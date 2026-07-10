Cách đăng ký các gói cước data Viettel giá rẻ và ưu đãi dung lượng lớn mới nhất Tổng hợp các gói data Viettel giá rẻ từ 50.000 đồng với ưu đãi dung lượng lớn, miễn phí TikTok, YouTube và hướng dẫn đăng ký nhanh qua tin nhắn hoặc ứng dụng My Viettel.

Viettel hiện cung cấp hệ thống gói cước data đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ truy cập cơ bản đến giải trí cường độ cao trên các nền tảng mạng xã hội. Việc lựa chọn đúng gói cước không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí hàng tháng mà còn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet trên thiết bị di động.

Danh sách các gói cước data Viettel phổ biến và ưu đãi chi tiết

Dưới đây là bảng tổng hợp các gói cước data được nhiều người dùng quan tâm, phân loại theo mức giá và dung lượng sử dụng:

Tên gói cước Giá cước (tháng) Ưu đãi dung lượng UMAX50N 50.000 VNĐ Không giới hạn dung lượng truy cập ST60N / TRE60 60.000 VNĐ 2GB mỗi ngày ST90N / TRE90 90.000 VNĐ 4GB mỗi ngày SD90 90.000 VNĐ 1.5GB mỗi ngày GIC90N 90.000 VNĐ 1GB mỗi ngày; Miễn phí Facebook, Meta MXH100 100.000 VNĐ 1GB mỗi ngày; Miễn phí Facebook, YouTube, TikTok GIC125N 125.000 VNĐ 7GB mỗi ngày 5G125 125.000 VNĐ 500GB trong 30 ngày SD125T 125.000 VNĐ 10GB mỗi ngày (7GB tại một số tỉnh, 3GB toàn quốc) 5G135N 135.000 VNĐ 6GB mỗi ngày

Lựa chọn gói cước theo nhu cầu thực tế

Tùy vào thói quen sử dụng, người dùng có thể cân nhắc các nhóm gói cước sau:

Nhu cầu cơ bản: Gói UMAX50N là lựa chọn tối ưu cho những ai cần kết nối liên tục mà không muốn lo lắng về việc hết dung lượng giữa chừng.

Gói là lựa chọn tối ưu cho những ai cần kết nối liên tục mà không muốn lo lắng về việc hết dung lượng giữa chừng. Dành cho tín đồ mạng xã hội: Các gói như MXH100 hoặc GIC90N cực kỳ hữu ích nếu bạn thường xuyên xem video trên TikTok, YouTube hoặc lướt Facebook, giúp tiết kiệm dung lượng chính cho các tác vụ khác.

Các gói như hoặc cực kỳ hữu ích nếu bạn thường xuyên xem video trên TikTok, YouTube hoặc lướt Facebook, giúp tiết kiệm dung lượng chính cho các tác vụ khác. Trải nghiệm tốc độ cao: Các gói 5G125 và 5G135N được thiết kế riêng để tận dụng hạ tầng mạng 5G, phù hợp cho việc tải dữ liệu nặng hoặc chơi game trực tuyến.

Hướng dẫn các cách đăng ký data Viettel nhanh chóng

Người dùng có thể thực hiện đăng ký gói cước thông qua ba phương thức phổ biến và đơn giản sau đây:

1. Đăng ký qua tin nhắn SMS

Đây là cách nhanh nhất và không cần kết nối internet tại thời điểm đăng ký. Bạn soạn tin theo cú pháp:

[Tên gói cước] ON gửi 290

Ví dụ: Để đăng ký gói UMAX50N, bạn soạn tin: UMAX50N ON gửi 90 (Lưu ý kiểm tra mã số gửi tin theo hướng dẫn cụ thể của nhà mạng cho từng đầu số).

2. Đăng ký qua ứng dụng My Viettel

Ứng dụng My Viettel cho phép bạn quản lý tài khoản và lựa chọn gói cước trực quan hơn:

Tải và đăng nhập vào ứng dụng My Viettel bằng số điện thoại đang sử dụng. Truy cập mục Gói cước. Tìm kiếm và chọn gói cước phù hợp với nhu cầu. Nhấn Đăng ký và xác nhận thanh toán.

3. Thanh toán qua ví điện tử ZaloPay

Nếu bạn sử dụng ví điện tử, việc đăng ký data cũng rất thuận tiện:

Mở ứng dụng ZaloPay , chọn mục Nạp data .

, chọn mục . Nhập số điện thoại Viettel cần đăng ký.

Chọn gói cước mong muốn trong danh sách hiển thị và tiến hành thanh toán.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng gói cước data

Để tránh phát sinh chi phí không mong muốn, người dùng cần lưu ý các điểm sau: