Cách đặt mua bánh Trung thu doanh nghiệp nhận chiết khấu đến 20% tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi chiết khấu bánh Trung thu lên đến 20% cho các đơn hàng số lượng lớn và doanh nghiệp từ ngày 01/08 đến 25/09/2026.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tối ưu chi phí quà tặng trong mùa Tết Trung Thu 2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi chiết khấu đặc biệt lên đến 20% cho các đơn hàng mua số lượng lớn. Chương trình áp dụng cho toàn bộ sản phẩm bánh Trung Thu dạng hộp với quy trình đặt hàng linh hoạt và hỗ trợ xuất hóa đơn đầy đủ.

Bách hóa XANH áp dụng mức chiết khấu lên đến 20% cho đơn hàng bánh Trung thu số lượng lớn.

Thời gian và hình thức áp dụng ưu đãi

Chương trình ưu đãi quà tặng Trung Thu dành cho doanh nghiệp được triển khai trên toàn hệ thống Bách hóa XANH với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 25/09/2026.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 25/09/2026. Hình thức mua hàng: Áp dụng khi mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc hoặc đặt mua trực tuyến qua website bachhoaxanh.com và ứng dụng Bách hóa XANH.

Áp dụng khi mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc hoặc đặt mua trực tuyến qua website bachhoaxanh.com và ứng dụng Bách hóa XANH. Sản phẩm áp dụng: Tất cả các dòng sản phẩm bánh Trung Thu dạng hộp đang được kinh doanh tại hệ thống.

Quyền lợi dành cho khách hàng doanh nghiệp

Bên cạnh mức chiết khấu giảm giá trực tiếp dựa trên tổng giá trị hóa đơn, khách hàng thu mua số lượng lớn còn nhận được các tiện ích dịch vụ hỗ trợ tối đa khâu hậu cần:

Xuất hóa đơn VAT: Hỗ trợ đầy đủ hóa đơn tài chính hợp lệ cho doanh nghiệp và tổ chức.

Hỗ trợ đầy đủ hóa đơn tài chính hợp lệ cho doanh nghiệp và tổ chức. Giao hàng tận nơi: Dịch vụ giao hàng tận cửa giúp tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển quà tặng.

Dịch vụ giao hàng tận cửa giúp tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển quà tặng. Sản phẩm đa dạng: Nhiều phân khúc bánh Trung Thu dạng hộp từ phổ thông đến cao cấp, đáp ứng ngân sách và nhu cầu tặng quà cho nhân viên cũng như đối tác.

Cách thức đặt hàng nhanh chóng cho doanh nghiệp

Để hoàn tất thủ tục mua bánh Trung Thu số lượng lớn với mức chiết khấu tối ưu, người phụ trách thu mua có thể thực hiện theo các bước sau: