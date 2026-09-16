Cách nhận phiếu mua hàng 30.000 đồng khi tải ứng dụng Bách hóa XANH áp dụng cho đơn từ 150K Từ ngày 16/09, Bách hóa XANH triển khai ưu đãi tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng cho khách tải ứng dụng lần đầu hoặc chưa phát sinh đơn hàng kể từ đầu năm 2025.

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm tiện ích mua sắm trực tuyến, Bách hóa XANH triển khai chương trình tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cho người dùng thiết bị di động. Ưu đãi áp dụng trực tiếp cho các đơn hàng có giá trị từ 150.000 đồng trở lên khi mua sắm qua ứng dụng.

Điều kiện và đối tượng tham gia nhận phiếu mua hàng

Chương trình bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/09/2026 cho đến khi có thông báo mới từ hệ thống. Để nhận được mã giảm giá, tài khoản người dùng cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Đối tượng áp dụng: Khách hàng lần đầu tải và đăng nhập ứng dụng Bách hóa XANH, hoặc những khách hàng chưa từng phát sinh đơn hàng trên ứng dụng kể từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm đăng nhập. Khách hàng từng đặt hàng qua website nhưng chưa sử dụng ứng dụng di động vẫn thuộc diện được nhận quà.

Khách hàng lần đầu tải và đăng nhập ứng dụng Bách hóa XANH, hoặc những khách hàng chưa từng phát sinh đơn hàng trên ứng dụng kể từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm đăng nhập. Khách hàng từng đặt hàng qua website nhưng chưa sử dụng ứng dụng di động vẫn thuộc diện được nhận quà. Quy định sử dụng: Phiếu mua hàng có giá trị 30.000 đồng, dùng để thanh toán cho toàn bộ danh mục sản phẩm đang kinh doanh trên hệ thống với đơn hàng đạt giá trị tối thiểu từ 150.000 đồng.

Phiếu mua hàng có giá trị 30.000 đồng, dùng để thanh toán cho toàn bộ danh mục sản phẩm đang kinh doanh trên hệ thống với đơn hàng đạt giá trị tối thiểu từ 150.000 đồng. Thời hạn ưu đãi: Mã giảm giá có giá trị sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm hệ thống chuyển vào ví tài khoản.

Hướng dẫn 3 bước nhận và áp dụng ưu đãi

Người dùng có thể kích hoạt mã giảm giá nhanh chóng thông qua các thao tác cụ thể: