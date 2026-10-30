Cách săn deal mì Hảo Hảo tiết kiệm dịp cuối tháng: Mua 10 tặng 1 và thùng đồng giá 119K Chương trình ưu đãi mì Hảo Hảo từ 27/10 đến 31/10 tại Bách hóa XANH mang đến cơ hội mua 10 tặng 1 gói lẻ hoặc thùng 30 gói đồng giá 119K giao tận nơi nhanh chóng.

Cách tối ưu chi phí sinh hoạt dịp cuối tháng hiệu quả là tranh thủ các đợt khuyến mãi thực phẩm thiết yếu từ chuỗi bán lẻ. Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi lớn dành riêng cho các dòng mì Hảo Hảo với hai hình thức: mua 10 gói lẻ tặng 1 gói và bán thùng 30 gói đồng giá chỉ 119.000 đồng, hỗ trợ giao hàng tận nhà.

Thời gian và phạm vi diễn ra chương trình

Chương trình khuyến mãi áp dụng trong thời gian ngắn từ ngày 27/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Khách hàng có thể mua sắm theo hai hình thức tiện lợi:

Đến mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH.

Đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH để được giao tận nơi.

Chi tiết các gói ưu đãi mì Hảo Hảo

1. Gom gói lẻ: Mua 10 tặng 1 bất kỳ

Chính sách này rất phù hợp cho những ai muốn thưởng thức cùng lúc nhiều hương vị khác nhau. Khi chọn đủ 10 gói mì Hảo Hảo lẻ tùy thích, hệ thống sẽ tự động trừ tiền và tặng kèm 1 gói miễn phí. Các hương vị được áp dụng bao gồm:

Mì Hảo Hảo gà vàng gói 74g

Mì Hảo Hảo sa tế hành tím gói 75g

Mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi gói 73g

Mì Hảo Hảo vị tôm chua cay gói 75g

Mì xào Hảo Hảo tôm xào chua ngọt gói 75g

Mì Hảo Hảo hương vị lẩu kim chi Hàn Quốc gói 75g

Mì xào Hảo Hảo hải sản đậm vị Việt gói 72g

2. Trữ nguyên thùng 30 gói: Đồng giá 119.000 đồng

Nếu gia đình có nhu cầu sử dụng thường xuyên, việc mua theo thùng giúp tiết kiệm chi phí tối đa. Mức giá 119.000 đồng cho thùng 30 gói tính ra chưa đến 4.000 đồng cho mỗi bữa ăn lót dạ. Các loại thùng đồng giá gồm:

Thùng 30 gói mì Hảo Hảo gà vàng 74g

Thùng 30 gói mì Hảo Hảo sa tế hành tím 75g

Thùng 30 gói mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi 73g

Thùng 30 gói mì Hảo Hảo tôm chua cay 75g

Thùng 30 gói mì xào Hảo Hảo tôm xào chua ngọt 75g

Thùng 30 gói mì Hảo Hảo hương vị lẩu kim chi Hàn Quốc 75g

Thùng 30 gói mì xào Hảo Hảo hải sản đậm vị Việt 72g

Mẹo đặt hàng online để không phải chở cồng kềnh

Thùng mì gói thường chiếm diện tích lớn và khó vận chuyển bằng xe máy. Để tiết kiệm công sức, người tiêu dùng nên tải ứng dụng hoặc truy cập website của Bách hóa XANH, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chọn giao tận nhà. Nhân viên giao hàng sẽ vận chuyển các thùng hàng nặng đến tận cửa, vừa đảm bảo nguyên vẹn bao bì vừa tiết kiệm thời gian đi lại.