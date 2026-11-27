Cách chọn, sơ chế và bảo quản lá basil tươi giữ màu xanh, thơm lâu để nấu pesto, salad, mì Ý Lá basil (húng tây) khác húng quế ta ở vị ngọt, cay nhẹ. Bài viết hướng dẫn chọn lá tươi, sơ chế 5 phút, bảo quản ngăn mát, ngăn đông và các món dễ nấu.

Lá basil là lá của cây húng tây (Ocimum basilicum), một loại rau thơm họ Hoa môi với lá xanh hình bầu, vị ngọt, cay nhẹ và thơm dịu. Để giữ trọn hương vị, bạn nên chọn lá xanh căng, ngâm nước muối loãng 5 phút, thấm thật khô và cho vào món ở bước cuối khi món còn nóng.

Basil thường xuất hiện trong sốt pesto, salad Caprese, pizza, mì Ý và sốt cà chua. Loại rau này cũng ngày càng dễ mua ở Việt Nam, nhưng nếu chọn sai hoặc sơ chế chưa đúng, lá dễ thâm và mất mùi.

Lá basil xanh sáng, hình bầu, vò nhẹ có mùi thơm ngọt đặc trưng

Phân biệt basil với húng quế ta

Basil có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á, là cây thân thảo mọc thành bụi, lá xanh sáng, bề mặt hơi bóng và thân mềm. Khi vò nhẹ, lá có mùi thơm ngọt, hơi giống hồi.

Húng quế ta thường cay, hắc hơn, còn basil dịu và ngọt hơn. Hai loại có thể thay cho nhau ở một số món, nhưng hương vị thành phẩm sẽ khác, nhất là với pesto hay salad.

Một số giống basil phổ biến:

Genovese: lá tròn, non, ngọt, ít gai, thường được xem là hợp làm pesto nhất.

lá tròn, non, ngọt, ít gai, thường được xem là hợp làm pesto nhất. Basil Thái: vị hơi giống hồi, hợp món xào và món nước.

vị hơi giống hồi, hợp món xào và món nước. Holy basil (tulsi): vị cay nồng, thường dùng làm trà hoặc món Thái.

vị cay nồng, thường dùng làm trà hoặc món Thái. Basil tím: lá tím đậm, thường dùng trang trí và làm salad.

Cách chọn mua lá basil tươi ngon

Bạn có thể mua basil ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, chợ mạng hoặc nhà vườn thảo mộc. Basil khô thường bán ở cửa hàng đồ làm bánh.

Dấu hiệu lá tươi:

Lá xanh sáng, căng, không héo rũ.

Thân cứng cáp, không mềm nhũn.

Bóp nhẹ có mùi thơm rõ.

Dấu hiệu cần tránh:

Lá úa vàng, có đốm nâu hoặc đen ở mép.

Lá dập nát, nhớt tay.

Có mùi hăng lạ hoặc mùi ẩm mốc.

Nếu muốn dùng dần, hãy chọn cây trồng chậu còn rễ. Loại này thường giữ độ tươi lâu hơn lá cắt sẵn.

Cách sơ chế lá basil sạch, giữ màu và hương

Ngâm nước muối loãng, rửa nhẹ và thấm khô để basil giữ màu, giữ hương

Bước 1: Ngắt lá. Ngắt lá khỏi cành, bỏ lá dập úa. Chỉ giữ những lá lành lặn. Bước 2: Ngâm nước muối loãng 5 phút. Sau đó rửa lại dưới vòi nước chảy nhẹ để lá không bị dập. Bước 3: Làm ráo. Vẩy ráo, rồi thấm khô bằng giấy hoặc dùng máy quay rau. Lá khô giúp hạn chế nhớt khi bảo quản. Bước 4: Xé hoặc cắt sát lúc dùng. Cách này hạn chế lá bị thâm. Bước 5 (nếu làm pesto): Trần lá. Cho lá vào nước sôi 5-10 giây rồi ngâm ngay vào nước đá để giữ màu xanh.

Cách bảo quản lá basil tươi lâu

Basil sợ lạnh sâu nên cần chọn cách giữ phù hợp.

Ngăn mát: bọc lá trong giấy ẩm, cho vào hộp kín và dùng trong vài ngày. Kiểm tra lá trước khi dùng.

bọc lá trong giấy ẩm, cho vào hộp kín và dùng trong vài ngày. Kiểm tra lá trước khi dùng. Cắm nước: cắm cành vào cốc nước ở nhiệt độ phòng, tránh để trong tủ lạnh quá lạnh.

cắm cành vào cốc nước ở nhiệt độ phòng, tránh để trong tủ lạnh quá lạnh. Ngăn đông: xay nhuyễn lá với dầu ô liu, đổ vào khay đá rồi cấp đông.

xay nhuyễn lá với dầu ô liu, đổ vào khay đá rồi cấp đông. Basil khô: cho vào hũ kín, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.

Basil nấu được món gì?

Nguyên tắc chung với basil tươi là cho vào cuối để giữ hương. Basil khô đậm vị hơn nên có thể cho sớm khi hầm hoặc ướp.

Sốt pesto

Xay basil với hạt thông hoặc hạt điều, parmesan, tỏi và dầu ô liu. Hạt điều hoặc óc chó rang nhẹ cũng thay được hạt thông.

Sốt pesto xanh mịn từ basil, hạt rang, parmesan và dầu ô liu

Các món khác

Salad Caprese: xếp xen kẽ cà chua chín và mozzarella, rắc basil rồi rưới dầu ô liu. Món không cần nấu.

xếp xen kẽ cà chua chín và mozzarella, rắc basil rồi rưới dầu ô liu. Món không cần nấu. Sốt cà chua cho mì Ý: phi tỏi, nấu cà chua đến khi sánh, tắt bếp rồi cho basil vào. Nêm vừa ăn và trộn cùng mì vừa chín tới.

phi tỏi, nấu cà chua đến khi sánh, tắt bếp rồi cho basil vào. Nêm vừa ăn và trộn cùng mì vừa chín tới. Pizza Margherita: cho basil lên sau khi nướng để lá còn xanh và thơm.

cho basil lên sau khi nướng để lá còn xanh và thơm. Súp cà chua: nấu cà chua với hành, xay mịn, nêm vừa ăn rồi thêm basil xé nhỏ vào cuối.

nấu cà chua với hành, xay mịn, nêm vừa ăn rồi thêm basil xé nhỏ vào cuối. Nghêu xào: dùng basil Thái. Phi gừng tỏi, xào nghêu khoảng 5 phút đến khi mở miệng rồi thêm lá. Không xào quá lâu để thịt nghêu không bị dai.

dùng basil Thái. Phi gừng tỏi, xào nghêu khoảng 5 phút đến khi mở miệng rồi thêm lá. Không xào quá lâu để thịt nghêu không bị dai. Trà, nước uống: ngâm lá với nước nóng, hoặc đánh nhẹ với chanh và mật ong để uống lạnh.

Dụng cụ hỗ trợ chế biến

Máy xay giúp xay nhuyễn pesto và các loại sốt từ basil nhanh gọn

Máy xay: xay pesto và các loại sốt nhuyễn mịn, thao tác nhanh.

xay pesto và các loại sốt nhuyễn mịn, thao tác nhanh. Chảo chống dính, bếp điện: dễ chỉnh lửa khi xào nghêu hoặc nấu sốt, giúp basil giữ hương.

dễ chỉnh lửa khi xào nghêu hoặc nấu sốt, giúp basil giữ hương. Lò nướng, nồi chiên không dầu: hợp để nướng pizza, gà nướng basil.

hợp để nướng pizza, gà nướng basil. Máy quay rau hoặc rổ lọc: làm ráo lá sau khi rửa, hạn chế dập nát và nhớt.

Lưu ý an toàn khi dùng basil

Basil chứa chất chống oxy hóa, vitamin K và một số khoáng chất, nhưng đây chỉ là thông tin tham khảo, basil không phải thuốc chữa bệnh. Người đang dùng thuốc chống đông hoặc hạ đường huyết, cũng như phụ nữ mang thai, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều.

Basil có chứa estragole, vì vậy nên dùng như rau gia vị với lượng vừa phải.

Câu hỏi thường gặp

Lá basil có ăn sống được không? Được. Bạn rửa sạch rồi dùng trong salad, bánh mì hoặc trộn mì.

Dùng húng quế ta thay basil làm pesto được không? Được, nhưng vị cay hắc hơn. Hãy dùng ít và trần sơ lá để dịu mùi.

Trồng basil ở Việt Nam có khó không? Không khó. Cây cần nắng, đất thoát nước tốt và có thể gieo hạt hoặc giâm cành vào nước.

Hạt húng tây có giống hạt chia không? Không. Hạt húng tây nở nhanh hơn, có lớp nhầy như hạt é và thường ngâm nước dùng trong đồ uống.

Tóm lại, chọn lá basil xanh tươi, sơ chế thật ráo và cho vào cuối khi món còn nóng là cách giữ trọn hương thơm của loại rau này.