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Cách dự đoán World Cup nhận voucher X-Men và Purité tại Bách hóa XANH

Vũ Sơn19/06/2026 04:06

Từ ngày 16/06 đến 31/07/2026, người dùng có thể tham gia dự đoán đội thắng World Cup trên ứng dụng Bách hóa XANH để nhận hàng ngàn voucher giảm giá từ các thương hiệu Marico.

Hòa chung không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chương trình "Sôi Động Mùa Bóng - Dự Đoán Đội Thắng" mang đến cơ hội nhận hàng ngàn phiếu giảm giá độc quyền từ các thương hiệu như X-Men, Oliv, Purité. Đây là giải pháp giúp các tín đồ thể thao vừa thỏa mãn đam mê, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm đồ dùng cá nhân cho gia đình.

Hướng dẫn cách tham gia dự đoán đội thắng

Để tham gia chương trình và săn các phần quà hấp dẫn, người dùng cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

  1. Truy cập nền tảng: Mở ứng dụng Bách hóa XANH hoặc truy cập website Bachhoaxanh.com để bắt đầu.
  2. Thực hiện dự đoán: Mỗi khách hàng sẽ có 01 lượt dự đoán đội thắng cho mỗi trận đấu. Bạn có thể tham gia dự đoán cho toàn bộ các trận trong khuôn khổ giải đấu.
  3. Lưu ý khung giờ: Cổng dự đoán sẽ mở vào lúc 12:00 trưa hàng ngày trước ngày diễn ra trận đấu và tự động đóng trước khi trận đấu bắt đầu 30 phút.
Thể lệ và cách thức tham gia dự đoán đội thắng để nhận quà tặng tại Bách hóa XANH

Cơ cấu giải thưởng và cách nhận voucher

Những khách hàng có kết quả dự đoán chính xác 100% sẽ nhận được thông báo trúng giải vào lúc 11:30 hàng ngày. Hệ thống sẽ tự động gửi voucher vào mục "Quà của tôi" trên tài khoản cá nhân. Danh sách quà tặng bao gồm:

  • Voucher 50.000đ: Áp dụng khi mua tắm gội X-Men hoặc X-Men For Boss từ 850g trở lên.
  • Voucher 50.000đ: Áp dụng khi mua sữa tắm Ôliv dung tích 1L.
  • Voucher 20.000đ: Áp dụng cho các sản phẩm sáp, xịt khử mùi X-Men For Boss hoặc combo 2 lăn khử mùi.
  • Voucher 20.000đ: Áp dụng khi mua sản phẩm Purité 620ml.

Các phiếu giảm giá này có thời hạn sử dụng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận. Người dùng có thể quy đổi khi mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị hoặc đặt hàng online vô cùng tiện lợi.

Lịch thi đấu và khung giờ dự đoán tiêu biểu

Để không bỏ lỡ các trận đấu quan trọng, người dùng nên lưu lại lịch trình mở cổng dự đoán của một số trận đấu tiêu biểu dưới đây:

Lịch trình dự đoán các trận đấu tiêu biểu để săn voucher mua sắm miễn phí
Trận đấuThời gian thi đấuMở cổng dự đoánĐóng cổng dự đoán
Argentina vs Algeria08:00 ngày 17/06/202612:00 ngày 16/06/202607:30 ngày 17/06/2026
Anh vs Croatia03:00 ngày 18/06/202612:00 ngày 17/06/202602:30 ngày 18/06/2026
Brazil vs Haiti07:30 ngày 20/06/202612:00 ngày 19/06/202607:00 ngày 20/06/2026
Uruguay vs Tây Ban Nha07:00 ngày 27/06/202612:00 ngày 26/06/202606:30 ngày 27/06/2026

Mẹo nhỏ: Hãy bật tính năng "Nhận thông báo từ ứng dụng" trên điện thoại để nhận lời nhắc mở cổng vào lúc 12:00 trưa mỗi ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội săn quà nào trong suốt mùa bóng.

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