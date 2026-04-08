Cách săn deal nước mắm truyền thống giá 1.000 đồng tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH áp dụng chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 và bán chai thứ hai giá 1.000 đồng cho các dòng nước mắm truyền thống từ ngày 31/07 đến 31/08/2026.

Chương trình khuyến mãi giảm giá dành cho các sản phẩm nước mắm truyền thống thuộc các thương hiệu như Liên Thành, Thuận Phát và Hưng Thịnh được triển khai trên toàn bộ hệ thống Bách hóa XANH. Khách hàng có thể lựa chọn mua trực tiếp hoặc đặt hàng trực tuyến để được giao tận nơi.

Thể lệ và hình thức áp dụng chương trình

Chương trình ưu đãi được áp dụng cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 31/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Từ ngày 31/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Phạm vi áp dụng: Khách hàng mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt mua trực tuyến thông qua ứng dụng Mobile và Website chính thức của Bách hóa XANH.

Chi tiết các ưu đãi nước mắm theo thương hiệu

Nước mắm Liên Thành

Nước mắm cao đạm Liên Thành nhãn ngọc 40 độ (600ml): Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Khi mua 1 chai Nhãn Ngọc, khách hàng được tặng kèm 1 chai nước mắm Liên Thành nhãn bạc 500ml, giúp tiết kiệm 79.000 đồng.

Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Khi mua 1 chai Nhãn Ngọc, khách hàng được tặng kèm 1 chai nước mắm Liên Thành nhãn bạc 500ml, giúp tiết kiệm 79.000 đồng. Nước mắm Liên Thành 20 độ (500ml): Giảm giá từ 45.000 đồng xuống còn 29.900 đồng (tiết kiệm 15.100 đồng).

Nước mắm cá cơm Thuận Phát

Nước mắm cá cơm than Thuận Phát 10 độ (490ml): Áp dụng ưu đãi chai thứ hai giá 1.000 đồng. Khách hàng mua chai đầu tiên với giá 38.000 đồng sẽ được mua chai tiếp theo với giá 1.000 đồng (tiết kiệm 37.000 đồng).

Áp dụng ưu đãi chai thứ hai giá 1.000 đồng. Khách hàng mua chai đầu tiên với giá 38.000 đồng sẽ được mua chai tiếp theo với giá 1.000 đồng (tiết kiệm 37.000 đồng). Nước mắm Thuận Phát 40 độ (610ml): Giảm từ 85.500 đồng xuống còn 65.000 đồng (tiết kiệm 20.500 đồng).

Giảm từ 85.500 đồng xuống còn 65.000 đồng (tiết kiệm 20.500 đồng). Nước mắm Thuận Phát 30 độ (610ml): Giảm từ 63.000 đồng xuống còn 45.000 đồng (tiết kiệm 18.000 đồng).

Nước mắm Hưng Thịnh

Nước mắm cá cơm đặc sản Hưng Thịnh 40 độ đạm (Chai 750ml): Giá bán 89.000 đồng. Khi mua sản phẩm, khách hàng được tặng kèm 1 trong 2 lựa chọn: 1 gói Bột ngọt Meizan (400g) hoặc 1 gói Đường kính trắng Toàn Phát (1kg). Tổng giá trị tiết kiệm lên tới 33.000 đồng.

Mẹo mua sắm tiện lợi và tiết kiệm thời gian

Đối với các sản phẩm đóng chai thủy tinh có trọng lượng lớn, người tiêu dùng nên ưu tiên đặt hàng qua ứng dụng hoặc website của Bách hóa XANH. Việc đặt hàng trực tuyến vẫn đảm bảo nhận đầy đủ các chương trình khuyến mãi, đồng thời hỗ trợ vận chuyển tận nhà, giúp giảm thiểu rủi ro va đập và tốn công khuân vác.