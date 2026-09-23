Cách mua sữa thùng Vinamilk online nhận ngay phiếu mua hàng 25K tiết kiệm tại Bách hóa XANH Đặt mua online các dòng sữa thùng Vinamilk tại Bách hóa XANH giúp gia đình tiết kiệm chi tiêu và nhận ngay phiếu mua hàng 25.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo.

Tích trữ sữa thùng là giải pháp quen thuộc giúp các gia đình và mẹ bỉm vừa đảm bảo nguồn dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày, vừa tối ưu ngân sách chi tiêu. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tiện lợi và tiết kiệm, Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi trực tuyến: Tặng ngay phiếu mua hàng 25.000 đồng khi mua 1 thùng sữa Vinamilk, áp dụng cho đơn hàng sữa thùng kế tiếp.

Các bước đặt mua sữa online để nhận ưu đãi

Để tận dụng tối đa khuyến mãi và không phải mang vác các thùng hàng nặng, người tiêu dùng có thể thực hiện theo quy trình đặt hàng trực tuyến đơn giản sau:

Bước 1 - Truy cập kênh mua sắm online: Mở ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại di động hoặc truy cập vào trang web bachhoaxanh.com. Bước 2 - Lựa chọn sản phẩm sữa Vinamilk: Tìm kiếm và thêm vào giỏ hàng ít nhất 1 thùng sữa Vinamilk nằm trong danh mục ưu đãi của chương trình. Bước 3 - Xác nhận đơn và nhận mã khuyến mãi: Hoàn tất các bước thanh toán và đặt hàng giao tận nhà. Ngay sau khi đơn hàng được ghi nhận hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi 01 phiếu mua hàng trị giá 25.000 đồng vào tài khoản của khách hàng. Bước 4 - Sử dụng phiếu mua hàng cho lần mua tiếp theo: Khi phát sinh nhu cầu mua thêm sữa, khách hàng dùng mã phiếu mua hàng 25.000 đồng này để cấn trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng sữa thùng Vinamilk tiếp theo.

Danh sách sản phẩm sữa thùng áp dụng chương trình

Chương trình áp dụng đối với một số dòng sản phẩm sữa thùng phổ biến của Vinamilk, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của mọi lứa tuổi trong gia đình:

Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk dung tích 220ml.

Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng ít đường Vinamilk dung tích 220ml.

Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk dung tích 220ml.

Thùng 12 hộp sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk Sữa tươi 100% loại 1 lít.

Một số lưu ý quan trọng khi tham gia ưu đãi

Chương trình diễn ra từ ngày 19/9 đến hết ngày 30/09/2026 và chỉ áp dụng duy nhất cho các đơn hàng mua sắm online qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH, không áp dụng cho hình thức mua trực tiếp tại cửa hàng.

Bên cạnh việc nhận mã giảm giá 25.000 đồng cho đơn kế tiếp, hình thức đặt mua trực tuyến còn hỗ trợ giao hàng tận nơi, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và công sức vận chuyển các thùng sữa cồng kềnh.