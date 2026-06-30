Cách săn Tivi 55 inch và voucher 50.000 đồng từ chương trình Marico tại Bách hóa XANH Từ ngày 01/07 đến 31/07/2026, khách hàng mua sản phẩm Marico từ 99.000 đồng tại Bách hóa XANH sẽ nhận lượt chơi game trúng voucher và cơ hội nhận 10 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần.

Hòa chung không khí sôi động của mùa bóng lăn, Bách hóa XANH phối hợp cùng Marico triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên "Sôi động mùa bóng - Săn tivi mới cùng Marico". Đây là cơ hội để người tiêu dùng vừa chăm sóc vẻ ngoài tự tin với các sản phẩm chất lượng, vừa có cơ hội rinh về những phần quà giá trị lớn.

Chương trình khuyến mãi "Sôi động mùa bóng - Săn tivi mới cùng Marico" diễn ra trong tháng 7/2026.

Các bước tham gia để nhận lượt chơi game trúng quà

Để tham gia chương trình và sở hữu mã dự thưởng, khách hàng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn đơn giản sau:

Mua sản phẩm theo định mức: Chọn mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân thuộc tập đoàn Marico như X-men, X-men For Boss... với tổng giá trị hóa đơn từ 99.000 đồng trở lên. Nhận lượt chơi: Với mỗi 99.000 đồng trên hóa đơn, hệ thống sẽ tặng bạn 01 lượt chơi game mở quà (tối đa 05 lượt cho mỗi hóa đơn). Mỗi lượt chơi này tương đương với 01 mã dự thưởng. Tham gia mở quà: Truy cập vào đường dẫn tham gia của chương trình để tiến hành mở quà. Tại đây, bạn có cơ hội trúng ngay các giải thưởng tức thì. Tích lũy mã dự thưởng: Dù trúng hay không ở bước mở quà, mã dự thưởng của bạn vẫn được lưu lại trên hệ thống để tham gia vòng quay số may mắn vào mỗi cuối tuần.

Cơ cấu giải thưởng và quyền lợi khách hàng

Chương trình mang đến hai hạng mục giải thưởng hấp dẫn dành cho mọi khách hàng tham gia mua sắm trong thời gian từ 01/07 đến 31/07/2026:

Giải Knockout (Trúng ngay): Bao gồm 5.000 phiếu mua hàng (Voucher) trị giá 50.000 đồng. Voucher này được áp dụng khi mua xà bông cục X-men hoặc X-men For Boss tại siêu thị hoặc qua ứng dụng Bách hóa XANH. Lưu ý, voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi trúng.

Bao gồm 5.000 phiếu mua hàng (Voucher) trị giá 50.000 đồng. Voucher này được áp dụng khi mua xà bông cục X-men hoặc X-men For Boss tại siêu thị hoặc qua ứng dụng Bách hóa XANH. Lưu ý, voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi trúng. Giải Vô Địch (Quay số hàng tuần): Tổng cộng có 05 giải Tivi 55 inch. Điểm đặc biệt là giải thưởng này sẽ được quy đổi thành tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng mỗi giải và trao trực tiếp cho khách hàng may mắn.

Lịch quay số trúng thưởng hàng tuần

Khách hàng nên lưu giữ hóa đơn và theo dõi lịch công bố kết quả để không bỏ lỡ cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt. Lịch quay số được chia thành 5 đợt cụ thể:

Đợt 1 (Ngày 06/07): Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 01/07 đến 05/07.

Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 01/07 đến 05/07. Đợt 2 (Ngày 13/07): Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 06/07 đến 12/07.

Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 06/07 đến 12/07. Đợt 3 (Ngày 20/07): Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 13/07 đến 19/07.

Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 13/07 đến 19/07. Đợt 4 (Ngày 27/07): Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 20/07 đến 26/07.

Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 20/07 đến 26/07. Đợt 5 (Ngày 03/08): Áp dụng cho các mã dự thưởng phát sinh từ ngày 27/07 đến 31/07.

Chương trình là dịp lý tưởng để người tiêu dùng vừa mua sắm tiết kiệm, vừa có cơ hội nhận những phần quà giá trị trong mùa bóng. Hãy nhanh tay chốt đơn các sản phẩm Marico tại Bách hóa XANH để không bỏ lỡ cơ hội may mắn này.