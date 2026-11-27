Cách chọn, sơ chế và bảo quản mận đào giòn ngọt, kèm 7 món dễ làm từ chấm muối tôm đến siro Mận đào là cách gọi dân gian của nhóm mận có vỏ hồng đỏ như quả đào. Chọn quả chắc tay, sơ chế bằng nước muối loãng và trữ ngăn mát để giữ độ giòn.

Mận đào là tên gọi dân gian của những loại mận có dáng quả và màu vỏ hồng đỏ giống quả đào, thịt giòn, vị ngọt hoặc ngọt xen chua. Đây không phải quả lai nhân tạo và cũng không phải một giống duy nhất. Để ăn ngon, bạn cần chọn quả chắc tay, cuống còn xanh, ngâm nước muối loãng 5–10 phút rồi để ráo và trữ lạnh khi chưa rửa.

Mận đào là gì và nhận biết thế nào?

Tên gọi mận đào thay đổi theo vùng miền nên nhiều người dễ nhầm giữa các giống. Quả này còn được gọi là mận hồng đào, mận đào đá hoặc mận đào huyết.

Miền Bắc: thường gặp mận Tam Hoa, mận Hậu và mận đào đá. Mận Tam Hoa có quả vừa tay, nặng vài chục gam.

thường gặp mận Tam Hoa, mận Hậu và mận đào đá. Mận Tam Hoa có quả vừa tay, nặng vài chục gam. Mận đào huyết: quả cỡ vừa, đường kính khoảng vài centimet, ruột đỏ sẫm.

quả cỡ vừa, đường kính khoảng vài centimet, ruột đỏ sẫm. Mận đào đá nón lá: quả to, được nhiều người ưa chuộng.

quả to, được nhiều người ưa chuộng. Miền Nam: gọi là mận roi hay mận hồng đào, vỏ hồng đỏ.

Mận vỏ trơn nhẵn, đào có lông tơ, mơ nhỏ và vàng cam, dễ phân biệt khi nhìn kỹ

Mận và đào là hai loài khác nhau, cùng thuộc chi Prunus, họ Hoa hồng. Mận đào thường chín rộ từ cuối mùa xuân đến giữa mùa hè, tùy giống và vùng trồng.

Mận: vỏ trơn, nhẵn, thường có lớp phấn mỏng.

vỏ trơn, nhẵn, thường có lớp phấn mỏng. Đào: vỏ có lớp lông tơ.

vỏ có lớp lông tơ. Mơ: quả nhỏ hơn, thường vàng cam.

Lưu ý, mận anh đào là loại quả khác với mận đào. Ngoài ra, Mận Đào còn là tên của một số quán cà phê nên bạn cần chú ý khi tìm kiếm.

Mận đào có lợi gì cho bữa ăn hằng ngày?

Mận đào chứa nhiều nước, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Vitamin A và C: vitamin A thường được xem là tốt cho mắt, vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch. Hàm lượng khác nhau tùy giống và độ chín.

vitamin A thường được xem là tốt cho mắt, vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch. Hàm lượng khác nhau tùy giống và độ chín. Chất xơ và nước: hỗ trợ tiêu hóa, mang lại cảm giác thanh mát vào mùa nóng. Ăn cả vỏ sau khi rửa sạch sẽ có thêm chất xơ.

hỗ trợ tiêu hóa, mang lại cảm giác thanh mát vào mùa nóng. Ăn cả vỏ sau khi rửa sạch sẽ có thêm chất xơ. Khoáng chất và chất chống oxy hóa: có canxi, sắt, niacin ở mức nhỏ. Hãy xem mận là một phần của chế độ ăn đa dạng, dùng điều độ.

Cách chọn mua mận đào tươi ngon

Quả ngon thường có màu tươi, chắc tay và còn cuống xanh. Hãy quan sát kỹ trước khi mua.

Dấu hiệu mận tươi, chín ngọt:

Vỏ đỏ hồng tươi, gân nổi căng bóng.

Quả chắc tay, cuống còn tươi.

Có lớp phấn mỏng bên ngoài vỏ.

Chọn quả chắc tay, cuống còn xanh, vỏ hồng tươi và có lớp phấn mỏng là mận ngon

Dấu hiệu mận cũ, dập hoặc kém chất lượng:

Quả mềm nhũn, vỏ nhăn, có vết dập hoặc chảy nước.

Quả to bất thường: mận to không phải lúc nào cũng ngon.

Hàng gắn mác Sa Pa nhưng nguồn gốc mơ hồ: nên kiểm tra kỹ trước khi mua.

Cách sơ chế mận đào sạch, giữ giòn

Ngâm nước muối loãng 5–10 phút, rửa dưới vòi và chà nhẹ rồi để ráo là mận sạch, giữ giòn

Ngâm nước muối loãng: cho mận vào ngâm khoảng 5–10 phút. Rửa sạch: rửa dưới vòi nước, chà nhẹ để loại lớp phấn. Để ráo: nếu ăn tươi hoặc làm trà, không cần gọt vỏ. Bổ đôi khi cần: bỏ hạt rồi ngâm nước chanh loãng để mận không bị thâm.

7 món dễ làm từ mận đào

Mẹo chung khi chế biến là không nên nấu mận với đường vì dễ mất độ giòn. Khi làm trà, bạn có thể giữ nguyên vỏ: vỏ giữ hương, thêm vị chát nhẹ và mận cũng giòn hơn.

Chấm muối tôm: rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, chấm muối tôm hoặc muối ớt cay mặn.

rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, chấm muối tôm hoặc muối ớt cay mặn. Gỏi mận đào với tôm thịt: thái sợi mận, trộn cùng tôm, thịt luộc, rau thơm và nước mắm chua ngọt. Vị chua nhẹ của mận làm món ăn đỡ ngấy.

thái sợi mận, trộn cùng tôm, thịt luộc, rau thơm và nước mắm chua ngọt. Vị chua nhẹ của mận làm món ăn đỡ ngấy. Salad mận đào và rau củ: mận cắt lát trộn xà lách, cà chua bi, dưa leo và sốt dầu giấm, hợp cho bữa tối nhẹ bụng.

mận cắt lát trộn xà lách, cà chua bi, dưa leo và sốt dầu giấm, hợp cho bữa tối nhẹ bụng. Hồng trà mận đào: pha hồng trà cùng mận giữ vỏ, thêm đá và vài lát mận mỏng để tăng hương.

pha hồng trà cùng mận giữ vỏ, thêm đá và vài lát mận mỏng để tăng hương. Mận ngâm đường: bỏ hạt, ngâm với đường và chút muối khoảng 4 tiếng cho ra nước, lắc đều theo định kỳ. Không nấu để giữ độ giòn.

bỏ hạt, ngâm với đường và chút muối khoảng 4 tiếng cho ra nước, lắc đều theo định kỳ. Không nấu để giữ độ giòn. Siro mận đào: nấu từ mận chín mềm, đường và chút nước chanh. Siro có màu hồng đẹp, dùng pha nước giải khát hoặc rưới lên sữa chua.

nấu từ mận chín mềm, đường và chút nước chanh. Siro có màu hồng đẹp, dùng pha nước giải khát hoặc rưới lên sữa chua. Sinh tố và cocktail không cồn: xay mận cùng sữa chua hoặc đá. Bản cocktail kết hợp thêm nước có ga và trái cây. Dùng máy xay sinh tố để hỗn hợp mịn, không lợn cợn.

Gỏi mận đào với tôm thịt: vị chua nhẹ của mận làm món gỏi thanh và đỡ ngấy

Cách bảo quản mận đào

Nguyên tắc là trữ lạnh, để ráo và chưa rửa cho đến khi ăn.

Mận tươi: để ráo, bọc giấy rồi cất ngăn mát tủ lạnh, không rửa trước khi trữ. Cách này thường giữ quả được vài ngày.

để ráo, bọc giấy rồi cất ngăn mát tủ lạnh, không rửa trước khi trữ. Cách này thường giữ quả được vài ngày. Mận ngâm không qua nấu: giữ trong ngăn mát khoảng 10 ngày. Nên đựng trong hộp thủy tinh kín để giữ vị và hạn chế lẫn mùi.

giữ trong ngăn mát khoảng 10 ngày. Nên đựng trong hộp thủy tinh kín để giữ vị và hạn chế lẫn mùi. Sốt mận: nên dùng trong khoảng 5 ngày đầu để giữ vị tươi.

nên dùng trong khoảng 5 ngày đầu để giữ vị tươi. Trữ lâu hơn: bỏ hạt, xếp rời rồi cấp đông để làm sinh tố.

Câu hỏi thường gặp

Mận đào có phải quả lai giữa mận và đào không? Không hẳn. Đây là tên dân gian cho mận có dáng và màu vỏ giống đào. Mận và đào cùng chi Prunus nhưng là hai loài khác nhau.

Mận đào vị chua hay ngọt? Tùy giống. Mận hồng đào giòn, ngọt đậm, ít chua; mận Tam Hoa ngọt xen chua.

Có phải gọt vỏ khi ăn không? Không cần. Bạn rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi ăn cả vỏ để giữ hương thơm và độ giòn.

Nhìn chung, mận đào giòn ngọt, giàu nước và chất xơ, chế biến được thành nhiều món. Chọn quả chắc tay, sơ chế nhẹ nhàng, giữ vỏ khi phù hợp và trữ lạnh đúng cách sẽ giúp mận giữ trọn vị giòn ngọt.