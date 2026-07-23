Cách nhận phiếu mua hàng giảm 20.000 đồng mua mì ăn liền online tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH tặng phiếu mua hàng 20.000 đồng cho đơn mì ăn liền từ 150.000 đồng khi mua online từ 23/07 đến 26/07/2026. Xem ngay cách nhận mã ưu đãi nhanh chóng.

Chương trình ưu đãi chớp nhoáng từ Bách hóa XANH mang đến cho khách hàng cơ hội nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng khi mua sắm mì ăn liền qua nền tảng trực tuyến. Đây là giải pháp tiết kiệm hiệu quả cho các gia đình có nhu cầu tích trữ thực phẩm tiện lợi.

Chương trình tặng phiếu mua hàng giảm 20.000 đồng khi mua mì ăn liền trực tuyến tại Bách hóa XANH.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi

Chương trình tặng phiếu mua hàng được triển khai với các thông tin cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 23/07/2026 đến hết ngày 26/07/2026.

Bắt đầu từ ngày 23/07/2026 đến hết ngày 26/07/2026. Phạm vi áp dụng: Chỉ dành riêng cho đơn hàng mua trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động Bách hóa XANH (không áp dụng mua trực tiếp tại siêu thị).

Chỉ dành riêng cho đơn hàng mua trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động Bách hóa XANH (không áp dụng mua trực tiếp tại siêu thị). Nội dung ưu đãi: Tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng tự động áp dụng khi đơn hàng có các sản phẩm mì ăn liền đạt tổng giá trị từ 150.000 đồng trở lên.

Các bước lấy mã giảm giá 20.000 đồng

Người dùng có thể thực hiện một trong hai cách đơn giản sau để lưu phiếu mua hàng vào tài khoản:

Cách 1: Nhận mã qua mục Tài khoản

Mở ứng dụng hoặc truy cập website Bách hóa XANH và tiến hành đăng nhập tài khoản. Nhấn chọn mục Tài khoản của bạn trên giao diện người dùng. Chọn mục Phiếu mua hàng và bấm lấy mã trị giá 20.000 đồng.

Cách 2: Nhận mã trực tiếp từ banner quảng cáo

Truy cập vào trang chủ website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Nhấp trực tiếp vào banner quảng cáo chương trình tặng mã mua mì ăn liền xuất hiện tại màn hình chính để lưu phiếu thành công.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng mã giảm giá

Để đảm bảo áp dụng thành công mã ưu đãi, người mua cần lưu ý các điều kiện sau: