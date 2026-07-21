Cách nhận bộ 3 ly thủy tinh cao cấp miễn phí khi mua sắm online tại Bách hóa XANH Khách hàng nhận ngay bộ 3 ly thủy tinh khi mua online bánh kẹo từ 200.000 đồng hoặc trà, cà phê từ 250.000 đồng tại Bách hóa XANH từ ngày 18/07 đến 31/07/2026.

Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến. Từ ngày 18/07 đến hết ngày 31/07/2026, người tiêu dùng có cơ hội nhận bộ 3 ly thủy tinh cao cấp khi hoàn tất các đơn hàng bánh kẹo hoặc thức uống đạt giá trị quy định.

Điều kiện và hình thức nhận quà

Để tham gia chương trình và nhận quà tặng, khách hàng cần lưu ý các quy định cụ thể về hình thức mua sắm và thời gian áp dụng như sau:

Hình thức áp dụng: Đặc quyền này chỉ dành cho khách hàng đặt hàng trực tiếp qua website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH. Chương trình không áp dụng cho hình thức mua hàng trực tiếp tại siêu thị.

Đặc quyền này chỉ dành cho khách hàng đặt hàng trực tiếp qua website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH. Chương trình không áp dụng cho hình thức mua hàng trực tiếp tại siêu thị. Thời gian diễn ra: Từ ngày 18/07 đến hết ngày 31/07/2026.

Từ ngày 18/07 đến hết ngày 31/07/2026. Giới hạn quà tặng: Mỗi hóa đơn đủ điều kiện theo quy định sẽ được tặng tối đa 01 bộ quà tặng.

Các bước gom đơn nhận bộ 3 ly thủy tinh

Người tiêu dùng có thể lựa chọn một trong hai phương thức gom đơn hàng sau đây để nhận bộ ly thủy tinh về gia đình:

1. Đối với nhóm mặt hàng bánh kẹo

Khách hàng sẽ được tặng ngay bộ quà tặng khi hóa đơn mua các sản phẩm bánh kẹo đạt từ 200.000 đồng. Danh mục này áp dụng rộng rãi cho nhiều mặt hàng như bánh tươi, bánh bông lan, bánh quy và các loại kẹo đang kinh doanh tại hệ thống.

Ưu đãi tặng bộ 3 ly thủy tinh áp dụng cho đơn hàng bánh kẹo từ 200.000 đồng khi mua online.

2. Đối với nhóm trà, cà phê và bột dinh dưỡng

Với các sản phẩm thuộc ngành hàng thức uống và dinh dưỡng, khách hàng cần hoàn tất hóa đơn từ 250.000 đồng để nhận quà. Các nhóm sản phẩm cụ thể bao gồm:

Trà: Các loại trà túi lọc, trà khô truyền thống và trà hòa tan.

Các loại trà túi lọc, trà khô truyền thống và trà hòa tan. Cà phê: Bao gồm cà phê hòa tan và cà phê pha phin.

Bao gồm cà phê hòa tan và cà phê pha phin. Bột dinh dưỡng: Các loại ngũ cốc, yến mạch và bột dinh dưỡng liên quan.

Lưu ý về số lượng quà tặng

Do số lượng quà tặng có hạn, chương trình khuyến mãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến tại một số khu vực nếu kho quà đã hết. Người dùng nên nhanh chóng chốt đơn trên ứng dụng hoặc website để đảm bảo quyền lợi. Bộ ly thủy tinh cao cấp với thiết kế bắt mắt có thể sử dụng linh hoạt để pha trà, cà phê hoặc các loại sữa hạt trong gia đình.