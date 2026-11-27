Cách chọn, sơ chế và bảo quản hành hoa tươi lâu trong ngăn mát, ngăn đông cho bữa cơm hằng ngày Hành hoa (hành lá) thân rỗng, vị hăng nhẹ, dùng được cả củ trắng lẫn lá xanh. Hướng dẫn nhận biết hành tươi, sơ chế 4 bước, bảo quản ngăn mát, ngăn đông.

Muốn hành hoa giữ được độ thơm, giòn và an toàn khi ăn, bạn cần làm đúng 3 việc: chọn bó hành xanh, thẳng, còn rễ; sơ chế kỹ bằng cách ngâm nước muối loãng rồi xả sạch; để thật ráo trước khi bảo quản. Hành hoa (còn gọi là hành lá, hành ta, tên khoa học Allium fistulosum) là loại rau gia vị thân rỗng, lá xanh, củ trắng nhỏ, vị hăng nhẹ và thơm.

Nhận biết hành hoa và phân biệt với các loại hành khác

Hành hoa có vài lá hình trụ rỗng, dài vài chục centimet. Củ màu trắng và không phình to thành củ tròn. Loại hành này có thể trồng quanh năm, sau khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng là thu hoạch được.

Hành hoa có lá rỗng dài, củ trắng nhỏ chứ không phình tròn như hành tây

Hành hoa và hành lá: thường chỉ cùng một loại, còn được gọi là hành ta hay thông bạch.

thường chỉ cùng một loại, còn được gọi là hành ta hay thông bạch. Hành tây: củ tròn to, thuộc nhóm khác, không phải hành hoa.

củ tròn to, thuộc nhóm khác, không phải hành hoa. Hành non củ phình to: ngọt hơn và không hoàn toàn giống hành hoa.

Lưu ý, ngồng hành già thường ăn cứng và hôi, nên dùng hành lúc còn non.

Cách chọn mua hành hoa tươi ngon

Hành tươi thường nhìn là nhận ra: xanh, thẳng và thơm tự nhiên. Bạn có thể đối chiếu theo các dấu hiệu sau.

Hành tươi: lá xanh đậm, thẳng, giòn; thân trắng chắc, còn rễ, mùi thơm tự nhiên.

lá xanh đậm, thẳng, giòn; thân trắng chắc, còn rễ, mùi thơm tự nhiên. Hành cũ, kém chất lượng: lá vàng, nhũn, cong rũ, dập nát hoặc có nhớt; bó có mùi lạ, rễ thối, thân ngả màu.

lá vàng, nhũn, cong rũ, dập nát hoặc có nhớt; bó có mùi lạ, rễ thối, thân ngả màu. Kích thước thân: thân vừa khoảng 1,3cm. Hành nhỏ nhẹ mùi, hành to dai hơn nên hợp món nướng.

Cách sơ chế hành hoa sạch, bớt hăng

Thân hành rỗng nên dễ giữ đất cát và vi khuẩn, vì vậy cần làm sạch kỹ theo 4 bước sau.

Tỉa rễ, bỏ lá úa. Bó hành gọn, không còn phần héo. Ngâm nước muối loãng 5–10 phút. Giúp làm sạch bề mặt. Xẻ dọc thân rỗng, xả nước kỹ. Đất cát bên trong thân được cuốn trôi. Để ráo trước khi thái. Hành ráo nước sẽ dễ thái và không bị nhũn.

Sơ chế hành hoa: tỉa rễ, ngâm nước muối loãng, xẻ dọc thân rồi xả sạch và để ráo

Mẹo nhỏ: nếu ăn sống, hãy ngâm hành trong nước đá để hành giòn và bớt hăng. Chần sơ cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cách bảo quản hành hoa tươi lâu

Bảo quản ngăn mát

Để hành thật ráo. Bọc hành bằng khăn giấy ẩm. Cho vào túi hoặc hộp kín rồi đặt trong ngăn mát.

Ngoài ra, bạn có thể cắm gốc hành vào ly nước. Hãy thay nước thường xuyên để tránh thối rễ.

Bảo quản ngăn đông

Rửa sạch hành và để thật ráo. Thái nhỏ rồi cho vào hộp kín, cấp đông.

Hành cắt nhỏ, để ráo, đựng hộp kín có thể dùng trong vài tuần. Tuy nhiên, hành rã đông dễ nhũn và mất mùi nên chỉ dùng cho món nấu chín. Không nên cấp đông lại.

Gợi ý món nhanh từ hành hoa

Nhiều món từ hành hoa chỉ mất khoảng 15–20 phút, phù hợp bữa cơm hằng ngày.

Mỡ hành: cắt hành khúc khoảng 0,6cm, dùng dầu trung tính rồi đổ trực tiếp dầu nóng lên hành. Rưới lên cơm tấm, bánh hỏi hoặc bắp nướng.

cắt hành khúc khoảng 0,6cm, dùng dầu trung tính rồi đổ trực tiếp dầu nóng lên hành. Rưới lên cơm tấm, bánh hỏi hoặc bắp nướng. Trứng chiên hành: đánh trứng với hành thái nhỏ, nêm chút nước mắm và tiêu, chiên vàng hai mặt trên lửa vừa trong vài phút.

đánh trứng với hành thái nhỏ, nêm chút nước mắm và tiêu, chiên vàng hai mặt trên lửa vừa trong vài phút. Canh xương heo: chần sơ xương, hầm mềm, nêm vừa ăn. Tắt bếp rồi mới cho hành để giữ màu xanh.

chần sơ xương, hầm mềm, nêm vừa ăn. Tắt bếp rồi mới cho hành để giữ màu xanh. Gỏi gà bóp hành: ngâm hành trong nước đá cho giòn, trộn với gà xé, đường, chanh, muối và tiêu.

ngâm hành trong nước đá cho giòn, trộn với gà xé, đường, chanh, muối và tiêu. Cháo gà hành tía tô: nấu gạo với thịt gà đến nhừ, rắc hành và tía tô thái nhỏ lên khi múc ra bát.

nấu gạo với thịt gà đến nhừ, rắc hành và tía tô thái nhỏ lên khi múc ra bát. Pajeon (bánh xèo hành lá Hàn Quốc): trộn bột với nước lạnh và nhiều hành lá cắt khúc, tráng mỏng trên chảo, chiên vàng hai mặt.

Từ mỡ hành, trứng chiên đến canh xương và gỏi gà, hành hoa làm dậy hương vị bữa cơm

Dụng cụ giúp chế biến thuận tiện hơn

Dao thớt giúp thái hành đều và nhanh. Với trứng chiên và pajeon, chảo chống dính đặt trên bếp từ hoặc bếp điện giúp chỉnh nhiệt chuẩn, ít dính dầu.

Chảo chống dính trên bếp từ giúp chiên trứng hành và pajeon vàng đều, ít dầu

Với cháo gà hành, nồi cơm điện hoặc nồi áp suất giúp nấu nhừ tự động. Nồi chiên không dầu hợp với hành khô và món nướng mỡ hành, ít dầu mà giòn đều.

Lưu ý an toàn khi dùng hành hoa

Hành hoa cung cấp vitamin C, canxi, chất xơ nhưng chỉ hỗ trợ chế độ ăn, không thay thế thuốc hay điều trị bệnh.

Người có dạ dày nhạy cảm không nên ăn sống nhiều vì vị hăng dễ gây khó chịu.

Khi ăn sống, hãy rửa kỹ, xẻ dọc thân hoặc chần sơ để an toàn hơn.

Câu hỏi thường gặp

Nên ăn phần trắng hay phần xanh của hành hoa? Ăn được cả hai. Củ trắng đậm vị hợp món xào, lá xanh nhẹ hợp để rắc và trang trí.

Hành hoa có kỵ thực phẩm nào không? Trong bữa ăn thường ngày không có kỵ tuyệt đối. Người dạ dày nhạy cảm nên hạn chế ăn sống nhiều.

Nhìn chung, dùng cả củ trắng lẫn lá xanh, sơ chế kỹ khi ăn sống và để ráo trước khi bảo quản là cách giữ hành thơm, giòn lâu hơn.