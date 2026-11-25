Cách lên thực đơn đám giỗ miền Bắc chuẩn vị truyền thống với mâm cỗ 4 bát 4 đĩa tại nhà Mâm cỗ giỗ miền Bắc theo quy tắc 4 bát 4 đĩa gồm gà luộc, nem rán, xôi gấc, canh măng móng giò; cùng cách chọn nguyên liệu, sơ chế và bảo quản cỗ thừa.

Thực đơn đám giỗ miền Bắc chuẩn mực thường theo cơ cấu 4 bát 4 đĩa, hài hòa giữa món luộc, xào, rán, canh và xôi. Các món cốt lõi gồm gà luộc lá chanh, nem rán, giò lụa, xôi gấc đậu xanh, miến xào lòng mề và canh măng móng giò. Làm đúng từng bước chọn mua, sơ chế và nấu sẽ giúp mâm cỗ tại nhà trang trọng, thanh đạm mà vẫn dễ thực hiện.

Bước 1: Nắm cơ cấu mâm cỗ trước khi đi chợ

Mâm cỗ giỗ Bắc Bộ là bữa cơm cúng gia tiên vào ngày kỵ nhật, đề cao sự chỉn chu, vị thanh và cách bày biện cân đối. Màu sắc thường hài hòa theo ngũ hành: đỏ của xôi gấc, vàng của gà luộc, xanh của rau thơm, nâu của nấm hương và mộc nhĩ.

Bốn bát canh, miến, mọc và bốn đĩa gà, giò, nem, xôi

Hãy chọn một trong hai cấu trúc sau:

Cỗ nhỏ 4 bát 4 đĩa: bát canh măng khô hầm móng giò, canh bóng thả ngũ sắc, miến nấu lòng gà, mọc nấu nấm hương; đĩa gà luộc, giò lụa, nem rán, xôi gấc đậu xanh.

bát canh măng khô hầm móng giò, canh bóng thả ngũ sắc, miến nấu lòng gà, mọc nấu nấm hương; đĩa gà luộc, giò lụa, nem rán, xôi gấc đậu xanh. Cỗ lớn 4 bát 6 đĩa: giữ 4 bát như trên, thêm đĩa nộm thanh mát và đĩa món xào thập cẩm.

Bước 2: Chọn mua nguyên liệu tươi

Nguyên liệu tươi quyết định độ ngon và độ an toàn của cả mâm cỗ. Kiểm tra theo các dấu hiệu sau:

Chọn gà da vàng nhạt, thịt vai có mỡ và măng khô vàng hổ phách

Gà ta thả vườn: chọn gà mái tơ hoặc gà trống thiến nặng khoảng 1,6–1,8 kg, mào đỏ tươi, ức đầy, da vàng nhạt và đàn hồi tốt.

chọn gà mái tơ hoặc gà trống thiến nặng khoảng 1,6–1,8 kg, mào đỏ tươi, ức đầy, da vàng nhạt và đàn hồi tốt. Thịt làm nem: chọn phần mông sấn hoặc vai có lẫn chút mỡ để nhân dẻo, dính.

chọn phần mông sấn hoặc vai có lẫn chút mỡ để nhân dẻo, dính. Giò lụa: màu trắng ngà hơi hồng, bề mặt có lỗ rỗ nhỏ, thơm mùi nước mắm cốt.

màu trắng ngà hơi hồng, bề mặt có lỗ rỗ nhỏ, thơm mùi nước mắm cốt. Măng khô: màu vàng hổ phách tự nhiên, thớ dày, khô ráo, không có mùi hắc của lưu huỳnh.

Tránh mua thịt cấp đông lâu ngày bị chảy nước, thâm tái hoặc có mùi lạ. Rau củ dập úng và đồ hộp chế biến sẵn cũng không nên đưa vào mâm cúng.

Bước 3: Sơ chế sạch, không mùi tanh

Chà gừng, muối và rượu trắng để khử sạch mùi tanh của gà và lòng mề

Gà và lòng mề: chà xát muối hạt, gừng tươi đập dập và rượu trắng khắp trong lẫn ngoài, rồi rửa lại bằng nước sạch. Măng khô: ngâm trong nước vo gạo khoảng 2 ngày, thay nước thường xuyên. Sau đó luộc và xả nước sôi 3–4 lần đến khi nước trong để khử vị đắng. Bóng bì: ngâm cho nở mềm, bóp nhẹ với rượu trắng và gừng giã nát, vắt kiệt dầu mỡ thừa trước khi cắt miếng.

Lưu ý: khi nấu món cúng, hạn chế dùng tỏi quá nồng để giữ sự thanh tịnh cho bàn thờ.

Bước 4: Chế biến các món chính

Gà luộc lá chanh

Luộc nguyên con với lửa nhỏ 25–30 phút để gà chín đều, không nứt da. Tắt bếp, ủ thêm 15 phút rồi vớt ra ngâm nước đá lạnh cho da giòn. Thái lá chanh thành sợi nhỏ rắc lên trên.

Nem rán

Trộn nhân gồm thịt băm, mộc nhĩ, nấm hương, miến dong và cà rốt. Không nhúng nước bánh đa nem miền Bắc trước khi cuốn. Chiên hai lửa để vỏ nem giữ độ giòn lâu. Cẩn thận dầu nóng bắn khi chiên, đảm bảo nem ráo nước trước khi cho vào chảo.

Canh măng khô hầm móng giò

Nấu từ sớm để măng ngấm gia vị. Nếu dùng nồi áp suất điện, thời gian ninh móng giò và măng mềm nhừ khoảng 25–30 phút. Kết quả mong đợi: nước dùng trong, vị ngọt thanh từ xương, măng giòn, móng giò béo mềm.

Canh bóng thả ngũ sắc

Ninh nước dùng từ xương gà cho trong veo. Thêm súp lơ xanh, cà rốt tỉa hoa, đậu Hà Lan, nấm hương, tôm khô, mọc viên và bóng bì mềm dai.

Xôi gấc đậu xanh

Trộn nếp với gấc để có màu đỏ cam, đồ cùng đậu xanh chín mịn. Khi xôi gần chín, rưới chút mỡ gà hoặc dầu ăn để hạt xôi bóng và dẻo suốt nhiều giờ.

Miến xào lòng mề ngô bao tử

Miến xào lòng mề ngô bao tử dai mềm, giòn sần sật

Ngâm miến bằng nước lạnh cho mềm vừa tới, trộn với ít dầu ăn rồi cho vào chảo đảo nhanh tay trên lửa lớn. Sợi miến sẽ tơi, không bị nát.

Nộm ngó sen tai heo

Trộn tai heo luộc và ngó sen tươi với nước mắm pha vừa miệng, rắc lạc rang giã dập và rau răm. Món nộm giúp cân bằng vị và giảm ngấy.

Bước 5: Bảo quản để chuẩn bị trước và dùng cỗ thừa

Trước ngày giỗ: cuốn sẵn nem, xếp vào hộp lót giấy nến rồi cấp đông. Măng khô đã luộc kỹ có thể ngâm trong nước mát sạch để qua đêm.

cuốn sẵn nem, xếp vào hộp lót giấy nến rồi cấp đông. Măng khô đã luộc kỹ có thể ngâm trong nước mát sạch để qua đêm. Sau bữa cỗ: đun sôi lại các món canh, để nguội hoàn toàn rồi mới cất tủ lạnh.

đun sôi lại các món canh, để nguội hoàn toàn rồi mới cất tủ lạnh. Thức ăn thừa: bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, giữ ở ngăn mát 2–4°C và dùng hết trong vòng không quá 2 ngày.

Những lưu ý khi làm cỗ giỗ

Mâm cỗ thường kiêng món sống, gỏi cá tanh, thịt chó, thịt mèo và món quá cay nồng, nhiều tỏi.

Theo phong tục truyền thống, người nấu thường không nếm trực tiếp thức ăn cúng trước khi dâng lên bàn thờ, nên nêm nếm dựa trên tỷ lệ gia vị quen thuộc.

Vào mùa hè, nên ưu tiên món thanh mát như canh ngao nấu chua, nộm dưa leo hoặc củ quả luộc chấm kho quẹt, đồng thời giảm bớt món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Giá trị cốt lõi của mâm cỗ nằm ở sự tinh tế, sạch sẽ và hương vị chuẩn mực của món dân dã, không nhất thiết phải có hải sản đắt tiền.

Có thể thấy, chỉ cần chọn đúng cơ cấu, nguyên liệu tươi và sơ chế kỹ, người nội trợ hoàn toàn có thể tự chuẩn bị mâm cỗ giỗ miền Bắc tươm tất, ấm cúng ngay tại nhà.