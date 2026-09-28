Cách nhận ngay tập tô màu cho bé khi mua 3 lốc sữa Dutch Lady tại Bách hóa XANH tiện lợi Chương trình Brand Month Dutch Lady tại Bách hóa XANH tặng ngay 1 tập tô màu sáng tạo khi khách mua 3 lốc sữa từ 01/10 đến 30/11/2026, hỗ trợ giao hàng tận nơi.

Phụ huynh vừa có thể bổ sung dinh dưỡng chất lượng cho con, vừa mang về món quà rèn luyện tư duy bổ ích nhờ chương trình ưu đãi Brand Month của Dutch Lady kết hợp cùng chuỗi siêu thị Bách hóa XANH. Chỉ với thao tác chọn mua 3 lốc sữa nằm trong danh mục áp dụng, khách hàng sẽ được tặng kèm một tập tô màu thiết kế độc quyền.

Thể lệ và thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi "Cho con mạnh mẽ lớn khôn mỗi ngày" diễn ra liên tục trong 2 tháng, từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Ưu đãi được áp dụng đồng thời cho khách hàng đặt mua online qua ứng dụng hoặc website của Bách hóa XANH, cũng như khách ghé mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Về cơ chế ưu đãi, mỗi hóa đơn mua đủ 03 lốc sữa thuộc danh sách quy định sẽ nhận ngay 01 tập tô màu xinh xắn trong bộ sưu tập của Dutch Lady, giúp trẻ thỏa sức phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện sự khéo léo.

Các sản phẩm Dutch Lady áp dụng nhận quà tặng

Chương trình áp dụng đối với 2 dòng sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc dành cho trẻ em:

Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Dutch Lady 180ml: Hương vị thanh nhẹ, hàm lượng đường thấp và giàu canxi giúp xương chắc khỏe.

Hương vị thanh nhẹ, hàm lượng đường thấp và giàu canxi giúp xương chắc khỏe. Lốc 4 hộp thức uống dinh dưỡng Dutch Lady OmegaSmart ít đường 110ml: Bổ sung DHA và nhóm dưỡng chất Omega hỗ trợ phát triển trí não cho bé.

Cách đặt mua online để nhận hàng và quà tặng tận nhà

Để tiết kiệm thời gian vận chuyển những lốc sữa nặng, người tiêu dùng có thể đặt hàng trực tuyến thông qua các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại hoặc truy cập trực tiếp vào website bachhoaxanh.com. Bước 2: Tìm kiếm và thêm đủ 3 lốc sữa Dutch Lady (thuộc 2 dòng sản phẩm nêu trên) vào giỏ hàng. Bước 3: Kiểm tra giỏ hàng để xác nhận hệ thống đã tự động thêm phần quà tập tô màu vào đơn. Bước 4: Điền địa chỉ nhận hàng và tiến hành hoàn tất đơn để nhân viên hỗ trợ giao tận cửa nhà.

Số lượng quà tặng tập tô màu có hạn theo thời gian diễn ra chương trình, phụ huynh nên chủ động lên kế hoạch mua sắm sớm để chuẩn bị nguồn sữa đầy đủ cho bé và không bỏ lỡ phần quà ý nghĩa này.