Cách mua sữa tắm Hazeline 800g giá hời chỉ 79.000 đồng tại Bách hóa XANH Tận hưởng ưu đãi sữa tắm Hazeline chai lớn 800g với giá chỉ 79.000 đồng khi mua sắm tại Bách hóa XANH từ nay đến hết ngày 31/08/2026 qua kênh online hoặc trực tiếp.

Từ ngày 01/07 đến hết 31/08/2026, người tiêu dùng có thể sở hữu sữa tắm Hazeline dung tích 800g với mức giá ưu đãi chỉ 79.000 đồng. Đây là giải pháp giúp các gia đình tối ưu chi phí sinh hoạt hàng ngày thông qua chương trình khuyến mãi quy mô lớn tại hệ thống Bách hóa XANH.

Sữa tắm Hazeline size lớn 800g chỉ 79K tại Bách hóa XANH

Các dòng sữa tắm Hazeline được áp dụng ưu đãi

Chương trình giảm giá áp dụng cho 3 dòng sản phẩm chủ đạo của Hazeline, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc da của chị em phụ nữ:

Yến mạch và dâu tằm: Tập trung vào khả năng dưỡng ẩm sâu và làm sáng da tự nhiên. Thành phần yến mạch hỗ trợ làm sạch dịu nhẹ trong khi dâu tằm giúp da đều màu hơn.

Tập trung vào khả năng dưỡng ẩm sâu và làm sáng da tự nhiên. Thành phần yến mạch hỗ trợ làm sạch dịu nhẹ trong khi dâu tằm giúp da đều màu hơn. Matcha và lựu đỏ: Giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hỗ trợ chống lão hóa và tăng cường độ đàn hồi. Matcha có tác dụng làm dịu da dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

Giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hỗ trợ chống lão hóa và tăng cường độ đàn hồi. Matcha có tác dụng làm dịu da dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Sữa ong chúa và hoa ly: Dòng sản phẩm giúp phục hồi và dưỡng trắng vượt trội nhờ bổ sung vitamin B3, C, E, mang lại hương thơm lôi cuốn và làn da rạng ngời.

Hướng dẫn phương thức mua sắm tiện lợi

Để sở hữu chai sữa tắm dung tích lớn với mức giá tiết kiệm, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai cách thức sau:

Đặt hàng trực tuyến: Người dùng truy cập website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH để đặt hàng. Ưu điểm của phương thức này là tiết kiệm thời gian di chuyển và được hỗ trợ giao hàng tận nhà, không lo phải xách nặng. Mua trực tiếp tại cửa hàng: Khách hàng có thể đến các điểm bán của Bách hóa XANH để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Lưu ý về thời gian và phạm vi áp dụng