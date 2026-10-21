Cách săn bánh kẹo và cà phê đồng giá chỉ 9K trên Bách hóa XANH online tiết kiệm chi tiêu Bách hóa XANH tung ưu đãi Vua Bánh Hộp từ 22/10 đến 25/10/2026 khi mua online, khách hàng được mua bánh kẹo, cà phê với giá chỉ 9.000 đồng khi hóa đơn đủ điều kiện.

Chương trình khuyến mãi "Vua Bánh Hộp - 9K" do Bách hóa XANH triển khai mang đến cơ hội mua sắm các sản phẩm ăn vặt và đồ uống với mức giá chỉ 9.000 đồng. Sự kiện diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 22/10/2026 đến hết ngày 25/10/2026, áp dụng độc quyền cho các đơn hàng trực tuyến qua website và ứng dụng.

Các bước săn khuyến mãi bánh kẹo 9K trực tuyến

Để tối ưu hóa chi phí khi mua sắm bánh kẹo và cà phê trong đợt giảm giá này, người tiêu dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Tải và truy cập nền tảng trực tuyến: Mở ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại hoặc truy cập trực tiếp vào website bachhoaxanh.com trong thời gian diễn ra chương trình từ 22/10 đến 25/10/2026. Chọn sản phẩm Flashsale đồng giá 9.000 đồng: Tìm kiếm các mặt hàng nằm trong danh mục xả hàng chớp nhoáng và cho vào giỏ hàng. Mỗi khách hàng được áp dụng mua tối đa 1 sản phẩm cho mỗi loại. Tích lũy hóa đơn đạt mốc 199.000 đồng: Lựa chọn thêm các mặt hàng thuộc nhóm bánh kẹo, cà phê, trà, snack, đậu phộng hoặc trái cây sấy để tổng giá trị đơn hàng đạt từ 199.000 đồng trở lên. Chọn quà mua kèm giá 9.000 đồng: Sau khi đạt đủ điều kiện hóa đơn, hệ thống sẽ mở quyền mua kèm 1 sản phẩm giá trị cao với mức giá ưu đãi 9.000 đồng trước khi tiến hành thanh toán. Hoàn tất đặt hàng và chờ giao tận nơi: Kiểm tra lại giỏ hàng, nhập địa chỉ nhận hàng và xác nhận thanh toán để đội ngũ giao hàng vận chuyển tận nhà.

Danh mục sản phẩm áp dụng ưu đãi

Chương trình ưu đãi đợt này được chia thành hai nhóm chính giúp người mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng:

1. Sản phẩm Flashsale đồng giá 9.000 đồng

Nhóm này quy tụ nhiều sản phẩm giảm sâu so với mức giá niêm yết ban đầu:

Hộp quà tặng : Hộp quà máy thổi bong bóng và kẹo Corniche (giá gốc 118.000 đồng), hộp quà tặng Bách Hóa Xinh Orion 230g (giá gốc 65.000 đồng), set quà Meiji hồng (giá gốc 59.000 đồng).

: Hộp quà máy thổi bong bóng và kẹo Corniche (giá gốc 118.000 đồng), hộp quà tặng Bách Hóa Xinh Orion 230g (giá gốc 65.000 đồng), set quà Meiji hồng (giá gốc 59.000 đồng). Bánh tươi và snack : Bánh Croissant mini Cobi phủ socola, matcha hoặc hương dâu; combo snack bắp vị kem và caramen 100g; bánh xốp ống Jojo; snack rong biển cuộn Kimmy.

: Bánh Croissant mini Cobi phủ socola, matcha hoặc hương dâu; combo snack bắp vị kem và caramen 100g; bánh xốp ống Jojo; snack rong biển cuộn Kimmy. Kẹo ngọt: Túi kẹo cứng Bốn Mùa trái cây loại 650g (giá gốc 56.000 đồng).

2. Đặc quyền mua kèm với hóa đơn từ 199.000 đồng

Khi giỏ hàng gồm bánh kẹo, trà, cà phê cán mốc 199.000 đồng, khách hàng có thể mua thêm 1 trong các sản phẩm sau với giá 9.000 đồng:

Cà phê hòa tan (giá gốc 53.000 - 59.000 đồng) : Cà phê Muối, Cà phê Sữa đá hoặc Cà phê Dừa thương hiệu Ông Bầu.

: Cà phê Muối, Cà phê Sữa đá hoặc Cà phê Dừa thương hiệu Ông Bầu. Bánh quy và bánh mềm (giá gốc 56.000 - 69.000 đồng) : Bánh quy sữa Richy hộp giấy 384g, bánh Bouchee Lotte Chocolat vị Socola hộp 378g, bánh Socola Pie Lotte Chocolat 339,6g.

: Bánh quy sữa Richy hộp giấy 384g, bánh Bouchee Lotte Chocolat vị Socola hộp 378g, bánh Socola Pie Lotte Chocolat 339,6g. Món ăn vặt khác: Snack bắp chai Mplus 260g, kẹo thạch bút chì ZaiZai túi 360g, bánh Karo gấu chà bông, bánh Sandwich nhân kem.

Lưu ý quan trọng khi tham gia săn ưu đãi

Chương trình chỉ áp dụng cho hình thức đặt hàng trực tuyến, không áp dụng khi mua trực tiếp tại các cửa hàng. Mỗi đơn hàng chỉ được chọn tối đa 1 sản phẩm mua kèm giá 9.000 đồng đối với hóa đơn từ 199.000 đồng.

Người tiêu dùng có thể cân nhắc chọn mua các combo bánh hộp định sẵn có giá từ 199.000 đồng đến 219.000 đồng để nhanh chóng đạt đủ điều kiện nhận suất mua kèm giá rẻ.