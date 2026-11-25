Cách chọn, sơ chế và bảo quản thịt ngựa tươi ngon, mềm ngọt, không dai cho bữa cơm gia đình Thịt ngựa chọn đúng màu đỏ sẫm, mỡ vàng ngà, thái ngang thớ và bảo quản 1 - 2 ngày ngăn mát giúp món xào, nướng, lẩu giữ vị ngọt, không bị dai khi nấu tại nhà.

Để nấu thịt ngựa ngon, bạn cần làm đúng ba việc: chọn miếng thịt đỏ sẫm, mỡ vàng ngà; sơ chế nhanh với nước muối loãng và gừng; thái mỏng ngang thớ rồi xào hoặc nướng ở lửa lớn. Thịt ngựa giàu đạm, ít chất béo, giàu sắt, có vị ngọt thanh tự nhiên và ít gây ngấy. Thịt thường chỉ dai khi thái dọc thớ hoặc nấu quá lâu trên lửa nhỏ.

Nhận biết thịt ngựa và hương vị đặc trưng

Thịt ngựa là thịt đỏ từ ngựa nhà, có thớ mịn, màu đỏ sẫm tươi và độ săn chắc tự nhiên. Khác với thịt bò hay thịt cừu, mỡ ngựa có màu vàng nhạt và không đông đặc ở nhiệt độ phòng.

Mỡ ngựa có màu vàng nhạt tự nhiên, thớ thịt mịn và săn chắc khi ấn nhẹ

Nhiều người e ngại thịt ngựa có mùi hôi nồng. Tuy nhiên, thịt tươi có mùi thơm nhẹ và vị ngọt thanh dễ ăn. Tại Việt Nam, ngựa được chăn thả nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên và khu vực Tây Bắc. Nhờ ăn cỏ tự nhiên và vận động nhiều trên đồi núi, thịt ngựa vùng cao thường săn chắc và ít mỡ thừa.

Thịt ngựa tốt cho sức khỏe ra sao

Nhiều đạm: protein chất lượng cao, dễ hấp thu, hỗ trợ xây dựng cơ và phục hồi thể lực.

protein chất lượng cao, dễ hấp thu, hỗ trợ xây dựng cơ và phục hồi thể lực. Giàu sắt hữu cơ: hỗ trợ quá trình tạo máu, góp phần cải thiện mệt mỏi do thiếu sắt.

hỗ trợ quá trình tạo máu, góp phần cải thiện mệt mỏi do thiếu sắt. Ít chất béo, cholesterol thấp: phù hợp người cần kiểm soát cân nặng hoặc quan tâm sức khỏe tim mạch.

phù hợp người cần kiểm soát cân nặng hoặc quan tâm sức khỏe tim mạch. Vitamin nhóm B và khoáng chất: hỗ trợ trao đổi chất, duy trì năng lượng hằng ngày.

Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính tham khảo.

Cách chọn mua thịt ngựa tươi

Chọn thịt ngựa có màu đỏ tươi sẫm, bề mặt ráo mịn và mỡ vàng ngà tự nhiên

Hãy kiểm tra bốn dấu hiệu sau khi mua:

Màu sắc và bề mặt: đỏ tươi sẫm, ráo mịn, không chảy nước.

đỏ tươi sẫm, ráo mịn, không chảy nước. Độ đàn hồi: ấn nhẹ tay, thớ thịt săn chắc và nhanh trở lại hình dạng ban đầu.

ấn nhẹ tay, thớ thịt săn chắc và nhanh trở lại hình dạng ban đầu. Phần mỡ: màu vàng ngà, sờ thấy dẻo mềm, không cứng.

màu vàng ngà, sờ thấy dẻo mềm, không cứng. Phần thịt: chọn thăn để xào, bắp hoa để nhúng lẩu, ba chỉ để nướng hoặc hầm.

Ngược lại, tránh miếng thịt thâm xỉn, tái nhợt hoặc có đốm lạ. Nếu mỡ trắng bệch, bề mặt nhớt dính hoặc có mùi chua khó chịu, đó là thịt đã để lâu và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Giá thịt ngựa tươi bán lẻ thường dao động từ 300.000 đến 380.000 đồng/kg, tùy phần thịt và nguồn cung từng nơi.

Cách sơ chế thịt ngựa sạch, khử mùi, không dai

Rửa nhanh thịt ngựa với nước muối loãng và gừng, thấm khô rồi mới thái mỏng ngang thớ

Rửa nhanh: rửa thịt với nước muối loãng pha gừng đập dập hoặc rượu trắng. Không ngâm lâu để tránh trôi mất dưỡng chất và vị ngọt. Thấm khô: dùng khăn giấy sạch thấm thật ráo bề mặt thịt trước khi thái. Thái đúng cách: thái mỏng theo chiều ngang thớ, bản to như khi thái thịt bò. Nếu có phần bì ngựa, hãy lạng hoặc thái thật mỏng để thịt không bị dai cứng. Ướp thịt: ướp với gừng, tỏi băm và một chút dầu ăn để khóa ẩm. Giảm muối hoặc bột canh vì thịt ngựa vốn đã ngọt đậm.

Gợi ý món ngon dễ làm từ thịt ngựa

Xào lá lốt: ướp thịt thăn với tỏi, sả băm, chút nước mắm, xào nhanh lửa lớn. Khi thịt vừa chín tới, cho lá lốt thái sợi vào đảo vài lượt rồi tắt bếp.

ướp thịt thăn với tỏi, sả băm, chút nước mắm, xào nhanh lửa lớn. Khi thịt vừa chín tới, cho lá lốt thái sợi vào đảo vài lượt rồi tắt bếp. Xào sả ớt: đảo nhanh thịt với sả băm phi thơm, ớt tươi, hành tây. Tắt bếp ngay khi thịt vừa chuyển màu.

đảo nhanh thịt với sả băm phi thơm, ớt tươi, hành tây. Tắt bếp ngay khi thịt vừa chuyển màu. Lẩu bắp hoa nhúng mẻ: nước dùng chua thanh từ cơm mẻ, sả, cà chua, dứa. Nhúng bắp hoa thái mỏng vào nồi sôi liu riu để giữ độ giòn.

nước dùng chua thanh từ cơm mẻ, sả, cà chua, dứa. Nhúng bắp hoa thái mỏng vào nồi sôi liu riu để giữ độ giòn. Nướng tảng mắc khén: ướp thăn hoặc ba chỉ dày với mắc khén giã nhỏ, hạt dổi, sả, tỏi, dầu ăn rồi nướng ở nhiệt độ ổn định.

ướp thăn hoặc ba chỉ dày với mắc khén giã nhỏ, hạt dổi, sả, tỏi, dầu ăn rồi nướng ở nhiệt độ ổn định. Thắng cố: món hầm truyền thống Tây Bắc, ninh nhừ thịt và nội tạng đã làm sạch kỹ cùng thảo quả, quế chi, hồi, sả, gừng.

Thịt ngựa xào rau răm: xào nhanh trên lửa lớn, cho rau răm vào cuối để giữ màu xanh

Với món xào rau răm, hãy nêm nhạt hơn một chút so với thịt bò. Cuối cùng, cho nhiều rau răm cắt khúc vào đảo nhanh rồi trút ra đĩa, dùng nóng.

Cách bảo quản thịt ngựa

Ngăn mát (1 - 2 ngày): thấm khô thịt, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy nắp.

thấm khô thịt, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy nắp. Ngăn đông (-18 độ C): chia thịt thành từng phần vừa ăn, hút chân không hoặc bọc kín nhiều lớp để tránh cháy lạnh.

Không tái cấp đông phần thịt đã rã đông vì thịt dễ bị bở và mất nước ngọt.

Lưu ý an toàn khi ăn thịt ngựa

Nấu thịt chín kỹ hoàn toàn, nhất là khi nấu cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Theo kinh nghiệm dân gian, không nên nấu thịt ngựa chung với gừng sống chưa qua xử lý lửa lớn, thịt lợn hoặc mộc nhĩ vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Bỏ ngay miếng thịt có mùi chua, nhớt dính hoặc đổi màu bất thường.

Để món xào không ra nước, hãy dùng chảo chống dính lòng sâu và bếp có khả năng gia nhiệt nhanh. Với món nướng tảng, nồi chiên không dầu hoặc lò nướng giúp nhiệt tỏa đều, thịt vàng xém ngoài và mọng nước bên trong.