Cách chọn và sơ chế con trai sông sạch bùn cát, hết tanh, kèm 6 món ngon dễ nấu cho bữa cơm nhà Chọn con trai khép chặt miệng, ngâm nước vo gạo với ớt 1-2 tiếng, luộc cùng gừng đến khi vỏ hé là cách giúp trai sạch cát, hết tanh và giữ thịt mềm ngọt.

Để có món ngon từ con trai sông, bạn cần làm đúng 3 khâu: chọn con còn tươi, sơ chế sạch bùn cát và luộc vừa tới. Trai sông là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống ở vùng nước ngọt, thịt dai ngọt, tính hàn và giàu kẽm, sắt. Nguyên liệu này phù hợp với nhiều món như cháo trai, canh chua, trai xào lá lốt hay trai nướng mỡ hành.

Cách chọn con trai sông tươi, béo mẩy

Chất lượng món ăn phụ thuộc nhiều vào độ tươi của nguyên liệu. Hãy quan sát vỏ và phản xạ của trai trước khi mua.

Dấu hiệu trai còn tươi sống

Phản xạ khép vỏ nhanh: chọn con đang khép chặt miệng, hoặc chạm nhẹ vào mép vỏ thì khép lại ngay.

chọn con đang khép chặt miệng, hoặc chạm nhẹ vào mép vỏ thì khép lại ngay. Vỏ lành, nặng tay: ưu tiên con có vỏ bóng, màu vàng nâu sẫm tự nhiên, không nứt vỡ và cầm nặng tay vì thịt dày.

ưu tiên con có vỏ bóng, màu vàng nâu sẫm tự nhiên, không nứt vỡ và cầm nặng tay vì thịt dày. Mùi tự nhiên: trai tươi chỉ có mùi bùn đất và mùi tanh nhẹ đặc trưng của thủy sản nước ngọt.

Dấu hiệu trai cần tránh

Há miệng không khép: con há rộng, chạm vào không phản ứng thường đã chết hoặc quá yếu.

con há rộng, chạm vào không phản ứng thường đã chết hoặc quá yếu. Nhẹ bẫng, vỏ sứt mẻ: con nhẹ tay thường gầy, ít thịt hoặc chứa nhiều bùn cát. Vỏ nứt vỡ khiến thịt nhanh hỏng.

con nhẹ tay thường gầy, ít thịt hoặc chứa nhiều bùn cát. Vỏ nứt vỡ khiến thịt nhanh hỏng. Mùi hôi thối nồng nặc: không mua nếu có mùi ươn thối, vì chỉ một con chết lẫn vào cũng làm hỏng cả nồi nước luộc.

Chọn con trai khép chặt miệng, vỏ lành và cầm nặng tay

Cách sơ chế trai sông sạch cát, hết nhớt, không tanh

Trai sông sống ở đáy bùn nên khâu làm sạch quyết định trực tiếp đến hương vị món ăn. Thực hiện lần lượt theo 5 bước sau:

Ngâm nhả bùn: cho trai vào chậu nước vo gạo có cắt vài lát ớt tươi, ngâm 1-2 tiếng. Vị cay kích thích trai mở miệng và nhả sạch bùn đất. Cọ vỏ: dùng bàn chải cứng cọ sạch rong rêu, bùn đất bám bên ngoài vỏ dưới vòi nước chảy. Luộc với gừng: cho trai vào nồi, thêm nước xâm xấp cùng vài lát gừng đập dập, đun lửa lớn. Khi vỏ vừa hé miệng thì vớt ra ngay để thịt không bị dai. Tách thịt, bỏ túi phân: tách lấy thịt trai, bóp nhẹ phần bụng để bỏ hết túi phân đen bên trong. Rửa lại với chút muối hạt cho hết nhớt. Lọc nước luộc: để nước luộc lắng cặn rồi gạn lấy phần nước trong phía trên để nấu canh hoặc nấu cháo.

Lưu ý: hãy ngửi kỹ nước luộc. Nếu có mùi hôi do lẫn con chết, bạn phải đổ bỏ ngay. Luộc quá lâu cũng khiến thịt trai quắt lại và dai, vì vậy chỉ đun đến khi vỏ vừa hé thì tắt bếp.

Ngâm nước vo gạo, cọ sạch vỏ rồi luộc gừng đến khi trai vừa hé miệng

6 món ngon dễ nấu từ trai sông

Thịt trai ngọt thanh, dai giòn nên dễ kết hợp với nhiều loại gia vị và rau thơm quen thuộc.

1. Cháo trai

Gạo xay vỡ nấu nhừ sánh mịn, hòa cùng nước luộc trai ngọt thanh. Thịt trai thái nhỏ xào săn với hành khô và hạt tiêu cho dậy mùi, ăn kèm quẩy giòn, rau răm và hành phi vàng rụm.

2. Canh trai nấu chua

Nấu nước luộc trai trong với dứa, cà chua, me hoặc sấu. Thêm hành lá, thì là để có tô canh chua dịu, ngọt mát, phù hợp những ngày oi bức. Thịt trai chín tới sẽ mềm ngọt.

3. Trai xào lá lốt

Phi thơm hành tỏi, đảo nhanh thịt trai trên lửa lớn cùng nước mắm, hạt nêm. Cuối cùng trút lá lốt thái sợi vào đảo đều là có món mặn ăn kèm cơm nóng.

4. Trai xào sả ớt

Phi sả băm và ớt tươi cho vàng thơm rồi cho thịt trai vào xào. Sả ớt giúp khử mùi tanh còn sót lại, hợp với người thích vị đậm, cay.

5. Trai nướng mỡ hành

Đặt trai đã rửa sạch lên vỉ nướng. Khi vỏ vừa hé miệng, tách bỏ một bên vỏ, rưới mỡ hành và đậu phộng rang giã dập lên rồi nướng thêm vài phút. Chấm cùng muối tiêu chanh hoặc nước mắm chua ngọt.

6. Chả trai chiên

Băm nhỏ thịt trai, trộn đều với giò sống, mộc nhĩ, nấm hương băm nhuyễn và chút thì là. Nặn viên dẹt rồi chiên vàng hai mặt. Chả giòn ngoài, mềm ngọt trong, hợp khẩu vị trẻ nhỏ.

Cháo trai sánh mịn, trai xào lá lốt và canh trai nấu chua thanh mát

Cách bảo quản trai sông

Bảo quản tươi 1-2 ngày: rửa sạch bùn đất bên ngoài vỏ, cho trai vào rổ, phủ khăn ẩm lên trên và đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

rửa sạch bùn đất bên ngoài vỏ, cho trai vào rổ, phủ khăn ẩm lên trên và đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Cấp đông tối đa 1-2 tháng: luộc sơ trai cho hé miệng, tách thịt, làm sạch túi phân đen và rửa hết nhớt. Cho thịt vào hộp kín, đổ ngập nước luộc đã lọc trong rồi cất ngăn đá.

Dụng cụ giúp nấu trai nhanh gọn

Nồi áp suất: nấu cháo trai nhanh nhừ, sánh mịn mà không cần đứng khuấy liên tục.

nấu cháo trai nhanh nhừ, sánh mịn mà không cần đứng khuấy liên tục. Chảo chống dính: xào săn thịt trai trên lửa lớn, hạn chế dính chảo và ra nước làm dai thịt.

xào săn thịt trai trên lửa lớn, hạn chế dính chảo và ra nước làm dai thịt. Nồi chiên không dầu: thay thế bếp than khi làm trai nướng mỡ hành, giúp chín đều và ít khói dầu.

thay thế bếp than khi làm trai nướng mỡ hành, giúp chín đều và ít khói dầu. Rây lọc mắt nhỏ: lọc nước luộc trai nhiều lần để loại bỏ cặn cát li ti trước khi nấu canh hoặc cháo.

Nồi áp suất, chảo chống dính, nồi chiên không dầu và rây lọc giúp nấu món trai nhanh gọn

Lưu ý khi ăn trai sông

Tính hàn: thịt trai có tính hàn, nên tránh ăn cùng lúc hoặc ngay sau khi dùng thực phẩm lạnh như dưa hấu, bia lạnh để ngừa tiêu chảy. Cũng không nên ăn trái cây giàu vitamin C ngay sau bữa ăn có trai.

thịt trai có tính hàn, nên tránh ăn cùng lúc hoặc ngay sau khi dùng thực phẩm lạnh như dưa hấu, bia lạnh để ngừa tiêu chảy. Cũng không nên ăn trái cây giàu vitamin C ngay sau bữa ăn có trai. Phụ nữ mang thai: có thể ăn trai nấu chín kỹ, sơ chế sạch bùn đất. Nên hạn chế trong 3 tháng đầu nếu cơ địa nhạy cảm, dễ lạnh bụng.

có thể ăn trai nấu chín kỹ, sơ chế sạch bùn đất. Nên hạn chế trong 3 tháng đầu nếu cơ địa nhạy cảm, dễ lạnh bụng. Luôn nấu chín: không ăn trai chết, trai có mùi ươn thối hoặc chưa được làm sạch.

Nhìn chung, chỉ cần chọn trai khép vỏ, ngâm nhả bùn đủ 1-2 tiếng và canh lửa vừa tới, bạn sẽ có nguyên liệu ngọt thanh để biến tấu nhiều món cho bữa cơm gia đình.