, cho thịt vào chần khoảng 2 - 3 phút. Vớt ra, rửa lại rồi mới tẩm ướp. Cẩn thận khi cho thịt vào nước sôi để tránh bắn nước nóng.

6 món ngon dễ làm từ heo mọi

Nướng riềng mẻ: thịt thái vừa ăn, ướp riềng giã nhuyễn, mẻ, mắm tôm và chút nghệ tươi. Khi nướng chín, bì nổ giòn, thịt mềm ngọt, thơm nồng.

thịt thái vừa ăn, ướp riềng giã nhuyễn, mẻ, mắm tôm và chút nghệ tươi. Khi nướng chín, bì nổ giòn, thịt mềm ngọt, thơm nồng. Hấp sả gừng: xát nhẹ gia vị lên thịt nguyên tảng, lót dưới lớp sả đập dập, gừng thái lát và lá chanh rồi hấp cách thủy đến chín tới. Thái mỏng, chấm muối tiêu chanh hoặc mắm nêm.

xát nhẹ gia vị lên thịt nguyên tảng, lót dưới lớp sả đập dập, gừng thái lát và lá chanh rồi hấp cách thủy đến chín tới. Thái mỏng, chấm muối tiêu chanh hoặc mắm nêm. Xào lăn sả ớt: thái lát mỏng cả bì lẫn nạc, xào nhanh trên lửa lớn cùng sả băm, ớt tươi, hành tây và chút nước cốt dừa. Đảo nhanh tay để thịt săn lại, bì vẫn giòn sần sật.

Heo mọi xào lăn sả ớt: miếng thịt săn giòn, cay nồng đậm vị

Nấu rựa mận: dùng chân giò hoặc ba chỉ đã thui vàng, ướp riềng, mẻ, mắm tôm rồi om liu riu đến khi nước sánh, gân bì mềm nhừ. Ăn nóng với bún tươi, bánh mì và rau thơm như lá mơ, húng quế.

dùng chân giò hoặc ba chỉ đã thui vàng, ướp riềng, mẻ, mắm tôm rồi om liu riu đến khi nước sánh, gân bì mềm nhừ. Ăn nóng với bún tươi, bánh mì và rau thơm như lá mơ, húng quế. Nướng chao: ướp thịt với chao đỏ, chao trắng, chút đường, tỏi băm và dầu điều khoảng 30 - 45 phút. Nướng vàng đều hai mặt đến khi da phồng giòn, ăn kèm rau sống.

ướp thịt với chao đỏ, chao trắng, chút đường, tỏi băm và dầu điều khoảng 30 - 45 phút. Nướng vàng đều hai mặt đến khi da phồng giòn, ăn kèm rau sống. Canh măng sườn: chặt sườn non vừa ăn, hầm cùng măng tươi hoặc măng khô đã luộc kỹ. Nước dùng trong, ngọt thanh, vị chua nhẹ của măng cân bằng độ béo của sườn.

Cách bảo quản thịt heo mọi

Ngắn ngày (1 - 3 ngày): thấm khô thịt, bọc kín hoặc hút chân không, để ngăn mát ở khoảng 0 - 4°C.

thấm khô thịt, bọc kín hoặc hút chân không, để ngăn mát ở khoảng 0 - 4°C. Cấp đông: chia thịt thành từng khẩu phần, bọc kín nhiều lớp hoặc hút chân không, trữ ở -18°C. Thịt nguyên miếng giữ được khoảng 4 - 6 tháng, thịt thái nhỏ hoặc xay khoảng 2 - 3 tháng.

chia thịt thành từng khẩu phần, bọc kín nhiều lớp hoặc hút chân không, trữ ở -18°C. Thịt nguyên miếng giữ được khoảng 4 - 6 tháng, thịt thái nhỏ hoặc xay khoảng 2 - 3 tháng. Rã đông: chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát từ tối hôm trước để giữ nước ngọt và hạn chế vi khuẩn.

Dụng cụ giúp chế biến heo mọi thuận tiện hơn

Nồi chiên không dầu, xửng hấp, chảo sâu lòng và nồi áp suất giúp chế biến heo mọi tiện hơn

Nồi chiên không dầu: nướng riềng mẻ hoặc nướng chao chín đều, bì vàng giòn, ít khói.

nướng riềng mẻ hoặc nướng chao chín đều, bì vàng giòn, ít khói. Xửng hấp inox: hấp sả gừng nhanh chín, giữ nước ngọt và hương thảo mộc.

hấp sả gừng nhanh chín, giữ nước ngọt và hương thảo mộc. Chảo chống dính sâu lòng: phù hợp xào lăn lửa lớn, đảo thịt dễ, không dính đáy.

phù hợp xào lăn lửa lớn, đảo thịt dễ, không dính đáy. Nồi áp suất: rút ngắn thời gian nấu rựa mận hoặc canh măng sườn, gân bì mềm nhừ.

Lưu ý khi dùng thịt heo mọi