Cách nhận phiếu mua hàng 30.000 đồng khi tải ứng dụng Bách hóa XANH áp dụng cho đơn từ 150K
Từ ngày 16/09, Bách hóa XANH triển khai ưu đãi tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng cho khách tải ứng dụng lần đầu hoặc chưa phát sinh đơn hàng kể từ đầu năm 2025.
Nhằm khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm tiện ích mua sắm trực tuyến, Bách hóa XANH triển khai chương trình tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cho người dùng thiết bị di động. Ưu đãi áp dụng trực tiếp cho các đơn hàng có giá trị từ 150.000 đồng trở lên khi mua sắm qua ứng dụng.
Điều kiện và đối tượng tham gia nhận phiếu mua hàng
Chương trình bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/09/2026 cho đến khi có thông báo mới từ hệ thống. Để nhận được mã giảm giá, tài khoản người dùng cần đáp ứng các tiêu chí sau:
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng lần đầu tải và đăng nhập ứng dụng Bách hóa XANH, hoặc những khách hàng chưa từng phát sinh đơn hàng trên ứng dụng kể từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm đăng nhập. Khách hàng từng đặt hàng qua website nhưng chưa sử dụng ứng dụng di động vẫn thuộc diện được nhận quà.
- Quy định sử dụng: Phiếu mua hàng có giá trị 30.000 đồng, dùng để thanh toán cho toàn bộ danh mục sản phẩm đang kinh doanh trên hệ thống với đơn hàng đạt giá trị tối thiểu từ 150.000 đồng.
- Thời hạn ưu đãi: Mã giảm giá có giá trị sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm hệ thống chuyển vào ví tài khoản.
Hướng dẫn 3 bước nhận và áp dụng ưu đãi
Người dùng có thể kích hoạt mã giảm giá nhanh chóng thông qua các thao tác cụ thể:
- Bước 1: Tải ứng dụng về máy. Truy cập kho ứng dụng Apple App Store (đối với thiết bị iOS như iPhone, iPad) hoặc Google CH Play (đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Xiaomi, Oppo) rồi tìm kiếm từ khóa Bách hóa XANH để tải về.
- Bước 2: Đăng nhập tài khoản. Mở ứng dụng sau khi cài đặt hoàn tất, nhập số điện thoại cá nhân và thực hiện xác thực để tạo hoặc liên kết tài khoản.
- Bước 3: Kiểm tra và áp dụng mã khi thanh toán. Hệ thống sẽ tự động rà soát điều kiện của tài khoản. Nếu đạt yêu cầu, phiếu mua hàng 30.000 đồng sẽ lập tức hiển thị trong mục "Phiếu mua hàng". Khi đặt hàng với giỏ hàng đạt từ 150.000 đồng, chọn phiếu này tại bước thanh toán để được khấu trừ trực tiếp vào tổng hóa đơn.