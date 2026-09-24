Cách đặt mua bánh Trung thu giá ưu đãi 19.000 đồng trên website và ứng dụng Bách hóa XANH Từ ngày 21/09/2026, người mua sắm trực tuyến tại Bách hóa XANH có thể rinh ngay bánh Trung thu giá chỉ 19.000 đồng ở mục mua kèm mà không cần đơn hàng tối thiểu.

Chương trình mua sắm trực tuyến tại Bách hóa XANH mang đến cơ hội sở hữu bánh Trung thu với mức giá chỉ 19.000 đồng thông qua tính năng mua kèm trên hệ thống website và ứng dụng di động. Người tiêu dùng không bị ràng buộc bởi mức chi tiêu tối thiểu, tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị quà bánh cho mùa Tết Đoàn viên với chi phí tiết kiệm nhất.

Chi tiết chương trình ưu đãi mua kèm bánh Trung thu 19K

Chính sách ưu đãi đặc biệt này được triển khai đồng bộ trên các kênh bán hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mùa lễ hội. Khách hàng chỉ cần nắm rõ các điều kiện cơ bản sau:

Thời gian áp dụng: Bắt đầu chính thức từ ngày 21/09/2026.

Bắt đầu chính thức từ ngày 21/09/2026. Phạm vi triển khai: Áp dụng cho toàn bộ đơn hàng phát sinh trực tuyến qua Website bachhoaxanh.com hoặc Ứng dụng Bách hóa XANH.

Áp dụng cho toàn bộ đơn hàng phát sinh trực tuyến qua Website bachhoaxanh.com hoặc Ứng dụng Bách hóa XANH. Điều kiện nhận ưu đãi: Không yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu. Khách hàng chỉ cần chọn mua bất kỳ một món hàng nào trên hệ thống là đủ điều kiện mua kèm bánh Trung thu với mức giá 19.000 đồng.

3 bước đặt mua bánh Trung thu 19K trên web và app Bách hóa XANH

Quy trình đặt mua sản phẩm ưu đãi được tích hợp ngay trong giỏ hàng, giúp người mua hoàn tất nhanh chóng chỉ qua ba thao tác:

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và thêm vào giỏ hàng

Mở ứng dụng hoặc truy cập vào trang web của Bách hóa XANH. Bạn tìm kiếm và bấm thêm bất kỳ món hàng sinh hoạt nào cần thiết vào giỏ hàng, chẳng hạn như thực phẩm tươi sống, gia vị hoặc đồ dùng cá nhân.

Bước 2: Truy cập trang Giỏ hàng

Nhấp vào biểu tượng Giỏ hàng ở góc trên màn hình để kiểm tra danh sách sản phẩm vừa chọn. Đây là bước đệm cần thiết trước khi hệ thống kích hoạt bảng danh sách các mặt hàng mua kèm ưu đãi.

Bước 3: Chọn mua kèm bánh Trung thu giá 19.000 đồng

Tại giao diện Giỏ hàng, bạn kéo xuống phần Mua kèm ưu đãi. Sản phẩm bánh Trung thu giá 19.000 đồng sẽ hiển thị tại danh mục này. Trong trường hợp không thấy ngay lập tức, bạn bấm vào nút Xem tất cả để hiển thị toàn bộ danh sách ưu đãi, sau đó bấm chọn Mua để hệ thống tự động ghi nhận bánh vào đơn hàng.

Lưu ý giúp thao tác chốt đơn thành công

Để đơn hàng được xử lý suôn sẻ và nhận hàng đúng hẹn, người tiêu dùng nên lưu ý một số kinh nghiệm thực tế sau: