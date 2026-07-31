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Cách nhận phiếu mua hàng 10.000 đồng mua nước mắm online tại Bách hóa XANH

Vũ Sơn31/07/2026 18:24

Hướng dẫn chi tiết cách nhận phiếu mua hàng 10.000 đồng khi chọn mua nước mắm từ 69.000 đồng trên ứng dụng và website Bách hóa XANH.

Người tiêu dùng có thể nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng áp dụng cho các đơn hàng mua nước mắm từ 69.000 đồng khi đặt hàng qua kênh trực tuyến của Bách hóa XANH. Chương trình áp dụng cho các sản phẩm nước mắm thuộc thương hiệu Thuận Phát, Liên Thành và Hưng Thịnh.

Tặng Phiếu mua hàng 10k mua nước mắm từ 69k độc quyền Online

Điều kiện và thời gian áp dụng ưu đãi

Chương trình trợ giá diễn ra trong thời gian ngắn với các quy định cụ thể như sau:

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 31/07/2026 đến hết ngày 02/08/2026.
  • Phạm vi áp dụng: Chỉ dành riêng cho khách hàng mua sắm trực tuyến thông qua website bachhoaxanh.com hoặc ứng dụng di động Bách hóa XANH.
  • Sản phẩm áp dụng: Nước mắm truyền thống thuộc các thương hiệu Thuận Phát, Liên Thành và Hưng Thịnh.
  • Điều kiện giá trị đơn hàng: Tổng giá trị các sản phẩm nước mắm trong giỏ hàng đạt từ 69.000 đồng trở lên.

2 cách nhận phiếu mua hàng 10.000 đồng đơn giản

Người dùng có thể thực hiện theo một trong hai cách dưới đây để lưu mã giảm giá vào tài khoản cá nhân:

  1. Cách 1: Thu thập qua mục Tài khoản

    Mở ứng dụng hoặc truy cập website Bách hóa XANH, chọn mục Tài khoản của bạn, sau đó chọn Phiếu mua hàng và nhấn nút thu thập mã 10.000 đồng áp dụng cho đơn hàng nước mắm từ 69.000 đồng.

  2. Cách 2: Nhận mã trực tiếp từ banner trang chủ

    Tại trang chủ của website hoặc ứng dụng, người dùng nhấn vào banner quảng cáo của chương trình ưu đãi nước mắm để hệ thống tự động lưu phiếu mua hàng vào ví.

Cách sử dụng phiếu mua hàng khi đặt hàng

Sau khi thu thập mã thành công, việc áp dụng ưu đãi được thực hiện theo các bước sau:

  1. Tìm kiếm và chọn mua các sản phẩm nước mắm Thuận Phát, Liên Thành hoặc Hưng Thịnh.
  2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng sao cho tổng giá trị nước mắm đạt tối thiểu 69.000 đồng.
  3. Chuyển sang màn hình thanh toán. Hệ thống sẽ tự động trừ 10.000 đồng trực tiếp vào tổng tiền đơn hàng.

Sau khi hoàn tất đặt hàng, sản phẩm sẽ được giao đến tận địa chỉ người mua đăng ký.

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        Cách nhận phiếu mua hàng 10.000 đồng mua nước mắm online tại Bách hóa XANH
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