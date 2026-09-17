Cách săn deal chăm sóc cá nhân đồng giá 19.000 đồng từ 19/09 đến 21/09 tại Bách hóa XANH Chương trình Lễ hội Chăm sóc cá nhân tại Bách hóa XANH mang đến loạt deal Flash Sale 19.000 đồng cùng cơ hội mua kèm sản phẩm giá 9.000 đồng cho đơn từ 299K.

Từ ngày 19/09 đến hết ngày 21/09/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình "Lễ hội Chăm sóc cá nhân" với nhiều mức giảm giá sâu dành riêng cho khách hàng đặt mua trực tuyến. Người tiêu dùng có thể tận dụng dịp này để bổ sung các mặt hàng thiết yếu cho gia đình với chi phí tiết kiệm vượt trội.

Thông tin và điều kiện áp dụng ưu đãi

Chương trình khuyến mại diễn ra trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/09 và kết thúc vào ngày 21/09/2026. Toàn bộ ưu đãi được áp dụng độc quyền trên kênh trực tuyến, bao gồm ứng dụng di động Bách hóa XANH và website bachhoaxanh.com. Khách hàng mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng sẽ không được hưởng chính sách giá này.

Sự kiện quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong ngành chăm sóc cơ thể và vệ sinh cá nhân như Sunsilk, Clear, Nguyên Xuân, Hazeline, Lifebuoy, P/S, Colgate, Hada Labo, Acnes, Biore, Nivea và X-Men.

Chi tiết chương trình Flash Sale đồng giá 19.000 đồng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều mặt hàng được bán với giá chỉ 19.000 đồng/sản phẩm, tương đương mức giảm giá lên đến 84% so với giá niêm yết thông thường. Các nhóm hàng khuyến mại bao gồm:

Dầu gội và chăm sóc tóc: Các dòng sản phẩm từ Sunsilk, Clear, Nguyên Xuân và Selsun.

Các dòng sản phẩm từ Sunsilk, Clear, Nguyên Xuân và Selsun. Sữa tắm và xà phòng: Sản phẩm của Hazeline, Lifebuoy, Puri và Gervenne.

Sản phẩm của Hazeline, Lifebuoy, Puri và Gervenne. Chăm sóc răng miệng: Kem đánh răng P/S, Colgate và các loại nước súc miệng.

Kem đánh răng P/S, Colgate và các loại nước súc miệng. Chăm sóc da mặt: Sữa rửa mặt Acnes, Hada Labo, E100 cùng kem chống nắng Biore.

Sữa rửa mặt Acnes, Hada Labo, E100 cùng kem chống nắng Biore. Vệ sinh cá nhân khác: Lăn khử mùi Nivea, X-Men; sáp vuốt tóc Romano, Gatsby; băng vệ sinh Diana, Kotex; nước rửa tay, bông tẩy trang và chỉ nha khoa.

Một số mặt hàng Flash Sale được phân bổ theo từng khung giờ và ngày mở bán cụ thể. Người mua nên chủ động đăng nhập sớm vào hệ thống để theo dõi và chọn mua đúng thời điểm.

Chính sách mua thêm sản phẩm giá 9.000 đồng

Song song với các sản phẩm đồng giá 19.000 đồng, Bách hóa XANH áp dụng thêm chương trình mua kèm hấp dẫn cho các đơn hàng đạt giá trị tối thiểu.

Khi mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân thuộc danh mục quy định với tổng hóa đơn từ 299.000 đồng trở lên, khách hàng được chọn mua thêm 1 sản phẩm với mức giá chỉ 9.000 đồng. Mỗi đơn hàng hợp lệ được áp dụng tối đa 1 sản phẩm mua kèm.

Danh sách các mặt hàng mua kèm 9.000 đồng gồm có: dầu gội Nguyên Xuân, Sunsilk, Dove; dầu xả Pantene, Sunsilk; kem rửa mặt Hada Labo; kem đánh răng Sensodyne; bàn chải đánh răng Colgate; băng quần Diana; lăn khử mùi Nivea, Purité, Enchanteur; sữa tắm gội trẻ em Baby Mild; sữa rửa mặt Nivea Men; sáp tạo kiểu tóc X-Men và bao cao su Durex Invisible.

Quy trình 5 bước săn ưu đãi trên website và ứng dụng

Để nhận trọn vẹn các mức giá khuyến mại, khách hàng thực hiện tuần tự theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại hoặc truy cập địa chỉ website bachhoaxanh.com, sau đó đăng nhập tài khoản cá nhân. Bước 2: Thiết lập chính xác địa chỉ nhận hàng để hệ thống hiển thị đúng danh mục sản phẩm và ưu đãi khả dụng tại khu vực sinh sống. Bước 3: Vào chuyên mục "Lễ hội Chăm sóc cá nhân", duyệt danh sách và thêm các mặt hàng cần mua vào giỏ hàng. Bước 4: Khi tổng giá trị các mặt hàng chăm sóc cá nhân đạt từ 299.000 đồng, hệ thống sẽ hiển thị mục ưu đãi kèm theo. Nhấp chọn 1 sản phẩm trong danh sách với giá 9.000 đồng. Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đơn hàng, xác nhận mức giá giảm đã được áp dụng đầy đủ, sau đó tiến hành thanh toán trực tuyến và hoàn tất đơn hàng để chờ giao tận nơi.

Lưu ý, số lượng sản phẩm ưu đãi có hạn theo từng khung giờ và có thể hết sớm hơn dự kiến. Người tiêu dùng nên chuẩn bị trước giỏ hàng để thao tác nhanh chóng ngay khi đợt mở bán bắt đầu.