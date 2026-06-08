Cách mua gạo ST25 giá ưu đãi và nhận miễn phí thùng đựng gạo 12kg tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH ưu đãi giảm giá sâu các thương hiệu gạo ST25 hàng đầu và tặng thùng đựng gạo Inochi 12kg cao cấp khi mua từ 25kg trong tháng 8.

Gạo ST25 luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt nhờ hạt cơm dẻo, thơm tự nhiên và hương vị đậm đà. Nhằm giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Bách hóa XANH triển khai chương trình khuyến mãi lớn dành cho các thương hiệu gạo đặc sản ST25 từ Mê Gạo, A An và Neptune trong suốt tháng 8.

Chương trình khuyến mãi gạo ST25 kèm quà tặng thùng đựng gạo hấp dẫn tại Bách hóa XANH.

Thông tin chương trình khuyến mãi gạo ST25

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Hình thức mua hàng: Áp dụng trực tiếp tại các cửa hàng hoặc đặt mua trực tuyến qua ứng dụng và website Bách hóa XANH với dịch vụ giao hàng tận nhà.

Chi tiết các mức giảm giá và quà tặng đi kèm

1. Mua lẻ từng túi 5kg với giá ưu đãi

Các sản phẩm gạo thơm đặc sản túi 5kg bao gồm Mê Gạo ST25, Neptune ST25+ Extra và A An ST25+ đều được điều chỉnh giảm từ giá niêm yết 195.000 đồng/túi xuống đồng giá 139.000 đồng/túi (tiết kiệm 56.000 đồng mỗi túi).

2. Tích lũy 5 túi nhận ngay thùng đựng gạo cao cấp

Khi chọn mua đủ 5 túi gạo 5kg (tổng cộng 25kg) thuộc các dòng gạo khuyến mãi trên trong cùng một đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tặng kèm 01 thùng đựng gạo nhựa PP Sendai Inochi 12kg màu trắng. Sản phẩm hỗ trợ bảo quản gạo chống ẩm mốc và ngăn côn trùng hiệu quả.

3. Săn trọn gói combo 25kg giá sỉ

Đối với nhu cầu tiêu thụ lớn của gia đình đông người hoặc cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng có thể chọn mua trực tiếp gói Combo 25kg (gồm 5 túi 5kg) gạo A An ST25+ hoặc Neptune ST25+ Extra với giá giảm từ 950.000 đồng xuống còn 675.000 đồng, đi kèm phần quà thùng đựng gạo Inochi 12kg.