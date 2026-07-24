Cách săn phiếu mua hàng 10.000 đồng mua hạt nêm gói lớn trên Bách hóa XANH Bách hóa XANH tặng phiếu mua hàng 10.000 đồng cho khách hàng mua online hạt nêm từ 800g từ ngày 24/07 đến 31/07/2026. Lưu ngay mã giảm giá với vài thao tác đơn giản.

Khách hàng mua sắm trực tuyến trên ứng dụng và website Bách hóa XANH từ ngày 24/07 đến ngày 31/07/2026 sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng. Mã ưu đãi áp dụng trực tiếp khi chọn mua các sản phẩm hạt nêm gói lớn có trọng lượng từ 800g trở lên.

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi hạt nêm

Việc lựa chọn các gói hạt nêm dung tích lớn từ 800g giúp gia đình tiết kiệm chi phí sinh hoạt hiệu quả. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, Bách hóa XANH triển khai chương trình trợ giá gia vị dành riêng cho kênh mua sắm online.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026.

Từ ngày 24/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026. Phạm vi áp dụng: Chỉ dành cho khách hàng đặt mua online qua Website hoặc Ứng dụng Bách hóa XANH.

Chỉ dành cho khách hàng đặt mua online qua Website hoặc Ứng dụng Bách hóa XANH. Nội dung quà tặng: Tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng vào tài khoản của khách hàng.

Tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng vào tài khoản của khách hàng. Điều kiện sử dụng: Trừ trực tiếp vào hóa đơn khi chọn mua các sản phẩm hạt nêm có trọng lượng từ 800g trở lên.

Các bước thu thập phiếu mua hàng 10.000 đồng

Người dùng có thể dễ dàng lưu mã giảm giá vào tài khoản mua sắm cá nhân thông qua 2 cách đơn giản sau:

Cách 1 (Nhận qua mục Tài khoản): Truy cập trang web bachhoaxanh.com hoặc ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại. Chọn mục "Tài khoản của bạn", nhấp vào phần "Phiếu mua hàng" và nhấn nút lưu mã 10.000 đồng. Cách 2 (Nhận qua Banner trang chủ): Mở ứng dụng hoặc trang chủ website, nhấp trực tiếp vào banner quảng cáo của chương trình ưu đãi hạt nêm để thu thập mã về ví.

Lưu ý khi sử dụng phiếu mua hàng

Sau khi lưu mã thành công, bạn chỉ cần chọn sản phẩm hạt nêm loại 800g trở lên cho vào giỏ hàng, hệ thống sẽ tự động trừ 10.000 đồng vào tổng tiền thanh toán. Chương trình không áp dụng cho hình thức mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng siêu thị. Do số lượng mã giảm giá có giới hạn, người tiêu dùng nên nhanh tay thu thập và hoàn tất đơn hàng sớm trước khi chương trình kết thúc.