Cách kích hoạt chế độ 24MP trên Galaxy S26 Ultra: Bí mật giúp tối ưu chất lượng ảnh chụp Để sử dụng chế độ chụp ảnh 24MP trên Galaxy S26 Ultra, người dùng cần cài đặt ứng dụng Camera Assistant thay vì các thiết lập mặc định, giúp cân bằng giữa chi tiết và dải tương phản.

Samsung Galaxy S26 Ultra hiện là mẫu flagship sở hữu hệ thống camera tiên tiến nhất của hãng từ trước đến nay. Thiết bị được trang bị cảm biến chính lên tới 200MP cùng camera tele 50MP với khẩu độ mở rộng, cho phép thu nhận ánh sáng tốt hơn và cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh cũng như video. Bên cạnh các tùy chọn độ phân giải quen thuộc như 12MP, 50MP hay 200MP, dòng máy này còn hỗ trợ mức 24MP. Tuy nhiên, một thực tế thú vị là tùy chọn này không xuất hiện sẵn trong cài đặt mặc định.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ chụp 24MP thông qua Camera Assistant

Để truy cập và sử dụng chế độ chụp tĩnh 24MP, người dùng bắt buộc phải cài đặt ứng dụng Camera Assistant. Đây là một ứng dụng chính thức của Samsung có mặt trên kho ứng dụng Galaxy Store, cung cấp các tùy chỉnh chuyên sâu cho hệ thống camera mà trình cài đặt gốc không có sẵn.

Galaxy S26 Ultra sở hữu hệ thống camera tiên tiến

Sau khi tải về và cài đặt thành công, bạn cần mở Camera Assistant và bật tính năng độ phân giải 24MP. Lúc này, tùy chọn 24MP mới chính thức xuất hiện bên trong ứng dụng Camera mặc định của máy. Việc Samsung không tích hợp sẵn tính năng này vào phần mềm gốc được xem là một rào cản nhỏ đối với trải nghiệm người dùng ngay từ khi mở hộp.

Tại sao chế độ 24MP được coi là "điểm ngọt" về chất lượng?

Mỗi mức độ phân giải trên Galaxy S26 Ultra đều phục vụ những mục đích kỹ thuật riêng biệt. Theo phân tích chuyên sâu:

Chế độ 12MP: Thường mang lại kết quả tốt nhất về dải tương phản động (Dynamic Range), khả năng khử nhiễu và độ nhất quán của màu sắc nhờ kỹ thuật gộp điểm ảnh.

Thường mang lại kết quả tốt nhất về dải tương phản động (Dynamic Range), khả năng khử nhiễu và độ nhất quán của màu sắc nhờ kỹ thuật gộp điểm ảnh. Chế độ 50MP và 200MP: Tập trung tối đa vào độ chi tiết, phù hợp khi cần in ấn khổ lớn hoặc cắt xén (crop) ảnh, nhưng đôi khi dải tương phản và màu sắc sẽ không ấn tượng bằng 12MP.

Chế độ 24MP sẽ giúp ảnh sắc nét và chất lượng hơn

Chế độ 24MP đóng vai trò là giải pháp trung hòa. Nó cung cấp độ phân giải cao hơn 12MP để giữ lại nhiều chi tiết hơn, trong khi vẫn duy trì được hiệu suất xử lý hình ảnh và dải tương phản tốt hơn các chế độ siêu phân giải 50MP hay 200MP. Đáng chú ý, chế độ 24MP trong ứng dụng Camera mặc định được tối ưu hoàn toàn cho việc chụp tự động, khác với tùy chọn 24MP trong Expert RAW đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về ISO và tốc độ màn trập.

Thông số kỹ thuật chi tiết dòng Galaxy S26 Series

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số quan trọng của dòng Galaxy S26 Series vừa ra mắt:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch 120Hz 6.7 inch QHD+ 120Hz 6.9 inch 2K 120Hz RAM 12GB 12GB 12GB Camera chính 50MP 50MP 200MP Pin & Sạc 4300 mAh (25W) 4900 mAh (45W) 5000 mAh (60W)

Hiện tại, Samsung đã bắt đầu nhận đặt trước dòng sản phẩm này với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo kế hoạch, những khách hàng đầu tiên sẽ chính thức nhận máy vào lúc 0h sáng ngày 6/3/2026.