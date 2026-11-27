Cách chọn, sơ chế và nấu món mặn đưa cơm cho bữa cơm gia đình với 8 món dễ làm kèm mẹo bảo quản Gợi ý 8 món dễ nấu, cách chọn nguyên liệu tươi, sơ chế khử mùi, bảo quản.

Món mặn là nhóm món đậm vị, nấu từ thịt, cá, tôm, trứng hoặc đậu hũ để ăn kèm cơm. Chữ "mặn" ở đây không có nghĩa là nhiều muối. Bạn vẫn có thể nêm vừa phải mà món vẫn đưa cơm nhờ vị mặn ngọt hài hòa. Bài viết này hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, sơ chế, nấu 8 món quen thuộc và bảo quản đúng cách.

Món mặn gồm những gì và phối với món nào cho cân bằng?

Món mặn bắt đầu từ thịt, cá, tôm, trứng và đậu hũ tươi

Nguyên liệu món mặn gồm thịt heo, thịt gà, thịt bò, cá, tôm, mực, trứng, đậu hũ và nấm (với món mặn chay). Theo cách nấu, món mặn thường chia thành kho, rim, ram, chiên, xào, hấp, nướng và hầm. Miền Nam hay kho nước dừa với vị ngọt nhẹ, miền Bắc thường kho đậm và mặn hơn. Cách chia này chỉ mang tính tham khảo vì mỗi nhà có khẩu vị riêng.

Một mâm cơm cân bằng thường gồm 1 món mặn, 1 canh và 1 rau. Với món đậm, nhiều béo, bạn nên chọn canh thanh vị:

Canh chua: hợp với cá kho, thịt kho hoặc tôm rim.

hợp với cá kho, thịt kho hoặc tôm rim. Canh bí đỏ: vị ngọt dịu, hợp với sườn ram, thịt rim hoặc trứng chiên.

vị ngọt dịu, hợp với sườn ram, thịt rim hoặc trứng chiên. Canh khoai mỡ: béo bùi, thường đi cùng cá kho tộ, tôm rim hoặc thịt kho.

Thực đơn trong tuần có thể xoay vòng giữa heo, gà, cá, tôm, mực để cả nhà không ngán.

Cách chọn nguyên liệu tươi cho món mặn

Thịt tươi có màu hồng, thớ săn, ấn vào đàn hồi

Thịt heo: màu hồng tươi, thớ săn, ấn vào có độ đàn hồi, không nhớt, không mùi lạ.

màu hồng tươi, thớ săn, ấn vào có độ đàn hồi, không nhớt, không mùi lạ. Ba chỉ kho: chọn miếng 3 nạc 2 mỡ, thớ đều.

chọn miếng 3 nạc 2 mỡ, thớ đều. Cá: mắt trong, mang đỏ.

mắt trong, mang đỏ. Tôm: vỏ bóng, thân chắc, đầu dính chặt thân.

vỏ bóng, thân chắc, đầu dính chặt thân. Mực: thân trong, da bóng, không nhớt, không mùi hôi.

Tránh mua thịt, cá chảy nước, có mùi chua hoặc hôi, màu xỉn hay nhợt bất thường, bề mặt nhớt và dính tay.

Các bước sơ chế nguyên liệu sạch, khử mùi

Chà muối, gừng, rượu trắng giúp khử mùi tanh trước khi ướp

Rửa sạch: rửa thịt, cá, tôm dưới vòi nước sạch. Khử tanh, hôi: chà muối, gừng hoặc rượu trắng lên nguyên liệu. Với vịt và gà, dùng muối, gừng, rượu trắng trước khi ướp. Xử lý tôm: rút chỉ đen, rồi ngâm muối loãng khoảng 3 phút. Để ráo: chờ nguyên liệu ráo nước rồi mới ướp gia vị.

Với món xào, hãy dùng lửa lớn, chảo thật nóng, xào từng mẻ nhỏ và nêm muối sau cùng. Cách này giúp nguyên liệu không bị ra nước.

8 món mặn dễ nấu cho bữa cơm gia đình

1. Thịt kho tàu, thịt kho nước dừa

Thịt kho tàu mặn ngọt, nước sánh, ăn cùng cơm nóng

Cắt thịt ba chỉ thành miếng vuông, đảo săn, thêm nước dừa rồi kho lửa nhỏ đến khi nước sánh. Thành phẩm có thịt mềm, nước màu cánh gián, thường ăn cùng trứng luộc.

2. Thịt ba chỉ rim mặn ngọt

Cắt thịt miếng vừa, áo một lớp bột bắp, chiên lửa vừa cho xém cạnh rồi rim sốt keo. Cách này giúp thịt đỡ khô và bớt bắn dầu.

3. Sườn ram mặn, sườn xào chua ngọt

Sườn ram thấm vị mặn ngọt, mặt ngoài hơi săn. Sườn xào chua ngọt thanh hơn, hợp bữa cơm mùa nóng. Cả hai đều xào hoặc ram với nước sốt đến khi sệt, không nhất thiết phải ướp quá lâu.

4. Đậu hũ nhồi thịt sốt cà

Chiên vàng đậu hũ, nhồi thịt bằm rồi sốt cà chua. Món có vị chua nhẹ, béo bùi, phù hợp người mới vào bếp. Thay thịt bằng nấm là bạn có món mặn chay.

5. Gà kho gừng, gà rim nước mắm

Chà gừng và rượu trắng lên gà trước khi ướp để bớt hôi. Gà kho gừng thơm nồng, ấm bụng, hợp ngày se lạnh. Gà rim nước mắm đậm vị, da hơi xém.

6. Cá kho tộ, cá diêu hồng kho thơm

Kho lửa nhỏ để cá thấm gia vị mà không nát. Với cá diêu hồng, bạn có thể kho cùng thơm để có vị chua nhẹ và bớt tanh.

7. Tôm rim mặn ngọt

Ngâm tôm với muối loãng, rửa lại bằng nước pha rượu trắng. Đun sốt sệt trước, sau đó mới cho tôm vào. Tôm sẽ ít tanh và không bị già.

8. Mực hấp hành, mực xào chua ngọt

Mực hấp hành giữ vị ngọt tự nhiên, giòn sần sật. Muốn mực săn chắc, hãy luộc 1 phút với gừng rồi ngâm nước đá 15 phút.

Gợi ý theo mùa: mùa hè chọn món vị chua thanh như vịt om sấu, mực hấp. Mùa thu hoặc ngày mưa nên chọn món kho đậm đà.

Cách bảo quản món mặn và nguyên liệu

Ngăn mát: để món kho, rim nguội, đậy kín rồi cất. Nguyên liệu sống cần chia phần, bọc kín, không để lẫn với thực phẩm chín.

để món kho, rim nguội, đậy kín rồi cất. Nguyên liệu sống cần chia phần, bọc kín, không để lẫn với thực phẩm chín. Ngăn đông: chia nguyên liệu thành từng phần dùng một lần. Không cấp đông lại sau khi đã rã đông.

chia nguyên liệu thành từng phần dùng một lần. Không cấp đông lại sau khi đã rã đông. Trước khi ăn: hâm nóng kỹ món kho lấy ra từ tủ lạnh.

Mẹo nhỏ giúp nấu món mặn thuận tiện hơn

Thịt ba chỉ kho đỡ ngán: thái miếng to, đảo khô bớt mỡ rồi kho cùng dưa cải hoặc nước dừa. Tỷ lệ tham khảo là 300g ba chỉ với 250g dưa cải chua.

thái miếng to, đảo khô bớt mỡ rồi kho cùng dưa cải hoặc nước dừa. Tỷ lệ tham khảo là 300g ba chỉ với 250g dưa cải chua. Người mới vào bếp: thử trứng chiên thịt bằm, đậu hũ sốt thịt băm, tôm rim hoặc thịt rim mặn ngọt. Các món này ít bước và dễ thành công.

thử trứng chiên thịt bằm, đậu hũ sốt thịt băm, tôm rim hoặc thịt rim mặn ngọt. Các món này ít bước và dễ thành công. Dụng cụ hỗ trợ: nồi áp suất giúp thịt kho mềm nhanh. Nồi chiên không dầu giúp giảm dầu mỡ mà cạnh thịt vẫn xém nhẹ. Bếp từ kết hợp chảo chống dính giúp kiểm soát lửa khi rim, xào, ram.

Lưu ý: thông tin dinh dưỡng trong bài chỉ mang tính tham khảo phổ thông, không thay thế tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Thịt, cá, tôm, trứng cần được nấu chín kỹ trước khi dùng.

Tóm lại, chỉ cần chọn nguyên liệu tươi, sơ chế kỹ và phối cùng canh, rau, bữa cơm gia đình đã đủ đầy và không bị lặp món.