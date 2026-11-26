Cách chọn, sơ chế và bảo quản củ niễng giữ độ giòn ngọt cho các món xào, canh mùa thu đông Củ niễng là đặc sản cuối thu đầu đông, mùa vụ chỉ khoảng một tháng. Bài viết hướng dẫn chọn củ non tươi, sơ chế 4 bước, bảo quản 5–7 ngày và gợi ý món ngon.

Củ niễng là phần thân non phình to của cây niễng, có vị ngọt mát, giòn xốp và bùi béo nhẹ. Để món ăn giữ được độ giòn ngọt, bạn cần nắm 3 khâu chính: chọn củ non tươi, sơ chế đúng 4 bước và bảo quản phù hợp. Loại đặc sản này chỉ có theo mùa, từ cuối tháng 10 đến tháng 11 dương lịch, nên việc xử lý đúng cách càng quan trọng.

Lõi củ niễng trắng xốp, mọng nước đặc trưng

Củ niễng là gì và vì sao cần chọn, sơ chế kỹ?

Củ niễng (còn gọi là giao bạch, lúa miêu) thuộc họ Lúa, tên khoa học Zizania latifolia. Nhiều người nhầm đây là củ mọc dưới đất. Thực chất, đó là phần thân non phía trên mặt nước của cây niễng, phình to thành khối thuôn dài.

Sự phình to này nhờ loài nấm ký sinh Ustilago esculenta kích thích mô thân cây phát triển. Nhờ vậy, ruột củ trắng xốp, mọng nước và bùi béo. Khi củ già, các bào tử nấm tạo thành những đốm đen li ti bên trong lõi.

Tại Việt Nam, củ niễng được trồng nhiều ở vùng bãi bồi ven sông Hồng, nổi tiếng ở Nam Định, Hưng Yên và Ninh Bình. Sau thu hoạch, củ thường được bó thành từng bó khoảng 10 củ nguyên bẹ lá để giữ độ tươi.

Cách chọn mua củ niễng non, tươi

Chất lượng món ăn phụ thuộc nhiều vào độ non và độ tươi của củ. Khi đi chợ, bạn hãy quan sát lớp bẹ ngoài và kiểm tra độ chắc của thân củ.

Dấu hiệu củ ngon nên chọn

Hình dáng và trọng lượng: chọn củ mập, căng tròn đều, cầm lên thấy chắc nặng tay.

chọn củ mập, căng tròn đều, cầm lên thấy chắc nặng tay. Màu bẹ lá: bẹ còn tươi mới, màu xanh mạ hoặc hơi phớt tía tự nhiên.

bẹ còn tươi mới, màu xanh mạ hoặc hơi phớt tía tự nhiên. Độ mềm của lõi: ưu tiên loại niễng trắng, thân mập, ít xơ. Bấm nhẹ móng tay vào phần gốc thấy mềm và mọng nước.

Dấu hiệu củ nên tránh

Vỏ héo, teo tóp: bẹ ngoài khô quắt, úa vàng hoặc thân củ nhẹ bẫng do mất nước.

bẹ ngoài khô quắt, úa vàng hoặc thân củ nhẹ bẫng do mất nước. Dấu hiệu úng thối: cuống mềm nhũn, chảy nhớt hoặc có mùi chua lạ.

cuống mềm nhũn, chảy nhớt hoặc có mùi chua lạ. Quá nhiều đốm đen: đốm đen li ti là bào tử nấm ăn được. Nếu đốm phủ dày đặc, củ đã quá già và nhiều xơ cứng.

Cách sơ chế củ niễng sạch, giữ độ giòn ngọt

Sơ chế đúng giúp loại bỏ lớp bẹ già mà vẫn giữ lõi trắng non mềm, không bị thâm xỉn. Thực hiện lần lượt 4 bước sau:

Bóc bẹ: dùng dao tách nhẹ từng lớp bẹ lá già màu xanh bên ngoài đến khi lộ phần lõi trắng nõn. Gọt gốc: gọt sạch phần gốc già cứng và các chỗ sần sùi, sau đó rửa nhẹ thân củ dưới vòi nước sạch. Ngâm nước muối: ngâm củ trong chậu nước muối pha loãng 5–10 phút để loại bụi bẩn còn sót, rồi vớt ra để ráo. Thái vát chéo: thái củ vát chéo dày khoảng 0,3–0,5 cm. Cách thái này giúp miếng củ mọng nước và không nát khi xào.

Bóc bẹ, gọt gốc, ngâm nước muối rồi thái vát chéo

Gợi ý các món ngon từ củ niễng

Nhờ vị ngọt mát tự nhiên, củ niễng dễ kết hợp với thịt, trứng và nhiều loại gia vị. Dưới đây là các cách chế biến phổ biến, nhìn chung đều ưu tiên lửa lớn để củ giữ độ giòn.

Xào thịt bò: ướp thịt bò với tỏi, gừng rồi xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa chín tái. Cho củ niễng thái lát vào đảo đều cùng chút nước lọc, rắc hành lá và tiêu đen.

ướp thịt bò với tỏi, gừng rồi xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa chín tái. Cho củ niễng thái lát vào đảo đều cùng chút nước lọc, rắc hành lá và tiêu đen. Xào trứng: xào sơ củ niễng thái vát mỏng với hành khô đến khi dậy mùi và hơi se mặt. Đổ trứng gà đánh tan vào, đảo nhanh tay rồi nêm vừa miệng.

xào sơ củ niễng thái vát mỏng với hành khô đến khi dậy mùi và hơi se mặt. Đổ trứng gà đánh tan vào, đảo nhanh tay rồi nêm vừa miệng. Xào tỏi: phi thơm tỏi băm với dầu nóng, cho củ vào đảo đều trên lửa lớn khoảng 3–4 phút. Thêm chút nước mắm hoặc hạt nêm và vài lát ớt tươi.

phi thơm tỏi băm với dầu nóng, cho củ vào đảo đều trên lửa lớn khoảng 3–4 phút. Thêm chút nước mắm hoặc hạt nêm và vài lát ớt tươi. Xào thịt ba chỉ: đảo thịt ba chỉ thái mỏng cho cháy cạnh, tiết bớt mỡ, rồi cho củ vào xào chung cho thấm gia vị.

đảo thịt ba chỉ thái mỏng cho cháy cạnh, tiết bớt mỡ, rồi cho củ vào xào chung cho thấm gia vị. Canh sườn: hầm sườn non cho mềm để lấy nước ngọt, sau đó thả củ cắt khúc vào nấu thêm khoảng 5 phút. Thêm vài lát gừng tươi giúp cân bằng tính hàn của củ.

hầm sườn non cho mềm để lấy nước ngọt, sau đó thả củ cắt khúc vào nấu thêm khoảng 5 phút. Thêm vài lát gừng tươi giúp cân bằng tính hàn của củ. Gỏi tai heo: nướng sơ củ còn nguyên vỏ cho dậy mùi bùi, bóc sạch vỏ rồi xé sợi. Trộn với tai heo luộc thái mỏng, rau răm, đậu phộng rang và nước mắm chua cay mặn ngọt.

Củ niễng linh hoạt cho nhiều món xào, canh, gỏi

Với các món xào, chảo chống dính lòng sâu và bếp có thể gia nhiệt nhanh sẽ giúp củ chín giòn nhanh, hạn chế ra nước và mất độ giòn.

Cách bảo quản củ niễng tươi lâu

Mùa vụ ngắn nên bạn có thể bảo quản để dùng dần theo 3 cách sau:

Bảo quản nguyên vỏ: giữ nguyên bẹ lá, bọc kín củ bằng giấy báo rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Củ dùng được trong 5–7 ngày.

giữ nguyên bẹ lá, bọc kín củ bằng giấy báo rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Củ dùng được trong 5–7 ngày. Bảo quản ngắn ngày sau sơ chế: nếu đã bóc vỏ, ngâm củ trong hộp nước sạch đậy kín, để ngăn mát và thay nước mới mỗi ngày.

nếu đã bóc vỏ, ngâm củ trong hộp nước sạch đậy kín, để ngăn mát và thay nước mới mỗi ngày. Cấp đông dài ngày: thái lát vừa ăn, chần sơ trong nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra ngâm nước lạnh. Để thật ráo rồi đóng túi zip và cất ngăn đá.

Lưu ý khi ăn củ niễng

Ai nên hạn chế: củ niễng có tính hàn mát. Người tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy hoặc đang mắc bệnh sỏi thận nên hạn chế ăn nhiều.

củ niễng có tính hàn mát. Người tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy hoặc đang mắc bệnh sỏi thận nên hạn chế ăn nhiều. Cân bằng tính hàn: khi chế biến, có thể kết hợp thêm gừng tươi, tỏi hoặc tiêu đen.

khi chế biến, có thể kết hợp thêm gừng tươi, tỏi hoặc tiêu đen. Phụ nữ mang thai: có thể ăn với lượng vừa phải, chọn củ tươi sạch và nấu chín kỹ cùng chút gừng.

có thể ăn với lượng vừa phải, chọn củ tươi sạch và nấu chín kỹ cùng chút gừng. Ăn sống: củ non tươi có thể ăn sống sau khi bóc sạch vỏ và ngâm rửa kỹ với nước muối loãng.

củ non tươi có thể ăn sống sau khi bóc sạch vỏ và ngâm rửa kỹ với nước muối loãng. Đốm đen trong ruột: đây là bào tử nấm lành tính, ăn được. Chỉ nên loại bỏ nếu đốm quá dày đặc khiến củ xơ cứng.

Giá tham khảo và lợi ích dinh dưỡng

Vào chính vụ, một bó 10 củ niễng tươi thường có giá khoảng 35.000–50.000 đồng tùy thời điểm. Bạn có thể tìm mua tại các chợ truyền thống miền Bắc hoặc cửa hàng nông sản theo mùa.

Theo dữ liệu dinh dưỡng trong nguồn, củ niễng chứa khoảng 25–30 kcal/100g. Trong 100g có khoảng 12,5% protein, 70,2% carbohydrate và 5,2% chất xơ. Hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng giúp hỗ trợ tiêu hóa, góp phần phòng ngừa táo bón. Lượng calo thấp và cảm giác no lâu cũng phù hợp với thực đơn kiểm soát cân nặng.

Tóm lại, nếu gặp những bó niễng tươi non vào dịp cuối thu đầu đông, bạn có thể mua về, sơ chế đúng 4 bước và nấu trên lửa lớn để thưởng thức trọn vẹn độ giòn ngọt của loại đặc sản theo mùa này.