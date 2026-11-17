Cách nấu 4 món miền Trung tại nhà: mì Quảng, bún bò Huế, bánh bèo và cơm gà kiểu Đà Nẵng Hướng dẫn nấu mì Quảng, bún bò Huế, bánh bèo, cơm gà tại nhà với định lượng cụ thể, kèm dụng cụ bếp phù hợp và mẹo ăn đúng vị, chọn đặc sản làm quà.

Muốn nấu món miền Trung tại nhà, bạn có thể bắt đầu từ 4 món dễ làm: mì Quảng, bún bò Huế, bánh bèo và cơm gà kiểu Đà Nẵng. Nguyên liệu mua được ở chợ hoặc siêu thị, thời gian nấu từ khoảng 45 phút đến 2 giờ. Hương vị đặc trưng của ẩm thực miền Trung là cay, mặn đậm, ít béo, ít chua và ngọt vừa.

Hiểu nhanh khẩu vị ẩm thực miền Trung

Khí hậu khắc nghiệt hình thành thói quen ăn mặn, cay và tiết kiệm. Việc ăn ớt còn chịu ảnh hưởng từ văn hóa Champa. Vì vậy món ăn thường cay rõ, mặn đậm và thích vị chát nhẹ.

Ẩm thực vùng này có hai trường phái. Ẩm thực cung đình Huế cầu kỳ, bày biện nhỏ xinh, với hơn 1.300 món ăn và thức uống chia ba hệ: cung đình, chay và dân gian. Trong khi đó, vùng duyên hải như Quảng, Bình Định, Khánh Hòa mộc mạc và nhiều hải sản.

Một số gia vị cần có trong bếp:

Mắm ruốc, mắm nêm: nền vị của nhiều món nước và nước chấm.

nền vị của nhiều món nước và nước chấm. Củ nén, mẻ: tạo mùi thơm và vị chua dịu.

tạo mùi thơm và vị chua dịu. Rau răm, lá lốt: ăn kèm, át mùi tanh.

ăn kèm, át mùi tanh. Ớt: cay rõ, thường dọn riêng.

Cách nấu mì Quảng tôm thịt

Nguyên liệu (3–4 người): 500 g mì Quảng tươi, 300 g tôm, 300 g thịt ba chỉ, 3 củ nén (hoặc hành tím), 1 thìa cà phê bột nghệ, 2 thìa canh dầu ăn, 600 ml nước xương hoặc nước thường, đậu phộng rang, bánh tráng nướng, rau sống.

Ướp tôm và thịt: thái thịt miếng vừa, ướp cùng tôm với nghệ, hành, hạt nêm, nước mắm trong 15 phút. Phi củ nén: làm nóng dầu vừa phải, không để bốc khói, phi đến khi dậy mùi thơm. Nấu nhân: cho thịt vào xào săn, thêm tôm, rót nước xâm xấp rồi ninh lửa nhỏ khoảng 20 phút. Thịt chín kỹ, hết hồng; tôm đổi màu đỏ cam và săn lại là đạt. Hoàn thiện: chần mì qua nước sôi, cho vào tô, chan ít nước, thêm đậu phộng, bánh tráng và rau sống.

Thời gian: khoảng 60 phút. Chỉ chan nước xâm xấp để sợi mì không bị nhão.

Cách nấu bún bò Huế

Nguyên liệu (3–4 người): 1 kg xương heo, 500 g bắp bò, 4 cây sả, 2 thìa canh mắm ruốc, 2 thìa ớt băm, 600 g bún, 2 lít nước.

Ninh xương: chần xương qua nước sôi, rửa sạch, ninh 1–2 giờ cùng sả đập dập. Luộc bắp bò: luộc khoảng 40 phút đến khi đũa xiên xuyên qua dễ, ngâm nước lạnh rồi thái lát. Xử lý mắm ruốc: hòa với nước ấm, để lắng, lọc phần trong cho vào nồi. Tạo màu và vị: phi sả, ớt với ít dầu, cho vào nước dùng và nêm vừa miệng. Hoàn thiện: chan nước thật sôi lên bún và thịt.

Thời gian: khoảng 2 giờ. Mẹo: nêm mắm từ từ, đừng nêm một lần.

Cách làm bánh bèo chén

Nguyên liệu (3–4 người): 250 g bột gạo, 50 g bột năng, 500 ml nước, 300 g tôm, hành lá, nước mắm pha ngọt cay.

Pha bột với nước, thêm chút muối, nghỉ 30 phút. Quét dầu vào chén, đổ khoảng 2 thìa bột mỗi chén. Hấp lửa vừa 8–10 phút đến khi bánh trong và chín hẳn. Xào tôm băm với hành, nêm vừa, rắc lên bánh. Chan nước mắm pha ngọt cay.

Thời gian: khoảng 45 phút. Mẹo: nước hấp phải sôi trước khi xếp chén, bánh mới có lõm đẹp.

Cách nấu cơm gà kiểu Đà Nẵng

Nguyên liệu (3–4 người): 1 con gà ta nhỏ khoảng 1,2 kg, 3 chén gạo, 1 củ nghệ nhỏ, rau răm, hành tím, nước mắm.

Luộc gà: luộc với muối đến chín tới xương; chọc đùi thấy nước trong, không còn hồng. Lấy nước nghệ: giã nghệ riêng, vắt lấy nước. Nấu cơm: nấu gạo với nước luộc gà và nước nghệ, lượng nước như nấu cơm thường. Làm gà xé: xé gà, trộn rau răm, hành tím, nêm chút tiêu.

Thời gian: khoảng 60 phút. Mẹo: giã nghệ riêng để khỏi dây màu. Nếu mới tập nấu, bạn nên bắt đầu từ món này vì ít bước và dễ canh lửa.

Dụng cụ bếp nên có

Nồi áp suất: hầm xương, nấu nước lèo cho bún bò Huế, mì Quảng, rút ngắn thời gian ninh mà nước vẫn ngọt.

hầm xương, nấu nước lèo cho bún bò Huế, mì Quảng, rút ngắn thời gian ninh mà nước vẫn ngọt. Nồi cơm điện: nấu cơm gà bằng nước luộc gà đều hạt, hấp bột bánh bèo tiện tay.

nấu cơm gà bằng nước luộc gà đều hạt, hấp bột bánh bèo tiện tay. Bếp từ hoặc bếp hồng ngoại: xào tôm thịt, phi củ nén, chỉnh lửa ổn định để giữ nước dùng sôi nhẹ.

xào tôm thịt, phi củ nén, chỉnh lửa ổn định để giữ nước dùng sôi nhẹ. Máy xay: xay nước chấm, sả, tỏi, củ nén đồng đều, đỡ công giã tay.

Lưu ý an toàn: dầu nóng dễ bắn nên không để bốc khói khi phi hành. Khi dùng nồi áp suất, hãy xả hết hơi trước khi mở nắp. Nước dùng và nước hấp đang sôi có thể gây bỏng.

Mẹo ăn đúng vị

Cơm hến: dùng cơm nguội khô hạt, húp bát nước hến nóng riêng để giảm cay.

dùng cơm nguội khô hạt, húp bát nước hến nóng riêng để giảm cay. Bánh mì kẹp bột lọc: nên ăn nóng ngay, mang đi xa dễ ỉu vì hơi nước từ nhân.

nên ăn nóng ngay, mang đi xa dễ ỉu vì hơi nước từ nhân. Người ăn cay kém: gọi ớt riêng và dặn bớt mắm.

gọi ớt riêng và dặn bớt mắm. Mì Quảng: ăn với bánh tráng nướng bẻ nhỏ, đậu phộng rang, rau sống, rau muống chẻ và ớt; vắt thêm chanh, trộn đều, ăn khi còn nóng.

Mẹo chọn đặc sản miền Trung làm quà

Bạn có thể chọn nước mắm, tương ớt, mắm ruốc, bánh tráng, bánh ít lá gai, mè xửng hoặc kẹo cu đơ. Khi mua, hãy làm theo các bước sau:

Xem nhãn: kiểm tra tên cơ sở, địa chỉ, ngày sản xuất, hạn dùng, thành phần. Kiểm tra bao bì: nắp, chai, túi phải còn kín, không phồng, không rò rỉ. Đóng gói đi xa: gói nước mắm, tương ớt trong túi nilon, đặt giữa quần áo. Bảo quản bánh: chọn bánh ít lá gai ở nơi bán uy tín, ăn sớm, để chỗ mát; bánh đã mở thì cất ngăn mát.

Với nước mắm Tĩn, sản phẩm được ủ cá cơm với muối tỉ lệ khoảng 3:1 trong 12–24 tháng.

Câu hỏi thường gặp

Món miền Trung nào dễ làm tại nhà nhất? Cơm gà, bánh bèo và mì Quảng gà hoặc tôm thịt là những món dễ bắt đầu vì nguyên liệu mua được ở chợ và cách làm không quá phức tạp.

Chọn quán bún cá Nha Trang thế nào? Bún cá Nha Trang gồm bún, nước dùng từ cá, chả cá và có quán thêm sứa. Bạn nên chọn quán đông khách địa phương, nước dùng trong, không tanh, rau sống tươi.

Ẩm thực miền Trung khác hai miền còn lại ở điểm nào? Miền Trung cay và mặn đậm hơn. Ẩm thực miền Bắc thanh nhẹ, còn miền Nam ngọt hơn và dùng nhiều nước cốt dừa, rau thơm. Người ăn nhạt nên dặn bớt mắm, ớt khi gọi món.

Quán xá thay đổi nhanh, vì vậy bạn nên hỏi người địa phương hoặc kiểm tra lại giờ mở cửa trước khi đi. Hãy thử ăn tại chỗ, rồi vào bếp làm lại cho cả nhà.