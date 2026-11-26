Cách chọn, sơ chế và bảo quản cải cúc tươi 3–5 ngày để nấu canh thịt băm, xào tỏi giòn ngọt Cải cúc chín nhanh, dễ héo và dễ dập lá. Hướng dẫn chọn rau non, sơ chế sạch cát, bảo quản trong ngăn mát và chế biến 4 món canh, xào, lẩu, salad đúng cách.

Cải cúc (còn gọi là rau tần ô, rau cúc) là rau ăn lá thuộc họ Cúc, có mùi thơm nồng the mát và vị ngọt hậu đắng nhẹ. Để rau giữ được độ giòn ngọt, bạn cần chọn bó rau non, sơ chế nhẹ tay, bảo quản khô ráo trong ngăn mát (3–5 ngày) và nấu nhanh trên lửa lớn. Theo dữ liệu dinh dưỡng trong nguồn, 100g cải cúc tươi cung cấp khoảng 24 kcal, giàu vitamin K, A, C, kali và chất xơ.

Nhận biết đúng loại cải cúc để chọn món phù hợp

Cải cúc có tên khoa học Glebionis coronaria. Người miền Bắc thường gọi là cải cúc, người miền Nam quen gọi là rau tần ô. Đây là cùng một loại rau, chỉ khác tên theo vùng miền.

Tại Việt Nam, rau thường được chia làm hai giống:

Cúc nếp: lá to bản, viền tròn ít xẻ thùy, thân mập và mềm. Vị ngọt dịu, ít hăng, thích hợp nấu canh hoặc ăn lẩu.

lá to bản, viền tròn ít xẻ thùy, thân mập và mềm. Vị ngọt dịu, ít hăng, thích hợp nấu canh hoặc ăn lẩu. Cúc tẻ: lá nhỏ, xẻ thùy sâu, thân mảnh. Vị nồng the, đậm mùi tinh dầu và hơi đắng hơn cúc nếp.

Cúc nếp lá to tròn mềm ngọt, cúc tẻ lá nhỏ xẻ thùy thơm nồng hơn

Cách chọn cải cúc tươi non

Khâu chọn mua quyết định món ăn có giòn ngọt hay bị đắng chát. Hãy kiểm tra các dấu hiệu sau:

Lá xanh sáng mướt, tươi tắn, không rủ xuống.

Thân mập vừa phải, cầm lên thấy mọng nước, giòn và có độ đàn hồi tốt.

Ưu tiên cây thân ngắn, phần ngọn còn non, chưa bung nụ hoa.

Rau có mùi thơm nhẹ đặc trưng của họ Cúc, không có mùi lạ.

Chọn bó rau lá xanh sáng mướt, thân mập mọng nước và ngọn còn non

Ngược lại, tránh bó rau có lá vàng úa, đốm đen, bị sâu ăn, dập nát hoặc chảy nhớt ở gốc. Hạn chế mua cây thân quá dài, cằn cỗi hoặc đã trổ hoa vì rau nhiều xơ và dễ đắng khi nấu.

Cách sơ chế cải cúc sạch cát, không dập lá

Lá cải cúc mỏng, dễ gãy và kẽ lá hay bám đất cát nên cần thao tác nhẹ tay.

Nhặt rau: cắt bỏ phần gốc rễ già cứng, nhặt lá sâu, lá vàng. Ngắt rau thành khúc 5–7 cm. Kết quả: rau gọn, không còn phần xơ cứng. Rửa nhẹ: cho rau vào thau nước ngập, khuấy nhẹ để đất cát lắng xuống đáy. Vớt ra rổ, không vò mạnh vì lá dễ thâm đen. Xả lại 2–3 lần nước sạch cho đến khi nước trong hoàn toàn. Ngâm nước muối loãng: ngâm 3–5 phút để loại tạp chất và khử khuẩn nhẹ. Không ngâm lâu vì rau sẽ héo mềm. Vớt ra rổ thưa, vẩy nhẹ cho ráo.

Khuấy nhẹ rau trong thau nước để đất cát lắng đáy, tránh vò mạnh làm dập lá

Cách bảo quản cải cúc trong tủ lạnh

Rau cải cúc nhanh héo và dễ úng nước nếu cất không đúng cách. Làm theo các bước sau để giữ rau tươi 3–5 ngày:

Bọc bó rau bằng giấy báo sạch hoặc khăn giấy thấm ẩm để giữ độ ẩm vừa phải. Cho bó rau vào túi zip đã đục vài lỗ nhỏ để không khí lưu thông, tránh hấp hơi gây úng lá. Đặt túi vào ngăn mát tủ lạnh, tốt nhất là ngăn đựng rau củ.

Lưu ý: không rửa rau trước khi cất tủ lạnh. Nước đọng trên lá tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến rau thâm nhũn chỉ sau 1–2 ngày. Chỉ nhặt sơ lá hỏng và giữ rau thật khô ráo.

Bí quyết nấu cải cúc giữ màu xanh và vị ngọt

Cải cúc rất nhanh chín, vì vậy hãy nấu nhanh tay trên lửa lớn để rau xanh mướt và không hao hụt vitamin C. Khi nấu canh, có thể thêm vài lát gừng tươi hoặc chút tiêu trắng để trung hòa tính hàn.

Canh cải cúc thịt băm

Xào sơ thịt nạc vai băm nhỏ với hành tím cho dậy mùi, rồi đun sôi cùng nước lọc. Khi nước sôi bùng, thả rau vào, nêm vừa ăn và tắt bếp ngay khi rau vừa chín tới.

Cải cúc xào tỏi

Phi thơm tỏi băm trên chảo nóng, cho rau vào đảo thật nhanh trên lửa lớn trong khoảng 1–2 phút. Rau chín tái, giòn, không tiết nhiều nước. Dùng chảo chống dính lòng sâu sẽ dễ đảo rau và hạn chế cháy tỏi.

Cải cúc xào tỏi đảo nhanh trên lửa lớn giữ độ giòn và màu xanh mướt

Các món khác

Canh chả cá thác lác: viên chả cá quết với hành lá, thì là, tiêu xay thả vào nước sôi. Khi chả nổi lên thì cho rau vào, thêm gừng thái sợi để khử tanh.

viên chả cá quết với hành lá, thì là, tiêu xay thả vào nước sôi. Khi chả nổi lên thì cho rau vào, thêm gừng thái sợi để khử tanh. Canh tôm tươi: bóc vỏ, rút chỉ lưng, giã sơ hoặc băm tôm, xào săn với hành rồi đổ nước, đun sôi và thả rau.

bóc vỏ, rút chỉ lưng, giã sơ hoặc băm tôm, xào săn với hành rồi đổ nước, đun sôi và thả rau. Nhúng lẩu: nhúng rau ngập trong nồi lẩu đang sôi vài giây cho vừa chín tái.

nhúng rau ngập trong nồi lẩu đang sôi vài giây cho vừa chín tái. Salad: dùng đọt non và lá mềm, để thật ráo nước rồi trộn với cà chua bi, hành tây thái mỏng và sốt giấm đường.

Lưu ý an toàn khi ăn cải cúc

Người huyết áp thấp không nên ăn nhiều khi đói hoặc kết hợp với mướp đắng, cần tây.

Người đang tiêu chảy hoặc lạnh bụng nên hạn chế. Người bệnh gút, sỏi thận, suy thận cần tiết chế do rau chứa một lượng purin và oxalat nhất định.

Người có cơ địa dị ứng thực vật họ Cúc nên thận trọng.

Không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn hoặc uống nước ép cải cúc vì hệ tiêu hóa còn non nớt, dễ đầy bụng, khó tiêu.

Nên tránh ăn cải cúc cùng mật ong vì có thể gây khó tiêu.

Phụ nữ mang thai có thể ăn lượng vừa phải, cần rửa thật sạch và nấu chín kỹ.

Nếu ăn sống, hãy chọn rau rõ nguồn gốc, rửa nhiều lần và ngâm nước muối loãng để phòng nguy cơ ký sinh trùng.

Thông tin về tác dụng sức khỏe chỉ mang tính tham khảo. Người có bệnh lý nền nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi khẩu phần.