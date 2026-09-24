Cách săn phiếu giảm giá và voucher Điện Máy XANH 5 triệu đồng khi mua nước giải khát Pepsi Chương trình tích lũy đơn hàng nước giải khát Suntory Pepsico trên ứng dụng Bách hóa XANH tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng và voucher sắm tủ lạnh 5 triệu đồng.

Tận dụng các chương trình ưu đãi tích lũy hóa đơn là cách thông minh giúp các gia đình vừa mua sắm được lượng đồ uống giải khát cần thiết, vừa nhận thêm nhiều phần quà giá trị. Từ ngày 26/09 đến hết ngày 09/11, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình đua top tích lũy dành riêng cho các dòng sản phẩm nước giải khát Suntory Pepsico, mang đến cơ hội nhận phiếu mua hàng cùng giải thưởng voucher mua sắm lên đến 5.000.000 đồng.

Các nhóm thương hiệu áp dụng tích lũy đơn hàng

Chương trình áp dụng độc quyền cho khách hàng mua sắm trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Đơn hàng được giao tận nhà, giúp người mua tiết kiệm công sức vận chuyển những thùng nước nặng.

Người tiêu dùng có thể thoải mái chọn lựa và cộng dồn giá trị đơn hàng từ 11 thương hiệu đồ uống quen thuộc của Suntory Pepsico Vietnam Beverage, bao gồm: Pepsi, 7UP, Revive, Mirinda, Sting, Rockstar, Boss, Good Mood, Tropicana Twister và Trà Ô Long TEA+ Plus. Lưu ý, sản phẩm nước suối tinh khiết Aquafina không thuộc danh mục áp dụng của chương trình này.

Cách thức đạt mốc nhận phiếu mua hàng tự động

Hệ thống sẽ tự động ghi nhận doanh số tích lũy trên từng tài khoản số điện thoại và phát thưởng ngay khi người dùng đạt các mốc chi tiêu quy định:

Mốc 299.000 đồng: Tặng ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng (áp dụng cho 4.000 suất đầu tiên đạt điều kiện).

Tặng ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng (áp dụng cho 4.000 suất đầu tiên đạt điều kiện). Mốc 499.000 đồng: Tặng ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng (áp dụng cho 3.000 suất đầu tiên đạt điều kiện).

Phiếu mua hàng sẽ được gửi trực tiếp qua ứng dụng Bách hóa XANH hoặc tin nhắn Zalo của khách hàng. Mã giảm giá này được sử dụng để giảm trừ trực tiếp vào đơn hàng kế tiếp khi mua các sản phẩm cùng thương hiệu tài trợ.

Chiến lược đua Top Spender nhận voucher 5 triệu đồng

Bên cạnh quà tặng theo mốc, cuộc đua trở thành khách hàng chi tiêu hàng đầu (Top Spender) là điểm nhấn thu hút nhất. Có tất cả 6 khách hàng có tổng giá trị tích lũy cao nhất (yêu cầu chi tiêu tối thiểu từ 999.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện) sẽ được vinh danh.

Phần thưởng đặc biệt dành cho khách hàng dẫn đầu là voucher mua tủ lạnh tại chuỗi siêu thị Điện Máy XANH trị giá 5.000.000 đồng. Giải thưởng này sẽ được trao trực tiếp cho người trúng giải tại cửa hàng Điện Máy XANH sau khi chương trình kết thúc và hoàn tất xác minh dữ liệu.

Một số lưu ý quan trọng để không bỏ lỡ quyền lợi

Để quá trình tích lũy và sử dụng quà tặng diễn ra thuận lợi, người tiêu dùng cần nắm rõ các quy định sau: