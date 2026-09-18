Cách săn deal mua kèm sản phẩm chăm sóc cá nhân chỉ 9K trên Bách hóa XANH online từ 299K Chương trình khuyến mãi online của Bách hóa XANH từ 19/09 đến 21/09/2026 mang đến cơ hội mua kèm đồ dùng giá 9K cho đơn từ 299K và flash sale chỉ 19K.

Từ ngày 19/09 đến hết ngày 21/09/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi độc quyền trên hệ thống trực tuyến dành cho nhóm hàng chăm sóc cá nhân. Khách hàng khi phát sinh đơn hàng đạt từ 299.000 đồng sẽ được quyền mua kèm một sản phẩm giá trị với mức giá chỉ 9.000 đồng, đồng thời tiếp cận nhiều đợt Flash Sale đồng giá 19.000 đồng.

Điều kiện áp dụng chương trình mua kèm giá 9.000 đồng

Để nhận được ưu đãi mua sản phẩm với giá 9.000 đồng, đơn đặt hàng cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống:

Kênh áp dụng: Đặt hàng trực tuyến thông qua ứng dụng (App) Bách hóa XANH hoặc website chính thức (bachhoaxanh.com). Ưu đãi không áp dụng cho hình thức mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng.

Đặt hàng trực tuyến thông qua ứng dụng (App) Bách hóa XANH hoặc website chính thức (bachhoaxanh.com). Ưu đãi không áp dụng cho hình thức mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Giá trị đơn hàng: Tổng giá trị các mặt hàng thuộc danh mục chăm sóc cá nhân phải đạt từ 299.000 đồng trở lên.

Tổng giá trị các mặt hàng thuộc danh mục chăm sóc cá nhân phải đạt từ 299.000 đồng trở lên. Quy định số lượng: Mỗi đơn hàng hợp lệ chỉ được chọn mua kèm tối đa 1 sản phẩm giá 9.000 đồng trong danh mục quy định.

Mỗi đơn hàng hợp lệ chỉ được chọn mua kèm tối đa 1 sản phẩm giá 9.000 đồng trong danh mục quy định. Thời hạn: Kéo dài từ ngày 19/09/2026 đến hết ngày 21/09/2026, hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng quà tặng ưu đãi được phát hết.

Nhiều mặt hàng trong danh sách mua kèm vốn có giá niêm yết dao động từ 89.000 đồng đến 103.000 đồng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt khi gom đơn đúng cách.

Các sản phẩm áp dụng mức giá 9.000 đồng

Danh sách sản phẩm mua kèm rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng trong gia đình:

Chăm sóc tóc: Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Dưỡng tóc 260g, dầu gội Sunsilk Dưỡng phục hồi 380ml, dầu gội Dove Ngăn rụng tóc, dầu gội Dove Phục hồi hư tổn, dầu xả Pantene Ngăn rụng tóc 300ml, dầu xả Sunsilk Dưỡng phục hồi 330ml, sáp tạo kiểu tóc X-Men Salon Solutions Clay Wax 70g.

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Dưỡng tóc 260g, dầu gội Sunsilk Dưỡng phục hồi 380ml, dầu gội Dove Ngăn rụng tóc, dầu gội Dove Phục hồi hư tổn, dầu xả Pantene Ngăn rụng tóc 300ml, dầu xả Sunsilk Dưỡng phục hồi 330ml, sáp tạo kiểu tóc X-Men Salon Solutions Clay Wax 70g. Chăm sóc da và cơ thể: Kem rửa mặt Hada Labo Perfect White, kem rửa mặt Hada Labo Dưỡng ẩm tối ưu 80g, sữa rửa mặt Nivea Men Kiểm soát nhờn và mụn 100g, sữa rửa mặt Nivea Men Sáng da kiểm soát nhờn 100g, lăn ngăn mùi Nivea Men Phân tử bạc 50ml, lăn khử mùi Purité Cherry Blossom 50ml, lăn khử mùi Enchanteur Charming, sữa tắm gội trẻ em Baby Mild White Sakura hoặc Lavender.

Kem rửa mặt Hada Labo Perfect White, kem rửa mặt Hada Labo Dưỡng ẩm tối ưu 80g, sữa rửa mặt Nivea Men Kiểm soát nhờn và mụn 100g, sữa rửa mặt Nivea Men Sáng da kiểm soát nhờn 100g, lăn ngăn mùi Nivea Men Phân tử bạc 50ml, lăn khử mùi Purité Cherry Blossom 50ml, lăn khử mùi Enchanteur Charming, sữa tắm gội trẻ em Baby Mild White Sakura hoặc Lavender. Chăm sóc răng miệng và đồ dùng khác: Kem đánh răng Sensodyne Bạc hà 160g, bộ 5 bàn chải Colgate Slim Soft In-Between Charcoal, bộ 2 bàn chải Colgate Flex Clean Charcoal, băng quần Diana 360 độ chống tràn, bao cao su Durex Invisible hộp 3 bao.

5 bước săn deal mua kèm 9.000 đồng trên ứng dụng Bách hóa XANH

Người mua có thể thực hiện theo quy trình 5 bước sau để nhận chính xác khuyến mãi vào giỏ hàng:

Bước 1: Chọn các mặt hàng chăm sóc cá nhân theo nhu cầu thực tế và thêm vào giỏ hàng trực tuyến. Bước 2: Mở mục Giỏ hàng để kiểm tra thanh tiến độ và số tiền còn thiếu để đạt mốc 299.000 đồng. Bước 3: Nhấn chọn "Mua thêm" để bổ sung các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác nếu tổng số tiền chưa chạm ngưỡng quy định. Bước 4: Khi màn hình xuất hiện thông báo "Đã đủ điều kiện nhận ưu đãi!", tìm danh sách sản phẩm ưu đãi và nhấn nút "MUA" bên dưới món hàng muốn lấy với giá 9.000 đồng. Bước 5: Kiểm tra lại giỏ hàng để chắc chắn sản phẩm 9.000 đồng đã được hiển thị đúng giá giảm trước khi nhấn hoàn tất đặt hàng.

Gợi ý kết hợp đơn hàng và săn thêm Flash Sale 19.000 đồng

Để tối ưu giỏ hàng đạt mốc 299.000 đồng nhanh chóng, người tiêu dùng có thể kết hợp các combo thiết yếu như: dầu gội và sữa tắm đi kèm kem đánh răng; sữa rửa mặt kết hợp lăn khử mùi; hoặc các bộ sản phẩm cạo râu và dầu tắm gội nam giới. Cách gom này giúp đơn hàng nhanh chóng đủ điều kiện mà không bị lãng phí vào các vật dụng không cần thiết.

Bên cạnh chương trình mua kèm, Bách hóa XANH còn mở bán hàng loạt mặt hàng chăm sóc cá nhân trong các khung giờ Flash Sale đồng giá 19.000 đồng. Danh mục này bao gồm dầu gội Sunsilk, Clear, Nguyên Xuân; sữa tắm Puri, Hazeline, Lifebuoy; kem đánh răng P/S, Colgate; kem chống nắng Biore; các loại gel vuốt tóc và bông tẩy trang. Khách hàng nên chủ động theo dõi các mốc thời gian mở bán theo ngày trên ứng dụng để không bỏ lỡ mức giá ưu đãi.