Cách chọn, sơ chế và bảo quản bắp nếp tươi ngon, giữ vị ngọt dẻo được 5 ngày trong ngăn mát Bắp nếp có hạt dẻo, thơm, ngọt thanh nhờ giàu amylopectin. Bài viết hướng dẫn phân biệt với bắp Mỹ, chọn bắp non, sơ chế, bảo quản và nấu 7 món dễ làm.

Bắp nếp (ngô nếp, ngô sáp) là giống bắp có hạt dẻo, dính, vị ngọt thanh nhờ chứa gần 100% amylopectin và không có amylose. Để có món ngon, bạn nên chọn bắp non vỏ xanh, hạt căng, sơ chế bằng nước muối loãng và bảo quản đúng cách: khoảng 5 ngày ở ngăn mát hoặc tối đa khoảng 6 tháng ở ngăn đông.

Bắp nếp hợp để luộc, nấu chè, nấu xôi, xào mỡ hành và nướng. Một trái chứa nhiều tinh bột, chất xơ, vitamin B và magie, nên cần ăn vừa phải để cân đối khẩu phần.

Bắp nếp khác bắp Mỹ ở điểm nào?

Hai loại bắp này khác nhau ở loại tinh bột. Bắp nếp dẻo thơm nên hợp với chè, xôi và luộc. Ngược lại, bắp Mỹ giòn, ngọt đậm hơn nên hợp với salad, súp và nướng. Vì vậy, nấu chè bằng bắp Mỹ thường không cho độ dẻo như bắp nếp.

Hạt bắp nếp trắng sữa xếp đều; bắp nếp tím có màu đậm hơn

Trái bắp nếp có vỏ xanh, râu mềm, hạt xếp đều và căng mọng. Giống bắp nù là loại trái to, hạt căng, nhiều sữa và rất dẻo. Bắp vụ Đông-Xuân thường cho chất lượng ngon nhất.

Cách chọn mua bắp nếp tươi, non

Hãy kiểm tra từng dấu hiệu dưới đây trước khi mua:

Vỏ xanh tươi, ôm sát trái.

Râu vàng, còn ẩm.

Hạt căng mọng, đều màu.

Bóp thử thấy hạt ra nhiều sữa là bắp non, mềm dẻo.

Cần tránh bắp có vỏ chuyển vàng, khô, hạt móp, héo, màu xỉn, có đốm mốc hoặc mùi lạ. Bắp già thường dai và ít sữa, hợp nấu xôi hay hầm hơn là xào.

Cách sơ chế bắp nếp sạch, giữ vị ngọt

Chừa vài lớp lá mỏng, gỡ râu rồi ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút

Bóc vỏ: Bóc bớt vỏ, chừa vài lớp lá mỏng và gỡ sạch râu bắp. Ngâm nước muối: Ngâm bắp trong nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tách hạt (nếu cần): Với món xào hoặc nấu chè, dùng mũi dao rọc một đường dọc trái rồi tách hạt.

Nếu dùng bắp nếp khô, hãy ngâm nước qua đêm trước khi nấu. Lưu ý an toàn: không luộc hoặc hấp bắp khi còn nguyên túi nilon, hãy bóc túi hoặc dùng xửng.

7 món dễ nấu từ bắp nếp

1. Bắp nếp luộc

Bắp nếp luộc dẻo, thơm, ngọt thanh, ăn nóng là ngon nhất

Chừa vài lớp lá mỏng bên ngoài để giữ mùi thơm. Cho nước ngập mặt bắp, thêm chút muối hột rồi luộc khoảng 30-60 phút tùy độ già. Bắp non chín nhanh hơn, còn nồi áp suất rút ngắn đáng kể thời gian.

2. Chè bắp nếp nước cốt dừa

Tách hạt, nấu cùng nước cùi bắp khoảng 5 phút cho vị ngọt thanh, nêm chút muối rồi thêm đường. Chè vừa nấu hơi lỏng là bình thường, nguội sẽ tự sánh nên không cần thêm bột. Cuối cùng, rưới nước cốt dừa lên trên.

3. Xôi bắp nếp

Ngâm gạo nếp, trộn với hạt bắp tách sẵn, thêm chút muối và nước cốt dừa rồi hấp chín. Bạn có thể nấu bằng nồi cơm điện cho tiện. Bắp hơi già sẽ hợp món này hơn.

4. Bắp nếp xào mỡ hành

Chọn bắp non, tách hạt, phi thơm mỡ hành rồi cho bắp vào xào. Thêm khoảng 3 muỗng canh nước để hạt không bị khô. Nêm vừa vị và tắt bếp khi hành còn xanh.

5. Bắp nếp nướng

Quét lớp mỡ hành hoặc ít dầu lên trái, nướng trên than, lò nướng hoặc nồi chiên không dầu đến khi vàng đều. Trở đều tay để bắp chín mà không cháy.

6. Bắp nếp hầm sườn

Chần sơ sườn non cho sạch, hầm mềm rồi cho bắp cắt khúc vào nấu cùng. Bạn có thể thêm cà rốt hoặc củ sen và nêm nhạt để giữ vị ngọt tự nhiên.

7. Súp bắp nếp gà

Nấu hạt bắp cùng thịt gà xé nhỏ và nước dùng ở lửa vừa đến khi hạt mềm. Có thể thêm trứng đánh tan, nêm vừa miệng và rắc chút tiêu.

Cách bảo quản bắp nếp tươi lâu

Ngăn mát (ngắn ngày): giữ nguyên vỏ, bọc kín và dùng trong tối đa khoảng 5 ngày. Bắp khô nên để nơi khô mát.

giữ nguyên vỏ, bọc kín và dùng trong tối đa khoảng 5 ngày. Bắp khô nên để nơi khô mát. Ngăn đông (dài ngày): luộc chín hoặc chần hạt, để nguội rồi đóng túi kín và cấp đông, dùng tối đa khoảng 6 tháng. Khi ăn, rã đông tự nhiên rồi hâm lại.

Dụng cụ giúp nấu bắp nếp nhanh hơn

Nồi áp suất và nồi cơm điện giúp luộc bắp, nấu xôi nhanh và tiện

Nồi áp suất: luộc bắp, nấu chè và hầm sườn nhanh mềm.

luộc bắp, nấu chè và hầm sườn nhanh mềm. Nồi cơm điện: tiện để nấu xôi hoặc luộc bắp.

tiện để nấu xôi hoặc luộc bắp. Nồi hấp điện hoặc xửng: hấp bắp, giữ vị ngọt tự nhiên mà không cần túi nilon.

hấp bắp, giữ vị ngọt tự nhiên mà không cần túi nilon. Nồi chiên không dầu hoặc lò nướng: nướng bắp mỡ hành vàng thơm, ít dầu.

nướng bắp mỡ hành vàng thơm, ít dầu. Bếp từ và chảo chống dính: xào bắp nhanh, hạt không dính chảo.

Ăn bắp nếp thế nào cho cân đối?

Bắp nếp luộc có khoảng 170-180 kcal mỗi 100g hạt, chủ yếu từ carbohydrate. Một trái luộc cỡ vừa nặng khoảng 164g, nên được tính như một phần tinh bột trong ngày. Con số này có thể thay đổi theo giống và độ già của bắp.

Khi giảm cân, bạn nên tính bắp vào khẩu phần thay một phần cơm, không ăn thêm thoải mái. Chất xơ trong bắp thường hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón. Bắp nếp tím còn chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa.

Lưu ý: người cần kiểm soát đường huyết nên ăn lượng vừa phải, ưu tiên luộc hoặc hấp và không thêm đường. Bà bầu có thể ăn bắp chín kỹ với lượng vừa phải. Người tiểu đường hoặc đái tháo đường thai kỳ nên hỏi ý kiến bác sĩ. Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính tham khảo.

Câu hỏi thường gặp

Luộc bắp nếp bao lâu thì chín? Thường khoảng 30-60 phút tùy độ già. Bắp non chín nhanh hơn, còn nồi áp suất rút ngắn thời gian đáng kể.

Bắp nếp để được bao lâu? Giữ nguyên vỏ trong ngăn mát khoảng 5 ngày. Bắp đã chần hoặc luộc có thể cấp đông tối đa khoảng 6 tháng.

Bắp nù khác bắp nếp thường thế nào? Bắp nù là một giống bắp nếp trái to, hạt căng, nhiều sữa và rất dẻo.

Nhìn chung, chọn bắp tươi, sơ chế đúng cách và ăn đúng khẩu phần sẽ giúp bữa ăn vừa ngon vừa cân đối.