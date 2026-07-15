Cách săn combo hàng thùng giá sỉ tại Bách hóa XANH từ ngày 29/05 đến 31/05 Tận hưởng ưu đãi độc quyền khi mua online các nhu yếu phẩm như gạo ST25+, mì Hảo Hảo với giá sỉ như tại chợ đầu mối, áp dụng duy nhất 3 ngày cuối tháng 5/2026.

Từ ngày 29/05 đến 31/05/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình "Combo Hàng Thùng Giá Tốt" dành riêng cho khách hàng mua sắm trực tuyến. Đây là cơ hội để các gia đình và hộ kinh doanh sở hữu nhu yếu phẩm với mức giá sỉ, đi kèm dịch vụ giao hàng tận nơi tiện lợi.

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Để tối ưu chi phí sinh hoạt cuối tháng, người tiêu dùng cần lưu ý các mốc thời gian và điều kiện áp dụng sau đây:

Thời gian: Duy nhất 3 ngày, từ 29/05/2026 đến hết 31/05/2026.

Duy nhất 3 ngày, từ 29/05/2026 đến hết 31/05/2026. Kênh áp dụng: Chỉ dành cho đơn hàng đặt trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động của Bách hóa XANH.

Chỉ dành cho đơn hàng đặt trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động của Bách hóa XANH. Phạm vi: Số lượng sản phẩm có hạn tùy theo khu vực cung ứng thực tế.

Bảng giá các combo nhu yếu phẩm tiêu biểu

Chương trình tập trung vào các mặt hàng thiết yếu với quy cách đóng gói số lượng lớn, giúp giảm giá thành sản phẩm đáng kể so với mua lẻ.

Tên sản phẩm combo Quy cách đóng gói Giá khuyến mãi Online Mì ly Handy Hảo Hảo tôm chua cay 67g 5 Thùng (24 ly/thùng) 1.080.000đ Đường mía thiên nhiên Biên Hòa 1kg 20 Gói 740.000đ Muối tinh i-ốt Ông Chà Và 1kg 24 Gói 237.000đ Gạo thơm Vua Gạo ST25+ túi 5kg 5 Túi 695.000đ

Lợi ích khi mua hàng thùng trực tuyến

Việc lựa chọn mua sắm combo hàng thùng online mang lại nhiều ưu thế vượt trội cho người tiêu dùng:

Tiết kiệm chi phí: Mức giá sỉ giúp người mua tiết kiệm từ 10% đến 15% so với giá bán lẻ thông thường. Giải pháp này đặc biệt phù hợp cho các gia đình đông thành viên hoặc các hộ kinh doanh tạp hóa, quán ăn nhỏ.

Giao hàng tận nơi: Đội ngũ vận chuyển sẽ hỗ trợ mang các kiện hàng nặng đến tận cửa, giúp khách hàng không còn lo ngại vấn đề khuân vác vất vả.

Ưu đãi thanh toán: Khi chọn phương thức thanh toán chuyển khoản hoặc quét mã QR, khách hàng được miễn phí dịch vụ thanh toán. Đặc biệt, người dùng lần đầu trải nghiệm sẽ được nhân đôi (x2) điểm thưởng VIP.

Người tiêu dùng nên nhanh chóng truy cập hệ thống trực tuyến để kiểm tra tồn kho tại khu vực mình sinh sống và chốt đơn sớm để không bỏ lỡ các mặt hàng giá tốt.