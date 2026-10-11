Cách mua Pepsi, 7Up, Mirinda 1.5L giá 11.000 đồng ngày 11/11 khi đặt online tại Bách hóa XANH Ngày 11/11, khách đặt online tại Bách hóa XANH có thể mua Pepsi, 7Up, Mirinda 1.5L giá 11.000 đồng/chai nếu là khách mới hoặc có hóa đơn từ 299.000 đồng.

Duy nhất trong ngày 11/11, khách hàng đặt hàng online trên hệ thống Bách hóa XANH có thể mua nước ngọt Pepsi, 7Up hoặc Mirinda dung tích 1.5 lít với giá 11.000 đồng/chai. Có hai cách để nhận mức giá này: là khách hàng mới chưa từng mua nước giải khát có ga tại Bách hóa XANH, hoặc mua sắm đạt hóa đơn từ 299.000 đồng.

Thời gian và phạm vi áp dụng

Thời gian: chỉ diễn ra trong ngày 11/11.

chỉ diễn ra trong ngày 11/11. Phạm vi: dành cho khách hàng đặt online trên toàn hệ thống Bách hóa XANH.

Các sản phẩm được áp dụng giá 11.000 đồng

Chương trình áp dụng cho 3 loại nước ngọt có ga, cùng dung tích 1.5 lít:

Pepsi 1.5 lít: phù hợp dùng kèm đồ nướng hoặc lẩu.

phù hợp dùng kèm đồ nướng hoặc lẩu. 7Up 1.5 lít: vị chanh thanh mát, giúp giải khát và bớt ngấy.

vị chanh thanh mát, giúp giải khát và bớt ngấy. Mirinda 1.5 lít: vị trái cây ngọt.

Dung tích lớn phù hợp cho bữa tiệc tại gia, bữa ăn đông người hoặc dự trữ trong tủ lạnh.

Cách nhận giá 11.000 đồng theo từng đối tượng

Bước 1: Xác định bạn thuộc nhóm nào

Chương trình có hai điều kiện riêng biệt, bạn chỉ cần đáp ứng một trong hai.

Khách hàng mới: chưa từng mua nước giải khát có ga tại Bách hóa XANH. Mức giá 11.000 đồng áp dụng tối đa 1 suất/khách hàng.

chưa từng mua nước giải khát có ga tại Bách hóa XANH. Mức giá 11.000 đồng áp dụng tối đa 1 suất/khách hàng. Mua kèm hóa đơn từ 299.000 đồng: mua các sản phẩm bất kỳ tại Bách hóa XANH để đạt hóa đơn từ 299.000 đồng. Khi đó, bạn được mua Pepsi, 7Up hoặc Mirinda 1.5L với giá 11.000 đồng/chai, tối đa 3 suất/khách hàng.

Bước 2: Đặt hàng online trong ngày 11/11

Truy cập trang chương trình có tên Bật Nắp Chai - Uống Thoải Mái Cùng Pepsi của Bách hóa XANH để chọn sản phẩm và đặt hàng. Lưu ý chương trình chỉ áp dụng cho đơn đặt online, không áp dụng khi mua trực tiếp.

Bước 3: Kiểm tra số lượng và giá trước khi thanh toán

Trước khi xác nhận đơn, hãy kiểm tra số suất đã chọn có nằm trong giới hạn không (1 suất với khách mới, tối đa 3 suất với hóa đơn từ 299.000 đồng). Đồng thời, đối chiếu giá từng chai đã về 11.000 đồng.

Lưu ý khi áp dụng

Ưu đãi chỉ có hiệu lực duy nhất trong ngày 11/11, nên cần đặt hàng trong ngày.

Khách hàng mới là người chưa từng mua nước giải khát có ga tại Bách hóa XANH; nếu đã mua trước đây, bạn cần dùng điều kiện hóa đơn từ 299.000 đồng.

Với điều kiện hóa đơn, mức 299.000 đồng được tính trên các sản phẩm bất kỳ tại Bách hóa XANH.

Nhìn chung, chương trình phù hợp với gia đình cần dự trữ nước giải khát hoặc chuẩn bị cho bữa tiệc tại nhà. Do đó, người mua nên xác định trước điều kiện của mình để đặt đúng số suất được áp dụng.