Cách mua mì gói giá rẻ tại Bách hóa XANH tháng 8 với ưu đãi giảm tới 41000 đồng Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi mì gói 3 Miền, Kokomi và Koreno từ 01/08 đến 31/08/2026 với chương trình mua 9 tặng 3 và giảm giá thùng lên đến 41.000 đồng.

Trong tháng 8/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều thương hiệu mì gói như 3 Miền, Kokomi và Koreno. Người tiêu dùng có thể tối ưu chi phí mua sắm thực phẩm với chương trình mua 9 tặng 3 hoặc nhận mức giảm giá trực tiếp tới 41.000 đồng mỗi thùng.

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi được áp dụng đồng bộ trên toàn bộ hệ thống siêu thị cũng như kênh bán hàng trực tuyến của Bách hóa XANH.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Hình thức áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng giao tận nơi qua Website và ứng dụng Bách hóa XANH.

Ưu đãi dành cho mì 3 Miền và 3 Miền Gold

Các sản phẩm mì 3 Miền được giảm giá sâu theo gói lẻ và quy cách thùng 30 gói:

Mì 3 Miền gói 65g (Tôm chua cay, Vị tôm hùm, Gà sợi phở):

Gói lẻ: Giá 3.700 đồng/gói.

Giá 3.700 đồng/gói. Ưu đãi số lượng: Mua 4 gói tặng 1 gói; Mua 9 gói tặng 3 gói (tiết kiệm đến 11.100 đồng).

Mua 4 gói tặng 1 gói; Mua 9 gói tặng 3 gói (tiết kiệm đến 11.100 đồng). Thùng 30 gói: Giá gốc 96.000 đồng, giảm còn 79.000 đồng (tiết kiệm 17.000 đồng).

Mì 3 Miền Gold cao cấp gói 75g (Bò rau thơm, Chua cay Thái, Tôm chua cay, Cay 3 cấp độ):

Gói lẻ: Giá 5.300 đồng/gói.

Giá 5.300 đồng/gói. Ưu đãi số lượng: Mua 4 gói tặng 1 gói; Mua 9 gói tặng 3 gói (tiết kiệm đến 15.900 đồng).

Mua 4 gói tặng 1 gói; Mua 9 gói tặng 3 gói (tiết kiệm đến 15.900 đồng). Thùng 30 gói: Giá gốc 150.000 đồng, giảm còn 109.000 đồng (tiết kiệm 41.000 đồng).

Giảm giá dòng mì Kokomi và Koreno Jumbo

Bên cạnh 3 Miền, hai thương hiệu mì Kokomi và Koreno cũng nhận mức ưu đãi hấp dẫn trong thời gian này: