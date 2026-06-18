Cách nhận voucher 20.000 đồng khi đánh giá ứng dụng Bách hóa XANH Chỉ với 3 bước đơn giản gồm đánh giá ứng dụng và điền thông tin, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu mua hàng 20.000 đồng từ Bách hóa XANH để tiết kiệm chi phí đi chợ.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm đi chợ trực tuyến tốt nhất, Bách hóa XANH triển khai chương trình tặng quà tri ân cho khách hàng. Chỉ cần dành ra khoảng 1 phút để để lại đánh giá trên các kho ứng dụng, người dùng sẽ nhận ngay một phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng.

Chương trình đánh giá ứng dụng nhận quà tri ân từ Bách hóa XANH

Quyền lợi khi tham gia đánh giá

Mọi ý kiến đóng góp, từ lời khen ngợi đến những báo lỗi kỹ thuật, đều được đội ngũ phát triển ứng dụng ghi nhận để cải thiện hệ thống. Khi hoàn tất quá trình đánh giá và xác nhận thông tin, khách hàng sẽ nhận được:

01 Phiếu mua hàng (Voucher) trị giá 20.000 đồng.

Điều kiện áp dụng: Dành cho đơn hàng có giá trị từ 400.000 đồng trở lên.

Hướng dẫn 3 bước nhận voucher chi tiết

Người dùng có thể dễ dàng rinh quà về tài khoản thông qua các bước thực hiện cụ thể sau đây:

Bước 1: Để lại đánh giá trên App Store hoặc CH Play

Đầu tiên, bạn mở ứng dụng App Store (đối với thiết bị iOS) hoặc CH Play (đối với thiết bị Android). Tìm kiếm từ khóa Bách hóa XANH, sau đó chọn số sao xếp hạng và viết nội dung chia sẻ cảm nhận hoặc góp ý về trải nghiệm sử dụng ứng dụng.

Mẹo nhỏ: Sau khi viết xong, hãy sao chép (copy) lại đoạn nội dung đánh giá này để sử dụng cho bước tiếp theo.

Bước 2: Điền biểu mẫu xác nhận nhận quà

Khách hàng truy cập vào đường link biểu mẫu do Bách hóa XANH cung cấp và điền các thông tin sau:

Họ và tên: Tên đầy đủ của người tham gia. Số điện thoại: Nhập chính xác số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản mua hàng trên ứng dụng Bách hóa XANH. Nền tảng đánh giá: Chọn hệ điều hành bạn đã dùng để để lại đánh giá (iOS hoặc Android). Nội dung đánh giá: Dán (paste) lại đoạn nội dung đã viết ở Bước 1 để hệ thống đối chiếu.

Bước 3: Xác nhận chính sách bảo mật

Tại cuối biểu mẫu, người dùng cần đọc kỹ Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Bách hóa XANH và tích chọn vào ô Đồng ý để hoàn tất quy trình.

Hoàn tất các bước điền thông tin để hệ thống ghi nhận và trả thưởng

Các lưu ý quan trọng về chương trình

Để đảm bảo nhận được quà tặng thành công, khách hàng cần lưu ý một số quy định sau:

Hình thức trả thưởng: Mã giảm giá 20.000 đồng sẽ được gửi trực tiếp vào mục "Quà của tôi" trên ứng dụng Bách hóa XANH.

Mã giảm giá 20.000 đồng sẽ được gửi trực tiếp vào mục "Quà của tôi" trên ứng dụng Bách hóa XANH. Thời gian xử lý: Hệ thống sẽ tự động gửi voucher trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin thành công.

Hệ thống sẽ tự động gửi voucher trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin thành công. Giới hạn tham gia: Mỗi số điện thoại hoặc tài khoản chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Mỗi số điện thoại hoặc tài khoản chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Thời hạn chương trình: Số lượng voucher có hạn, do đó chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết quà tặng.

Việc chia sẻ trải nghiệm thực tế không chỉ giúp cộng đồng người dùng có cái nhìn khách quan mà còn là cơ hội để bạn tiết kiệm chi phí mua sắm thực phẩm và đồ dùng gia đình hàng ngày.