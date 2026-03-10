Cách kích hoạt 3 tính năng bảo vệ mắt ẩn trên Galaxy S26 khi dùng ban đêm Samsung trang bị cho Galaxy S26 các công nghệ như Giảm chớp sáng và Siêu tối, cho phép giảm độ sáng màn hình xuống cực thấp để bảo vệ thị lực người dùng trong bóng tối.

Việc sử dụng điện thoại trong môi trường thiếu sáng là thói quen phổ biến nhưng lại gây ra nhiều tác động tiêu cực đến thị lực do độ sáng cao và hiện tượng nhấp nháy màn hình. Để giải quyết vấn đề này, dòng Galaxy S26 đã được Samsung tích hợp bộ ba công cụ chuyên sâu bao gồm Giảm chớp sáng (Dim strobing), Siêu tối (Extra dim) và Màn hình riêng tư (Privacy Display).

Cơ chế hoạt động của tính năng Giảm chớp sáng (Dim strobing)

Tính năng Giảm chớp sáng được thiết kế để tự động nhận diện và hạ độ sáng màn hình khi hệ thống phát hiện các luồng sáng nhấp nháy mạnh, từ đó giảm thiểu sự khó chịu cho mắt. Đáng chú ý, đây là một giải pháp thuần túy về phần mềm nhằm tăng sự thoải mái, hoàn toàn không can thiệp vào tần số nhấp nháy PWM (Pulse Width Modulation) vật lý của tấm nền màn hình.

Samsung đã âm thầm tích hợp tính năng Giảm chớp sáng (Dim strobing) lên dòng Galaxy S26.

Hiện tại, Giảm chớp sáng hoạt động hiệu quả nhất trên nền tảng YouTube. Tuy nhiên, các ứng dụng mạng xã hội phổ biến khác như TikTok hay Instagram vẫn chưa được hỗ trợ tối ưu. Để kích hoạt, người dùng cần truy cập vào Cài đặt, chọn Hỗ trợ, tìm đến mục Nâng cao khả năng hiển thị và bật công tắc Giảm chớp sáng.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng Giảm chớp sáng (Dim strobing) ngay trong Cài đặt

Tối ưu độ sáng cực thấp với Siêu tối và Màn hình riêng tư

Bên cạnh việc kiểm soát chớp sáng, khả năng điều chỉnh độ sáng tối thiểu cũng rất quan trọng khi sử dụng máy trong phòng tối hoàn toàn. Tính năng Siêu tối (Extra dim), được tối ưu hóa trên nền tảng Android 16, cho phép người dùng ép độ sáng đỉnh xuống thấp hơn 80% so với giới hạn thông thường của hệ điều hành.

Tính năng Extra dim cho phép ép độ sáng đỉnh xuống thấp hơn 80% so với giới hạn thông thường

Đặc biệt, khi kết hợp đồng thời Siêu tối và Màn hình riêng tư (Privacy Display), tổng độ sáng có thể tiếp tục giảm sâu thêm 74%. Sự kết hợp này mang lại trải nghiệm thị giác êm ái, hạn chế tối đa tình trạng lóa mắt. Người dùng có thể thiết lập lối tắt cho các tính năng này trong bảng điều khiển nhanh để thuận tiện sử dụng hàng ngày.

Kết hợp Extra dim và Privacy Display, độ sáng có thể tiếp tục giảm sâu thêm 74%

Thông số kỹ thuật màn hình trên Galaxy S26 Ultra

Mặc dù các tính năng phần mềm mang lại sự cải thiện đáng kể, các chuyên gia công nghệ cho rằng Samsung cần nâng cấp tần số làm mờ PWM trên các thế hệ flagship tiếp theo để giải quyết triệt để vấn đề mỏi mắt từ phần cứng. Dưới đây là thông số màn hình và cấu hình cơ bản của phiên bản cao cấp nhất hiện nay:

Thông số Chi tiết Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 2K, 120Hz Độ sáng tối đa 2600 nits Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM/ROM 12GB / 256GB Pin/Sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W

Nhìn chung, việc bổ sung các tính năng như Giảm chớp sáng hay Siêu tối là những nỗ lực thiết thực của Samsung trong việc tối ưu trải nghiệm người dùng, biến nhược điểm về độ sáng cực cao của màn hình AMOLED trở nên dễ kiểm soát hơn trong bóng tối.